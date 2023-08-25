يشير تكامل GraphQL إلى عملية دمج تقنية GraphQL في الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster لتمكين وسيلة أكثر كفاءة ومرونة وقوة لاتصال البيانات بين العميل والخادم. لقد أحدثت GraphQL، وهي لغة استعلام طورتها فيسبوك، ثورة في طريقة تصميم واجهات برمجة التطبيقات والتفاعل معها من خلال حل العديد من أوجه القصور المرتبطة بواجهات برمجة تطبيقات RESTful التقليدية. من خلال الاستفادة من فوائد GraphQL، يمكن للمنصات no-code تحسين تجربة التطوير بشكل كبير، وتقليل تعقيد معالجة البيانات، وتعزيز الكفاءة والأداء العام لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.

إحدى المزايا الرئيسية لـ GraphQL هي طبيعتها المرنة والديناميكية في التعامل مع طلبات البيانات والاستجابات. على عكس واجهات برمجة تطبيقات RESTful، التي غالبًا ما تتطلب endpoints متعددة وطلبات مختلفة لجلب البيانات ذات الصلة أو تحديثها، يتيح GraphQL للعملاء تحديد البيانات التي يحتاجون إليها بالضبط واستلامها في طلب واحد. وهذا يقلل بشكل كبير من كمية البيانات الزائدة أو الناقص، مما يحسن أداء التطبيقات وقابلية التوسع. وفقًا لدراسة أجرتها Github، والتي انتقلت إلى GraphQL من REST، شهد استخدام واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم انخفاضًا بنسبة 98% في كمية البيانات التي يلزم إرسالها بين خوادمهم والعميل.

تدرك AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، أهمية دمج GraphQL للحصول على تجربة تطوير سلسة. بفضل نموذج البيانات المرئية ومصممي عمليات الأعمال، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. تقوم المنصة أيضًا بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

يؤدي دمج GraphQL في إطار عمل AppMaster إلى تحسين قدرات المطورين الذين يعملون ضمن النظام الأساسي بشكل كبير. على سبيل المثال، يوفر نظام النوع GraphQL ولغة تعريف المخطط (SDL) معالجة أكثر قوة ودقة للبيانات داخل التطبيقات الخلفية. علاوة على ذلك، فإن إمكانات البيانات في الوقت الفعلي لـ GraphQL، مثل الاشتراكات، تمكن التطبيقات من تلقي تحديثات البيانات دون الحاجة إلى الاستقصاء المستمر، وتحسين الأداء، وتقليل تحميل الخادم.

إن تكامل GraphQL مع منصة AppMaster له أيضًا تأثير عميق على تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تم تطويرها باستخدام الأداة. من خلال تسخير قوة GraphQL، يمكن للمطورين إنشاء مكونات واجهة المستخدم التي تطلب فقط البيانات المحددة التي يحتاجونها، مما يقلل من كمية البيانات غير الضرورية المنقولة ويحسن استخدام الموارد. وينتج عن ذلك تطبيقات أسرع وأكثر كفاءة، خاصة عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة.

من المزايا المهمة الأخرى لتكامل GraphQL في AppMaster سهولة التوسعة والتوافق مع أدوات وخدمات الطرف الثالث. من خلال نظام بيئي شامل من المكتبات والبرامج الوسيطة والمكونات الإضافية، يمكن لمستخدمي AppMaster دمج مصادر البيانات المختلفة وأنظمة المصادقة ومنطق الأعمال المخصص بسرعة وسهولة في تطبيقاتهم. وهذا يعزز بشكل كبير إمكانات الحلول التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي ويمكّن المستخدمين من تكييف تطبيقاتهم مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام بكفاءة.

تؤمن AppMaster بشدة بإمكانية تكامل GraphQL لتحسين تجربة التطوير الشاملة وتعزيز أداء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي. من خلال دمج GraphQL في مجموعة الأدوات no-code ، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير يمكنها التعامل مع تحديات البيانات الحديثة بسهولة. علاوة على ذلك، يضمن هذا التكامل أيضًا أن التطبيقات التي يتم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي تلتزم بمعايير الصناعة ويمكن دمجها بسلاسة مع الأنظمة وواجهات برمجة التطبيقات الحالية.

لتلخيص ذلك، يتضمن تكامل GraphQL في سياق منصة no-code مثل AppMaster الاستفادة من إمكانات GraphQL القوية جنبًا إلى جنب مع أدوات تطوير التطبيقات الموجهة بصريًا. يتيح ذلك للمطورين إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير ومرنة مع قدر أقل بكثير من التعليمات البرمجية والتعقيد. علاوة على ذلك، فإن تكامل GraphQL يسمح لـ AppMaster بمواكبة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار وتزويد مستخدميه بأفضل الأدوات في فئتها لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. مع تزايد اعتماد GraphQL بين المطورين في جميع أنحاء العالم، فإن إدراج هذه التقنية في AppMaster يعزز بشكل كبير عروضها ومكانتها في الفضاء no-code.