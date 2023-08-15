AppMaster gibi kodsuz platformlar bağlamında Bulut Bilişim, uygulamalar, depolama ve işlem gücü dahil olmak üzere isteğe bağlı bilgi işlem hizmetlerinin İnternet üzerinden kullandıkça öde temelinde sunulmasını ifade eder. Bu paradigma, kullanıcıların fiziksel altyapıyı yönetmeye veya karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan uygulamaları geliştirmesine, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Bulut bilgi işlemin temel özelliklerinden biri, kaynaklara her yerden erişme ve bunları kullanma yeteneğidir; bu, onu verimliliği, maliyet etkinliğini ve ölçeklenebilirliği artırmak isteyen kuruluşlar için ideal bir çözüm haline getirir.

Bulut Bilişim, çeşitli hizmetleri üç ana kategoride birleştirir: Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) . IaaS, İnternet üzerinden sanal makineler, depolama ve ağ iletişimi gibi sanallaştırılmış bilgi işlem kaynakları sağlar. PaaS, kullanıcıların altyapıyı koruma zahmetine girmeden uygulamaları geliştirmesine, çalıştırmasına ve yönetmesine olanak tanır. SaaS, bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından barındırılan, yönetilen ve sürdürülen kullanıma hazır uygulamalar sağlar. AppMaster temel olarak PaaS ve SaaS kategorilerinde faaliyet gösterir ve arka uç, web ve mobil bileşenlerin yanı sıra güçlü uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir no-code ortam sağlar.

AppMaster gibi No-code platformlar, geleneksel programlama geçmişi olmayan kullanıcıların güçlü ve tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak sektörde ilgi görüyor. Yazılım geliştirmenin bu şekilde demokratikleştirilmesi üretkenliği artırır ve uygulama geliştirmeyle ilişkili zaman ve maliyeti azaltır. Forrester Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, no-code geliştirme platformları, uygulama geliştirme süresini %60'ın üzerinde azaltabilir, bu da artan iş çevikliği ve daha hızlı pazara sürüm süresi sağlar.

AppMaster tarafından kullanılan bulut bilgi işlem mimarisi, geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlardan biri, gereksinimler her değiştirildiğinde uygulamalar sıfırdan yeniden oluşturulduğundan, teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca oluşturulan uygulamalar, arka uç için Go (Golang), web için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi modern teknolojileri kullandığından, platform yüksek performans, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar. kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları.

Bulut bilişimi no-code bağlamda kullanmanın bir başka avantajı da çeşitli harici hizmetler ve sistemlerle entegrasyondur. Örneğin, AppMaster uygulamaları, herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışarak mevcut altyapıyla sorunsuz entegrasyon sağlayabilir. Ayrıca platform, sunucu endpoints ve veritabanı şeması için otomatik olarak dokümantasyon ve geçiş betikleri oluşturarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve sürdürülebilirliği artırır.

Ek olarak, AppMaster gibi no-code platformların bulut tabanlı doğası, kullanıcıların İnternet erişimi olan herhangi bir cihazı kullanarak uygulamaları üzerinde herhangi bir yerden çalışmasına olanak tanır. Bu, ekip üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırır ve kuruluşların dünyanın dört bir yanından yeteneklerden yararlanmasına olanak tanır. Bulut bilgi işlemle ilişkili kullandıkça öde modeli, kullanıcılar yalnızca tükettikleri kaynaklar için ödeme yaparken aynı zamanda uygulamalarını gerektiği gibi ölçeklendirme esnekliğine sahip oldukları için maliyet optimizasyonu da sağlar.

Bulut bilişimin gücünden yararlanan AppMaster, web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirme sürecini büyük ölçüde basitleştiren kullanıcı dostu, zengin özelliklere sahip bir platform sağlar. Platform, görsel veri modelleri, iş süreci tasarımı, REST API ve WSS endpoints ve drag-and-drop UI oluşturma dahil olmak üzere kapsamlı araçlar ve hizmetler sunar. Bu kapsamlı no-code ortam, uygulama geliştiricilerin iş gereksinimlerini karşılamaya odaklanmalarına olanak tanırken, platform uygulamaları çeşitli platformlarda yürütme, derleme, test etme ve dağıtma işlemlerini gerçekleştirir.

Bulut bilgi işlem, bilgi işlem kaynaklarına isteğe bağlı erişim sunarak ve AppMaster gibi no-code platformların büyümesini kolaylaştırarak yazılım geliştirme dünyasında devrim yarattı. Bu tür platformlar, kapsamlı kodlama bilgisine veya karmaşık altyapıların yönetimine ihtiyaç duymadan güçlü, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için daha geniş bir yelpazedeki bireyleri ve kuruluşları güçlendirir. Sonuç olarak, no-code bağlamda bulut bilgi işlem, yazılım geliştirme ortamında hızlı uygulama geliştirmenin, maliyetlerin düşmesinin ve verimliliğin artmasının yolunu açtı.