حماية DDoS (رفض الخدمة الموزعة) هي مجموعة من التدابير الأمنية المصممة للدفاع عن خدمات الويب والتطبيقات والبنية التحتية ضد هجمات إلكترونية محددة، والتي تحاول إغراق الأنظمة المستهدفة بكمية هائلة من حركة المرور، مما يجعلها غارقة وغير قادرة على لتعمل بشكل صحيح.

في سياق No-Code ، مثل منصة AppMaster ، حيث يتم تمكين المستخدمين من إنشاء مشاريع متطورة دون الحاجة إلى معرفة تقنية عميقة أو مهارات برمجية، يعد توفير حماية DDoS أمرًا ضروريًا لضمان التشغيل الناجح ومرونة التطبيقات. سواء تم إنشاؤها للاستخدام الداخلي أو كتطبيقات عامة، فإن الخدمات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster تتطلب أمانًا مناسبًا للتعامل بفعالية مع التهديدات الدائمة في المجال الرقمي.

إدراكًا لأهمية الأمان، يدمج AppMaster آليات مختلفة لحماية التطبيقات من خلال مزيج من أفضل الممارسات والتكنولوجيا المتطورة والخبرة الأمنية. وتشمل هذه التدابير:

1. تصفية حركة المرور: يستخدم AppMaster تقنيات متقدمة لتصفية حركة المرور لفحص حركة المرور الواردة إلى التطبيقات المنشورة، وتحديد الطلبات الضارة وتجاهلها مع السماح لحركة المرور المشروعة بالمرور. ويساعد ذلك في الحفاظ على استقرار الخدمات وإمكانية الوصول إليها، حتى في مواجهة هجمات DDoS كبيرة الحجم أو المعقدة.

2. تحديد المعدل: ينشر AppMaster تقنيات تحديد المعدل للحد من عدد الطلبات الواردة من عنوان IP واحد خلال إطار زمني محدد. ومن خلال فرض مثل هذه القيود، يصبح من الصعب على المهاجمين إغراق الأنظمة المستهدفة بطوفان من الطلبات الضارة، وبالتالي التخفيف من تأثير هجمات DDoS.

3. الحظر الجغرافي: يوفر AppMaster القدرة على تقييد الوصول إلى التطبيقات بناءً على الموقع الجغرافي، مما يمنع المستخدمين من بلدان أو مناطق معينة من الوصول إلى الخدمات. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع هجمات DDoS التي تنشأ من مناطق محددة معروفة بإيواء مجرمي الإنترنت.

4. الكشف عن الحالات الشاذة: يستفيد AppMaster من خوارزميات التعلم الآلي لتحليل أنماط حركة المرور وتحديد أي انحرافات عن القاعدة، والتي قد تشير إلى هجوم DDoS. وهذا يمكّن النظام الأساسي من الاستجابة بشكل استباقي وفعال للتهديدات المستمرة، وحماية التطبيقات المنشورة ومستخدميها.

5. الاستجابة للحوادث: فريق الأمان المخصص لدى AppMaster متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة العملاء في حالة اكتشاف أي حالات شاذة أو حوادث أمنية. وبالاعتماد على خبراتهم وتجاربهم الكبيرة، يعمل فريق الأمان بشكل وثيق مع العملاء للتحقيق في هجمات DDoS ومعالجتها، مما يضمن الحد الأدنى من التعطيل لتطبيقاتهم وأعمالهم.

يمكن أن يعزى جزء كبير من هجمات DDoS التي تتم مواجهتها اليوم إلى التوافر الواسع النطاق للأدوات والموارد التي تسهل مثل هذه الأنشطة دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري لمنصات مثل AppMaster أن تظل يقظة ومستجيبة دائمًا لمشهد التهديدات المتطور وأن تدمج تقنيات جديدة لتعزيز إجراءاتها الأمنية وفقًا لذلك.

علاوة على ذلك، لا تقتصر حماية DDoS على حماية التطبيقات من الهجمات المباشرة. تتطلب الطبيعة المتشابكة لخدمات الويب الحديثة اتباع نهج شامل يغطي مستويات متعددة: بدءًا من طبقات استضافة التطبيق والمجال وحتى البنية التحتية للشبكة وحتى الحافة، حيث تدخل حركة المرور إلى الإنترنت وتخرج منها في النهاية. من خلال اعتماد نهج متعدد الطبقات، يمكن لـ AppMaster توفير درجة لا مثيل لها من الحماية ضد هجمات DDoS، مما يضمن استمرار الاستقرار والأداء وإمكانية الوصول إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي.

في الختام، تعد الحماية من DDoS عنصرًا مهمًا في عروض الأمان التي تقدمها AppMaster Platform، وهي مصممة للدفاع عن التطبيقات والخدمات ضد أنواع مختلفة من هجمات DDoS. من خلال تنفيذ تصفية حركة المرور المتقدمة، وتحديد المعدل، والحظر الجغرافي، والكشف عن الحالات الشاذة، وآليات الاستجابة للحوادث، تضمن AppMaster أن عملائها يمكنهم تطوير ونشر التطبيقات بثقة، مع العلم بأن مشاريعهم محمية من خلال تدابير حماية قوية وقابلة للتكيف.