Przetwarzanie w chmurze, w kontekście platform bez kodu, takich jak AppMaster , odnosi się do dostarczania usług obliczeniowych na żądanie, w tym aplikacji, pamięci masowej i mocy obliczeniowej, na zasadzie pay-as-you-go przez Internet. Ten paradygmat umożliwia użytkownikom opracowywanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji bez konieczności zarządzania infrastrukturą fizyczną lub pisania złożonego kodu. Jedną z kluczowych cech przetwarzania w chmurze jest możliwość dostępu do zasobów i korzystania z nich z dowolnego miejsca, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą zwiększyć wydajność, opłacalność i skalowalność.

Cloud Computing obejmuje różne usługi w trzech głównych kategoriach: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS) . IaaS zapewnia zwirtualizowane zasoby obliczeniowe przez Internet, takie jak maszyny wirtualne, pamięć masowa i sieć. PaaS umożliwia użytkownikom tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami bez kłopotów z utrzymaniem podstawowej infrastruktury. SaaS zapewnia gotowe do użycia aplikacje, które są hostowane, zarządzane i utrzymywane przez zewnętrznego dostawcę. AppMaster działa głównie w kategoriach PaaS i SaaS, zapewniając kompleksowe środowisko no-code do tworzenia solidnych aplikacji wraz z komponentami backendowymi, webowymi i mobilnymi.

Platformy No-code takie jak AppMaster, zyskują na popularności w branży, umożliwiając użytkownikom bez tradycyjnego zaplecza programistycznego tworzenie potężnych i w pełni funkcjonalnych aplikacji. Ta demokratyzacja rozwoju oprogramowania zwiększa produktywność i zmniejsza czas i koszty związane z tworzeniem aplikacji. Według badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Research, platformy programistyczne no-code mogą skrócić czas tworzenia aplikacji o ponad 60%, co pozwala na zwiększenie elastyczności biznesowej i szybsze wprowadzanie produktów na rynek.

Architektura przetwarzania w chmurze stosowana przez AppMaster oferuje różne zalety w porównaniu z tradycyjnymi metodami tworzenia oprogramowania. Jedną z takich korzyści jest wyeliminowanie długu technicznego, ponieważ aplikacje są odtwarzane od nowa po każdej modyfikacji wymagań. Co więcej, dzięki wykorzystaniu w generowanych aplikacjach nowoczesnych technologii, takich jak Go (Golang) dla backendu, framework Vue3 i JS/TS dla web oraz Kotlin/ Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS, platforma zapewnia wysoką wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo dla przypadki użycia w przedsiębiorstwach i przy dużych obciążeniach.

Kolejną zaletą korzystania z chmury obliczeniowej w kontekście no-code jest integracja z różnymi zewnętrznymi usługami i systemami. Na przykład aplikacje AppMaster mogą pracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. Ponadto platforma automatycznie generuje dokumentację i skrypty migracji dla endpoints serwera i schematu bazy danych, usprawniając proces programowania i ułatwiając konserwację.

Ponadto oparty na chmurze charakter platform no-code takich jak AppMaster, umożliwia użytkownikom pracę nad aplikacjami z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Ułatwia to współpracę między członkami zespołu i umożliwia organizacjom wykorzystanie talentów z całego świata. Model pay-as-you-go związany z przetwarzaniem w chmurze zapewnia również optymalizację kosztów, ponieważ użytkownicy płacą tylko za zasoby, które zużywają, a jednocześnie mają elastyczność skalowania swoich aplikacji zgodnie z potrzebami.

Wykorzystując moc przetwarzania w chmurze, AppMaster zapewnia przyjazną dla użytkownika, bogatą w funkcje platformę, która znacznie upraszcza proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza. Platforma zapewnia kompleksowe narzędzia i usługi, w tym wizualne modele danych, projektowanie procesów biznesowych, endpoints REST API i WSS oraz tworzenie interfejsów użytkownika drag-and-drop. To rozbudowane środowisko no-code pozwala programistom aplikacji skupić się na spełnianiu ich wymagań biznesowych, podczas gdy platforma zajmuje się wykonywaniem, kompilowaniem, testowaniem i wdrażaniem aplikacji na różnych platformach.

Przetwarzanie w chmurze zrewolucjonizowało świat tworzenia oprogramowania, oferując dostęp na żądanie do zasobów obliczeniowych i ułatwiając rozwój platform no-code takich jak AppMaster. Takie platformy umożliwiają szerszemu gronu osób i organizacji tworzenie potężnych, skalowalnych aplikacji bez potrzeby posiadania obszernej wiedzy na temat kodowania lub zarządzania złożoną infrastrukturą. W rezultacie przetwarzanie w chmurze w kontekście no-code utorowało drogę do szybkiego rozwoju aplikacji, obniżonych kosztów i zwiększonej wydajności w całym krajobrazie tworzenia oprogramowania.