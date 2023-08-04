علم البيانات بلا كود </ h2>

علم البيانات No-Code هو تحول نموذجي تحولي في مجال تحليلات البيانات والتعلم الآلي والنمذجة التنبؤية التي تسهل تنفيذ حلول علوم البيانات المعقدة دون مطالبة المستخدم بكتابة رمز البرمجة التقليدي. يبرز هذا النهج كمغير لقواعد اللعبة ، وسد الفجوة بين الحاجة المتزايدة بسرعة لتحليلات البيانات والنقص في علماء البيانات المهرة.

الإطار المفاهيمي: تم بناء علم البيانات No-Code على مبدأ استخدام الواجهات المرئية والقوالب المحددة مسبقًا ووظائف السحب والإفلات والخوارزميات الآلية. من خلال الاستفادة من هذه الأدوات ، يمكن للمحترفين وغير المتخصصين تنفيذ مهام علوم البيانات المعقدة.

المكونات الرئيسية:

الواجهات المرئية: تسهيل بناء نماذج البيانات وعمليات تحويل البيانات وتدفق عمل التحليلات التنبؤية من خلال تمثيل رسومي بديهي بدلاً من الترميز.

الخوارزميات والنماذج المحددة مسبقًا: قدِّم مكتبة من خوارزميات التعلم الآلي والإحصائية الجاهزة للاستخدام والتي يمكن تطبيقها على مجموعات بيانات محددة.

إنشاء الكود تلقائيًا: يمكن للعديد من الأدوات إنشاء رمز أساسي تلقائيًا ، غالبًا بلغات مثل Python أو R ، وسد واجهة no-code والبرمجة التقليدية.

فوائد:

إمكانية الوصول: من خلال إزالة حواجز التشفير ، يمكن لمجموعة أوسع من المستخدمين ، بما في ذلك خبراء المجال ومحللي الأعمال وهواة البيانات على مستوى الدخول ، المشاركة في مشاريع علوم البيانات.

الكفاءة: يقلل علم البيانات No-Code بشكل كبير من وقت التطوير ، مما يتيح التجريب السريع ونشر النماذج.

بشكل كبير من وقت التطوير ، مما يتيح التجريب السريع ونشر النماذج. قابلية التوسع: غالبًا ما يتم تصميم الحلول مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، واستيعاب مجموعات البيانات الكبيرة والحسابات المعقدة.

التحديات:

قيود المرونة: على الرغم من أن الحلول القوية no-code قد توفر مزيدًا من المرونة والضبط الدقيق أكثر مما يسمح به الترميز اليدوي.

قد توفر مزيدًا من المرونة والضبط الدقيق أكثر مما يسمح به الترميز اليدوي. إدارة التعقيد: قد تصبح إدارة المشاريع في بيئة no-code أمرًا صعبًا نظرًا لتزايد تعقيدها.

تطبيقات العالم الحقيقي:

يتم توظيف علم البيانات No-Code في مختلف القطاعات ، من الرعاية الصحية للتشخيص التنبئي إلى تمويل إدارة المخاطر.

الصلة بـ AppMaster:

بينما يركز AppMaster بشكل أساسي على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، فإن المبادئ الكامنة وراء تصميمه المرئي وإنشاء الكود تشبه تلك الموجودة في الأنظمة الأساسية لـ No Code Data Science. إن قدرة AppMaster على إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال BP Designer و REST API و WSS Endpoints تمثل توازيًا في مشهد no-code أوسع.

رؤى إحصائية:

وفقًا للبحث ، من المتوقع أن يصل سوق منصة التطوير العالمية no-code إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.1٪ من عام 2020 إلى عام 2025. ويعد النمو في علم البيانات No-Code مجموعة فرعية من هذا الاتجاه ، مما يعكس دمقرطة تحليلات البيانات وقدرات التعلم الآلي.

يمثل No-Code Data Science تطورًا حيويًا في تحليلات البيانات ، حيث يوفر بديلاً أكثر سهولة وفعالية وفعالية من حيث التكلفة للطرق التقليدية. إنه يعزز الابتكار ويعزز عملية صنع القرار ويمكّن نطاقًا أوسع من الأفراد من الانخراط في الأنشطة التي تعتمد على البيانات. بينما لا يزال مجالًا متطورًا مع تحديات فريدة ، فإن No Code Data Science يمهد الطريق لمشهد علم بيانات أكثر شمولاً ورشاقة.

يُلخص علم البيانات No-Code التحول المستمر نحو إمكانية الوصول وإرساء الديمقراطية في مجالات تطوير البرمجيات وعلوم البيانات. يشير توافقها مع منصات مثل AppMaster إلى حركة أوسع في صناعة التكنولوجيا تضع قوة التكنولوجيا في أيدي المزيد ، مما يزيد من سد الفجوة بين الخبراء وغير الخبراء.