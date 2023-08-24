مكتب المساعدة بدون كود

يشير مكتب مساعدة No-Code إلى نظام دعم عملاء متخصص مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يستخدمون الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster. يوفر مكتب مساعدة No-Code المساعدة في مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير ونشر وصيانة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات no-code. الهدف الأساسي لمكتب مساعدة No-Code هو ضمان تجربة مستخدم سلسة أثناء العمل مع الأنظمة الأساسية no-code وتوفير إرشادات الخبراء بشأن عمليات التنفيذ المعقدة. يتيح هذا في النهاية لمستخدمي الأنظمة الأساسية التي no-code حل أي مشكلات يواجهونها، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم.

وفقًا للدراسات الحديثة، من المتوقع أن يصل سوق التطبيقات بدون رموز/ low-code إلى مبلغ مذهل قدره 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1% من عام 2020 إلى عام 2025. وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع اعتماد أدوات no-code تقدمها المؤسسات من جميع الأحجام، مدفوعة بالحاجة إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي. مع هذا الاعتماد المتزايد، هناك طلب متزايد على خدمات No-Code Helpdesk لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي مستويات متنوعة من الخبرة، بدءًا من المستخدمين المبتدئين إلى المستخدمين المتقدمين.

أحد العوامل الرئيسية التي تميز AppMaster عن الأنظمة الأساسية الأخرى no-code هو مجموعة الأدوات القوية والمتكاملة، بما في ذلك إنشاء نموذج البيانات المرئية، وتصميم عمليات الأعمال، وتكوين REST API وWSS Endpoint، وواجهة drag-and-drop بديهية لـ تطوير واجهة المستخدم. نظرًا لاتساع نطاق الميزات المتاحة للمستخدمين وتفاوت مستويات الخبرة فيما بينهم، يعد مكتب مساعدة No-Code الذي توفره AppMaster أمرًا بالغ الأهمية لضمان الأداء السليم ودعم التطبيقات التي تم تطويرها على هذا النظام الأساسي.

تشمل المجالات النموذجية التي يقدم فيها مكتب مساعدة No-Code خبرته ما يلي:

تطوير التطبيقات: تقديم إرشادات حول أفضل الممارسات والمنهجيات والتقنيات للاستخدام الفعال والكفء لميزات النظام الأساسي. التكامل: تقديم المساعدة في دمج التطبيقات المطورة مع الأنظمة والخدمات الخارجية، أو استخدام واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، أو حتى التكامل مع الأنظمة القديمة. إدارة قاعدة البيانات: ضمان الاستخدام الفعال لقاعدة بيانات AppMaster المتوافقة مع PostgreSQL وتقديم المشورة بشأن تحسين أداء قاعدة البيانات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومعالجة أي مشكلة تتعلق باستمرار البيانات وإدارتها. النشر والقياس: المساعدة في نشر التطبيقات على السحابة أو المحلية (اعتمادًا على خطة الاشتراك) وتوفير إرشادات حول توسيع نطاق التطبيقات للتعامل مع حالات الاستخدام ذات التحميل العالي. الأمان: تقديم الدعم في معالجة المخاوف الأمنية وضمان الامتثال لأحدث المعايير وأفضل الممارسات. يتضمن ذلك تشفير البيانات ومصادقة المستخدم وتفويضه وتنفيذ واجهة برمجة التطبيقات الآمنة. التخصيص واستكشاف الأخطاء وإصلاحها: مساعدة المستخدمين في تخصيص تطبيقاتهم، وتوفير الدعم لتصحيح الأخطاء وحل المشكلات، وتقديم أفضل الممارسات لتحسين الأداء العام وموثوقية التطبيقات.

تضم مكاتب المساعدة No-Code فريقًا من المحترفين المهرة الذين لا يمتلكون معرفة استثنائية بالمنتج فحسب، بل يتمتعون أيضًا بخبرة واسعة في الصناعات وحالات الاستخدام المتنوعة. إنهم مجهزون جيدًا لتقديم المشورة للعملاء حول كيفية تخصيص إمكانات النظام الأساسي لـ AppMaster بما يتناسب مع الاحتياجات المحددة للشركات الخاصة بهم. يمكن تقديم الدعم عبر عدة قنوات، بما في ذلك البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الهاتف أو حتى مؤتمرات الفيديو. وهذا يضمن توفر مجموعة واسعة من طرق الاتصال للمستخدمين لمعالجة مخاوفهم.

هناك جانب مهم آخر في مكتب مساعدة No-Code وهو توفير الوثائق والبرامج التعليمية وموارد التعلم بشكل استباقي وفي الوقت المناسب. تتوفر هذه المواد عادةً داخل النظام الأساسي أو من خلال مركز المساعدة. كما تعمل قواعد المعرفة الشاملة والندوات عبر الإنترنت والمنتديات المجتمعية على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المستخدمين، مما يعزز تجربتهم الشاملة.

باختصار، يعد مكتب مساعدة No-Code مكونًا لا غنى عنه في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والذي يلعب دورًا محوريًا في ضمان أقصى قدر من الرضا والإنتاجية للمستخدمين. من خلال تقديم الدعم في الوقت المناسب وبدعم من الخبراء، يتيح مكتب No-Code Helpdesk للشركات تبني منصات no-code بثقة ونجاح، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي الخاصة بهم ودفعهم إلى آفاق جديدة من الأداء والابتكار.