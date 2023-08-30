في عالم تطوير البرمجيات سريع الخطى والديناميكي اليوم، أصبح التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) جزءًا لا يتجزأ من عمليات تطوير التطبيقات وتسليمها. يشير نشر CI/CD إلى عملية مبسطة ومؤتمتة تمكن المطورين من دمج التغييرات في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بسرعة، واختبار تلك التغييرات بفعالية، ونشر التطبيقات الناتجة بطريقة سلسة وفعالة.

تلتزم AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، بتزويد الشركات من جميع الأحجام بالقدرة على إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة من خلال أدواتها الشاملة والتفاعلية. من خلال الاستفادة من قوة سير عمل نشر CI/CD، يضمن AppMaster إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، مما يجعل التطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

المكونات الرئيسية لنشر CI/CD هي التكامل المستمر، والاختبار المستمر، والتسليم المستمر، والنشر المستمر. يتضمن التكامل المستمر دمج تغييرات التعليمات البرمجية في مستودع مشترك بهدف تقليل تعارضات التكامل واكتشاف مشكلات التكامل مبكرًا. تتضمن هذه العملية دمج جميع نسخ عمل المطورين في خط رئيسي مشترك وإجراء اختبارات للتحقق من صحة وظائف التعليمات البرمجية المدمجة.

يعمل الاختبار المستمر على ربط التطوير والعمليات من خلال التشغيل الآلي وتقديم التعليقات حول جودة التعليمات البرمجية والأداء والأمان. تضمن هذه العملية أن تفي تغييرات التعليمات البرمجية بمعايير الجودة المطلوبة قبل نشرها. باستخدام أدوات الاختبار التلقائي، مثل اختبار الوحدة، والاختبار الوظيفي، واختبار الانحدار، يمكن للمطورين تحديد المشكلات بسرعة وتصحيحها قبل المضي قدمًا.

التسليم المستمر هو عملية أتمتة إصدار البرنامج إلى بيئة ما قبل الإنتاج أو التدريج. يتضمن ذلك سلسلة من خطوات البناء والنشر الآلية التي تضمن أن البرنامج جاهز للإنتاج. ومن خلال التسليم المستمر، يمكن للفرق مراجعة التغييرات التي تم إجراؤها وتقييمها قبل نشر التطبيق في بيئة الإنتاج. وهذا يضمن أن يكون التطبيق مستقرًا وموثوقًا، مما يقلل من مخاطر التوقف غير المتوقع أو تغييرات الوظائف غير المرغوب فيها للمستخدمين النهائيين.

النشر المستمر، وهو الخطوة الأخيرة في خط أنابيب CI/CD، يعمل على أتمتة إصدار البرامج إلى أنظمة الإنتاج. تتضمن هذه العملية المراقبة المستمرة والاختبار الآلي ونشر التحديثات الإضافية لبيئة الإنتاج. ومن خلال أتمتة العملية بالكامل، يمكن للفرق تقديم ميزات وتحديثات جديدة بسرعة، غالبًا في غضون دقائق أو ساعات، مما يمكنهم من الاستجابة بسرعة لتعليقات العملاء ومتطلبات السوق. تعمل ممارسات النشر المستمر على تقليل مخاطر الأخطاء التي لم يتم اكتشافها، وتبسيط عملية التحديث، وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

في سياق AppMaster ، يتم تنفيذ نشر CI/CD خلال المراحل المختلفة لعملية تطوير التطبيق. ومن خلال استخدام ممارسات CI/CD، يمكن AppMaster إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يضمن أن يتمكن العملاء من مشاهدة نتائج عملهم على الفور تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يعمل AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات.

يتضمن AppMaster نشر CI/CD مع التطبيقات التي تم إنشاؤها أيضًا. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، ويتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، بينما تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. توفر المنصة التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر قابلية تطوير رائعة لمجموعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى التطبيقات على مستوى المؤسسة.

في الختام، أصبح نشر CI/CD جانبًا أساسيًا لتطوير البرمجيات الحديثة من خلال أتمتة العملية الكاملة لدمج التطبيقات واختبارها ونشرها. تستفيد AppMaster ، وهي منصة استثنائية no-code ، من تنفيذ CI/CD في جميع عروضها، مما يساعد الشركات على إنشاء تطبيقات ويب وجوال وتطبيقات خلفية عالية الجودة بسرعة وكفاءة. من خلال تبني ممارسات نشر CI/CD وتعدد استخدامات منصة AppMaster ، يمكن للمطورين والشركات على حدٍ سواء إنشاء حلول برمجية مبتكرة وقابلة للتطوير بتكاليف منخفضة، والحد الأدنى من الديون الفنية، ووقت أسرع للتسويق.