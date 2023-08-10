منصات تمكين المبيعات بدون كود </ h2>

منصات تمكين المبيعات No-Code هي فئة من الأدوات البرمجية التي تمكّن فرق المبيعات من تحسين أدائها وزيادة نمو الإيرادات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو الخبرة الفنية العميقة. من خلال تقديم واجهة مرئية drag-and-drop ، تتيح حلول تمكين المبيعات بدون رمز للمستخدمين تصميم استراتيجيات المبيعات وتنفيذها وأتمتة تدفقات العمل وإدارة علاقات العملاء وتحليل بيانات الأداء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات ، يمكن لمثل هذه الأنظمة الأساسية مساعدة محترفي المبيعات في إتمام الصفقات بشكل أسرع وتحقيق مستويات أعلى من رضا العملاء وولائهم.

اكتسبت حركة no-code زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة حيث تسعى المؤسسات من جميع الأحجام إلى تقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي. وفقًا لتقرير Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمنصات التطوير no-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 41.2٪ من 2020 إلى 2027 ، ليصل إلى 45.5 مليار دولار. يعكس هذا الاتجاه الطلب المتزايد على الأدوات الذكية سهلة الاستخدام التي يمكنها تمكين مجموعة أكبر من مستخدمي الأعمال للمشاركة في تصميم وتقديم تطبيقات البرامج ذات المهام الحرجة.

تشمل الميزات الرئيسية لمنصات تمكين المبيعات no-code عادةً منشئي العمليات المرئية والقوالب القابلة للتكوين والتحليلات في الوقت الفعلي وتكامل الجهات الخارجية واستجابة الأجهزة المحمولة. يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر ووظائف أدوات المبيعات الخاصة بهم ، وإنشاء محتوى ذي علامة تجارية ، ونشر التحديثات والتحسينات دون الحاجة إلى موارد تطوير مخصصة أو دورات إصدار طويلة. ونتيجة لذلك ، يمكن لمنصات تمكين المبيعات no-code مساعدة المؤسسات على مواءمة جهود مبيعاتها مع ظروف السوق المتغيرة وتطوير توقعات العملاء بشكل أكثر فعالية.

أحد الأمثلة البارزة لمنصة تمكين المبيعات no-code هو نظام AppMaster الأساسي ، والذي يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يوفر AppMaster محررًا مرئيًا لتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WebSocket. يمكن للمستخدمين إنشاء واجهات مستخدم مذهلة لتطبيقات الويب والجوال باستخدام واجهة drag-and-drop بسيطة وتنفيذ منطق عمل قوي عبر AppMaster Business Process Designer. عندما ينشر المستخدمون تصميماتهم ، ينشئ AppMaster كود المصدر ، ويجمع التطبيقات ، ويدير الاختبارات ، ويحزم التطبيق في حاويات Docker ، وينشرها على السحابة. التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قابلة للتطوير وآمنة ومتوافقة مع العديد من قواعد بيانات PostgreSQL. يمكّن هذا النهج العملاء من إنشاء تطبيقات متطورة وعالية الأداء بجزء بسيط من التكلفة والوقت مقارنة بأساليب التطوير التقليدية.

توفر منصات تمكين المبيعات No-code أيضًا ميزات تعاون وتواصل مضمنة تمكّن فرق المبيعات من مشاركة المعلومات وتبادل أفضل الممارسات وتوفير الدعم في الوقت الفعلي للعملاء والتوقعات. من خلال مركزية الوصول والإدارة لجميع المحتويات والموارد المتعلقة بالمبيعات ، يمكن للمؤسسات تقليل مخاطر فقدان البيانات أو الازدواجية أو عدم الاتساق ، مع تعزيز ثقافة التعلم والتحسين المستمر. هذا ، بدوره ، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من تبني المستخدم ، ومشاركة العملاء ، وتوليد الإيرادات.

مع استمرار تطور المشهد الرقمي ، تصبح القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء والتهديدات التنافسية بخفة الحركة والدقة أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد. توفر منصات تمكين المبيعات No-code حلاً قويًا ومرنًا وفعالًا من حيث التكلفة للمؤسسات التي تسعى إلى دفع نمو المبيعات والإنتاجية ورضا العملاء. من خلال الاستفادة من قوة التصميم المرئي وأتمتة العمليات والرؤى المستندة إلى البيانات ، يمكن لمنصات تمكين المبيعات no-code تمكين فرق المبيعات من تقديم نتائج استثنائية وزيادة قيمة الأعمال دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة أو استثمار كبير في البنية التحتية.

في الختام ، تمثل منصات تمكين المبيعات no-code نهجًا تحويليًا لتمكين المبيعات ، مما يسمح للمؤسسات بتحسين الأداء وزيادة الكفاءة والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق والعملاء. نظرًا لاستمرار حركة no-code في اكتساب الزخم والنضج ، يمكننا أن نتوقع ظهور حلول أكثر ابتكارًا وقوة لتمكين محترفي المبيعات ومؤسساتهم من تحقيق نجاح أكبر في السوق العالمية شديدة التنافس.