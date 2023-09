CI/CD-schaalbaarheid, ook wel Continuous Integration en Continuous Deployment genoemd, is een essentieel kenmerk van moderne softwareontwikkelingspijplijnen die naadloze, geautomatiseerde en efficiënte softwareontwikkeling, testen, integratie en implementatie mogelijk maken. Het garanderen van CI/CD-schaalbaarheid betekent het inzetten van praktijken en tools die tegemoetkomen aan de steeds groeiende vereisten van een project en de bijbehorende infrastructuur, vooral in snel veranderende, veelgevraagde omgevingen waar de behoefte aan frequente updates, releases van functies en verbeterde prestaties van het grootste belang is . Dankzij effectieve CI/CD-schaalbaarheid kunnen ontwikkelingsteams de uitdagingen van de dynamisch evoluerende applicatiecomplexiteit, codebases en gebruikersbases aangaan zonder concessies te doen aan snelheid, efficiëntie, beveiliging en kostenfactoren.

Het AppMaster platform is speciaal ontworpen voor CI/CD-schaalbaarheid, waardoor gebruikers kunnen genieten van de voordelen van een krachtige applicatie-ontwikkelomgeving no-code voor backend-, web- en mobiele applicaties. Door een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) met ingebouwde schaalbaarheid aan te bieden, versnelt AppMaster het ontwikkelingsproces tien keer, terwijl de kosten drie keer worden verlaagd voor een breed scala aan klanten - van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.

AppMaster pakt de CI/CD-schaalbaarheid op verschillende manieren aan, waaronder de volgende:

1. Visuele datamodellering en bedrijfsprocesontwerp: AppMaster biedt visueel ontworpen datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica (bedrijfsprocessen genoemd) die naadloze schaling over verschillende applicatielagen mogelijk maken. Deze visuele benadering zorgt voor een beter begrip en beter beheer van softwarecomponenten, waardoor het gemakkelijker wordt om tegemoet te komen aan de veranderende eisen van de applicatie en de infrastructuur ervan.

2. Code genereren en compileren: AppMaster genereert echte applicaties met behulp van de Go-taal (golang) voor backend-applicaties, het Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android of SwiftUI voor iOS voor mobiele applicaties. Door populaire en efficiënte technologieën in de applicatiestack te gebruiken, zorgt AppMaster voor snelheid, stabiliteit en schaalbaarheid.

3. Stateless backend-applicaties: de backend-applicaties van AppMaster zijn stateless, wat een betere schaalbaarheid mogelijk maakt, omdat applicatie-instances moeiteloos kunnen worden toegevoegd of verwijderd zonder de functionaliteit van het systeem te beïnvloeden, waardoor de horizontale schaalmogelijkheden worden verbeterd.

4. Geen technische schulden: dankzij de unieke aanpak van AppMaster om applicaties vanaf het begin opnieuw te genereren wanneer er wijzigingen in de vereisten worden aangebracht, worden technische schulden geëlimineerd, wat resulteert in een schonere codebasis en verbeterde onderhoudbaarheid naarmate de applicatie schaalt. Dit leidt uiteindelijk tot eenvoudigere en efficiëntere applicatie-upgrades en uitbreidingen.

5. Compatibiliteit met PostgreSQL: AppMaster applicaties ondersteunen standaard PostgreSQL-compatibele databases als hun primaire gegevensopslag. PostgreSQL is een robuust, betrouwbaar en veelzijdig open-source relationeel databasebeheersysteem dat bekend staat om zijn uitzonderlijke prestaties, gelijktijdigheid, schaalbaarheid en uitbreidbaarheid. De compatibiliteit met AppMaster zorgt voor een soepelere schaalbaarheid van applicaties op de datalaag.

6. Snelle implementatie en gereedheid voor de cloud: AppMaster maakt de snelle generatie van nieuwe applicatieversies in minder dan 30 seconden mogelijk via de containerisatiemogelijkheden (met behulp van Docker), wat op zijn beurt een eenvoudige implementatie en naadloze schaling in cloudomgevingen mogelijk maakt.

7. Automatische documentatie en databaseschemamigratie: AppMaster genereert automatisch essentiële documentatie zoals endpoints (met behulp van Swagger/OpenAPI) en databaseschemamigratiescripts, waardoor het update- en schaalproces wordt gestroomlijnd. Deze documentatie zorgt voor een soepele samenwerking tussen de leden van het ontwikkelteam, vooral bij het opschalen van een applicatie, omdat het duidelijke richtlijnen biedt en consistentie gedurende het hele proces garandeert.

8. Servergestuurde aanpak voor mobiele applicaties: AppMaster maakt gebruik van een servergestuurde aanpak voor mobiele applicaties, waardoor klanten de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van mobiele apps kunnen bijwerken zonder nieuwe versies in te dienen bij appstores, waardoor snellere en efficiëntere schaalvergroting wordt gegarandeerd van gebruikerservaringen op verschillende mobiele platforms.

Concluderend is CI/CD-schaalbaarheid een cruciaal aspect van de levenscyclus van softwareontwikkeling, en AppMaster komt volledig tegemoet aan deze behoefte door een uniek, krachtig en veelzijdig no-code platform aan te bieden voor het bouwen van zeer schaalbare backend-, web- en mobiele applicaties. De nadruk van het platform op visuele datamodellering, codegeneratie, stateless backend-applicaties, PostgreSQL-compatibiliteit, snelle implementatie, cloud-gereedheid, automatische documentatie en servergestuurde mobiele app-updates zorgt ervoor dat AppMaster klanten hun applicaties moeiteloos kunnen schalen als reactie op de veranderende projectvereisten terwijl de kosten onder controle blijven en de onberispelijke applicatiekwaliteit en prestaties behouden blijven.