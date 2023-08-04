إدارة علاقات العملاء بدون كود (بدون كود CRM)

تشير إدارة علاقات العملاء No-Code ( No-Code CRM) إلى نهج ثوري لإدارة علاقات العملاء والتفاعلات التي لا تتطلب تقنيات الترميز أو البرمجة النصية التقليدية. إنها تسخر قوة البرمجة المرئية والأتمتة ، بالاعتماد على واجهات السحب والإفلات البديهية ، والقوالب المنشأة مسبقًا ، والمكونات المعيارية. يتيح ذلك للمستخدمين تكوين مهام سير العمل بسهولة ، وإعداد مسارات الاتصال ، والتحكم في بيانات العملاء وتحليلها وتوليفها.

على عكس أنظمة CRM التقليدية التي تتطلب ترميزًا واسعًا وخبرة فنية ، تسمح أنظمة إدارة علاقات العملاء No-Code للشركات والمؤسسات بتصميم ونشر حلول برمجية مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم. تعمل القدرة على معالجة الوحدات والواجهات على تبسيط العملية بشكل مرئي. يجعله في متناول المستخدمين غير التقنيين ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وجعلها في متناول قاعدة مستخدمين أوسع.

التطبيقات العملية لحلول إدارة علاقات العملاء No-Code متعددة الأوجه. إنها تسهل إنشاء نماذج البيانات لتغليف معلومات العملاء المحددة ، وتصميم العمليات التجارية لاكتساب علاقات العملاء والحفاظ عليها وتعزيزها وإنشاء تطبيقات للتحكم في هذه العمليات - كل ذلك دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تمثل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster إمكانات No-Code CRM ، حيث توفر بيئة متعددة الاستخدامات وقابلة للتطوير تتزامن مع اتجاهات التكنولوجيا الحديثة. باستخدام مثل هذه المنصات ، يمكن للشركات تقليل الوقت والموارد المطلوبة عادةً لتطوير البرامج مع زيادة كفاءة وفعالية مساعي إدارة علاقات العملاء.

تُظهر الإحصائيات مثل تلك الموجودة في استبيان برمجيات تطبيقات المؤسسات التي أجرتها Statista في عام 2020 ، والتي تشير إلى أن 50٪ من برامج إدارة علاقات العملاء الخاصة بالمستجيبين جاءت من مزود برنامج كخدمة ( SaaS ) ، مما يدل على الأهمية المتزايدة لمنصات CRM المرنة No-Code مثل AppMaster.

تعد أنظمة CRM No-Code مناسبة للشركات الكبيرة ويتم تبنيها بشكل متزايد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). مع تقدم التكنولوجيا ، يتم دمج ميزات أكثر تعقيدًا ، مما يزيد من تضمين إدارة علاقات العملاء No-Code كمعيار في مختلف قطاعات الأعمال. تتوقع تنبؤات شركات الأبحاث مثل Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيتم إجراء 65٪ من تطوير التطبيقات على منصات no-code ، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في التبني عبر وظائف العمل المختلفة ، بما في ذلك CRM.

تزداد أهمية No-Code CRM أيضًا من خلال التحول العالمي نحو العمليات البعيدة والانتشار المتزايد للفرق الموزعة. كشفت دراسة استقصائية أجرتها IDC في عام 2020 أن 72٪ من العمال سيعملون عن بُعد بحلول ذلك العام ، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات يمكنها التكيف مع القوى العاملة الرقمية اللامركزية. أصبحت حلول CRM No-Code ، بمرونتها ، وتصميم التطبيقات القابل للتخصيص ، وإمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ، والوظائف المستقلة عن النظام الأساسي ، أدوات أساسية لإدارة علاقات العملاء في عصر العمل الجديد هذا.

في الختام ، يمثل No-Code CRM تحولًا أساسيًا في كيفية تعامل المؤسسات مع إدارة علاقات العملاء. من خلال إزالة حواجز الترميز التقليدي وتقديم حلول معيارية مدفوعة بصريًا ، فإنه يمكّن نطاقًا أوسع من المستخدمين من التعامل مع التكنولوجيا. إنه يعزز نهجًا أكثر مرونة وتكيفًا لإدارة علاقات العملاء. مع تطور التكنولوجيا ، من المرجح أن يتوسع دور إدارة علاقات العملاء No-Code ويتعزز ، مما يجعله مكونًا محوريًا في استراتيجيات الأعمال للمؤسسات من جميع الأحجام.