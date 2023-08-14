Облачные вычисления в контексте платформ no-code, таких как AppMaster , относятся к предоставлению вычислительных услуг по запросу, включая приложения, хранилище и вычислительную мощность, с оплатой по факту использования через Интернет. Эта парадигма позволяет пользователям разрабатывать, развертывать и масштабировать приложения без необходимости управлять физической инфраструктурой или писать сложный код. Одной из ключевых особенностей облачных вычислений является возможность доступа к ресурсам и их использования из любого места, что делает их идеальным решением для организаций, стремящихся повысить эффективность, экономичность и масштабируемость.

Облачные вычисления включают в себя различные услуги в трех основных категориях: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) и программное обеспечение как услуга (SaaS) . IaaS предоставляет виртуализированные вычислительные ресурсы через Интернет, такие как виртуальные машины, хранилище и сеть. PaaS позволяет пользователям разрабатывать, запускать приложения и управлять ими без необходимости поддерживать базовую инфраструктуру. SaaS предоставляет готовые к использованию приложения, которые размещаются, управляются и обслуживаются сторонним поставщиком. AppMaster работает в основном в категориях PaaS и SaaS, предоставляя комплексную среду no-code для создания надежных приложений наряду с серверными, веб- и мобильными компонентами.

Платформы No-code такие как AppMaster, набирают популярность в отрасли, позволяя пользователям без традиционного опыта программирования создавать мощные и полнофункциональные приложения. Эта демократизация разработки программного обеспечения повышает производительность и сокращает время и затраты, связанные с разработкой приложений. Согласно исследованию Forrester Research, платформы разработки no-code могут сократить время разработки приложений более чем на 60 %, что позволяет повысить гибкость бизнеса и сократить время выхода на рынок.

Архитектура облачных вычислений, используемая AppMaster предлагает различные преимущества по сравнению с традиционными методами разработки программного обеспечения. Одним из таких преимуществ является устранение технического долга, поскольку приложения создаются с нуля всякий раз, когда требования изменяются. Более того, поскольку созданные приложения используют современные технологии, такие как Go (Golang) для серверной части, фреймворк Vue3 и JS/TS для Интернета, а также Kotlin/ Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, платформа обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность для корпоративные и высоконагруженные варианты использования.

Еще одним преимуществом использования облачных вычислений в контексте no-code является интеграция с различными внешними службами и системами. Например, приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая беспрепятственную интеграцию с существующей инфраструктурой. Кроме того, платформа автоматически создает документацию и сценарии миграции для endpoints сервера и схемы базы данных, оптимизируя процесс разработки и повышая удобство обслуживания.

Кроме того, облачный характер платформ no-code таких как AppMaster позволяет пользователям работать над своими приложениями из любого места, используя любое устройство с доступом в Интернет. Это облегчает сотрудничество между членами команды и позволяет организациям использовать таланты со всего мира. Модель оплаты по мере использования, связанная с облачными вычислениями, также обеспечивает оптимизацию затрат, поскольку пользователи платят только за потребляемые ими ресурсы, а также имеют возможность гибко масштабировать свои приложения по мере необходимости.

Используя возможности облачных вычислений, AppMaster предоставляет удобную, многофункциональную платформу, которая значительно упрощает процесс разработки веб-приложений, мобильных и серверных приложений. Платформа предоставляет комплексные инструменты и услуги, включая визуальные модели данных, проектирование бизнес-процессов, REST API и endpoints WSS, а также создание пользовательского интерфейса drag-and-drop. Эта обширная среда no-code позволяет разработчикам приложений сосредоточиться на удовлетворении своих бизнес-требований, в то время как платформа заботится о выполнении, компиляции, тестировании и развертывании приложений на различных платформах.

Облачные вычисления произвели революцию в мире разработки программного обеспечения, предоставив доступ по требованию к вычислительным ресурсам и способствуя развитию платформ no-code таких как AppMaster. Такие платформы позволяют более широкому кругу лиц и организаций создавать мощные масштабируемые приложения без необходимости обширных знаний в области кодирования или управления сложной инфраструктурой. В результате облачные вычисления в контексте no-code проложили путь к быстрой разработке приложений, снижению затрат и повышению эффективности в области разработки программного обеспечения.