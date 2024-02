Cloud Computing, no contexto de plataformas sem código como AppMaster , refere-se à entrega de serviços de computação sob demanda, incluindo aplicativos, armazenamento e capacidade de processamento, com pagamento conforme o uso pela Internet. Esse paradigma permite que os usuários desenvolvam, implantem e dimensionem aplicativos sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura física ou escrever códigos complexos. Um dos principais recursos da computação em nuvem é a capacidade de acessar e utilizar recursos de qualquer lugar, tornando-a uma solução ideal para organizações que buscam aumentar a eficiência, a economia e a escalabilidade.

Cloud Computing incorpora vários serviços em três categorias principais: Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS) . A IaaS fornece recursos de computação virtualizados pela Internet, como máquinas virtuais, armazenamento e rede. A PaaS permite que os usuários desenvolvam, executem e gerenciem aplicativos sem o incômodo de manter a infraestrutura subjacente. O SaaS fornece aplicativos prontos para uso que são hospedados, gerenciados e mantidos por um provedor terceirizado. AppMaster opera principalmente nas categorias PaaS e SaaS, fornecendo um ambiente no-code abrangente para a criação de aplicativos robustos juntamente com componentes de back-end, web e móveis.

Plataformas No-code como o AppMaster, vêm ganhando força no setor, permitindo que usuários sem histórico de programação tradicional criem aplicativos poderosos e totalmente funcionais. Essa democratização do desenvolvimento de software aumenta a produtividade e reduz o tempo e o custo associados ao desenvolvimento de aplicativos. De acordo com um estudo da Forrester Research, as plataformas de desenvolvimento no-code podem reduzir o tempo de desenvolvimento de aplicativos em mais de 60%, permitindo maior agilidade nos negócios e tempo de colocação no mercado mais rápido.

A arquitetura de computação em nuvem empregada pelo AppMaster oferece várias vantagens sobre os métodos tradicionais de desenvolvimento de software. Um desses benefícios é a eliminação da dívida técnica, pois os aplicativos são regenerados do zero sempre que os requisitos são modificados. Além disso, como os aplicativos gerados utilizam tecnologias modernas como Go (Golang) para back-end, framework Vue3 e JS/TS para web, e Kotlin/ Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, a plataforma garante alto desempenho, escalabilidade e segurança para casos de uso corporativos e de alta carga.

Outra vantagem de utilizar a computação em nuvem no contexto no-code é a integração com vários serviços e sistemas externos. Por exemplo, os aplicativos do AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como seu banco de dados principal, garantindo uma integração perfeita com a infraestrutura existente. Além disso, a plataforma gera automaticamente documentação e scripts de migração para endpoints de servidor e esquema de banco de dados, simplificando o processo de desenvolvimento e aprimorando a capacidade de manutenção.

Além disso, a natureza baseada em nuvem de plataformas no-code como AppMaster, permite que os usuários trabalhem em seus aplicativos de qualquer lugar, usando qualquer dispositivo com acesso à Internet. Isso facilita a colaboração entre os membros da equipe e permite que as organizações aproveitem talentos de todo o mundo. O modelo pay-as-you-go associado à computação em nuvem também garante a otimização de custos, pois os usuários pagam apenas pelos recursos que consomem, além de terem a flexibilidade de dimensionar seus aplicativos conforme necessário.

Ao aproveitar o poder da computação em nuvem, AppMaster fornece uma plataforma amigável e rica em recursos que simplifica muito o processo de desenvolvimento de aplicativos da Web, móveis e de back-end. A plataforma oferece ferramentas e serviços abrangentes, incluindo modelos de dados visuais, design de processos de negócios, API REST e endpoints WSS e criação de interface do usuário drag-and-drop. Esse amplo ambiente no-code permite que os desenvolvedores de aplicativos se concentrem em atender aos requisitos de negócios, enquanto a plataforma cuida da execução, compilação, teste e implantação de aplicativos em várias plataformas.

A computação em nuvem revolucionou o mundo do desenvolvimento de software ao oferecer acesso sob demanda a recursos de computação e facilitar o crescimento de plataformas no-code como AppMaster. Essas plataformas capacitam uma gama mais ampla de indivíduos e organizações para criar aplicativos poderosos e escaláveis ​​sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação ou gerenciamento de infraestruturas complexas. Como resultado, a computação em nuvem no contexto no-code abriu caminho para o desenvolvimento rápido de aplicativos, custos reduzidos e maior eficiência em todo o cenário de desenvolvimento de software.