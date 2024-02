Informatique en nuage

Le Cloud Computing, dans le contexte de plates -formes sans code comme AppMaster , fait référence à la fourniture de services informatiques à la demande, y compris les applications, le stockage et la puissance de traitement, sur une base de paiement à l'utilisation sur Internet. Ce paradigme permet aux utilisateurs de développer, déployer et mettre à l'échelle des applications sans avoir à gérer l'infrastructure physique ou à écrire du code complexe. L'une des principales caractéristiques du cloud computing est la possibilité d'accéder aux ressources et de les utiliser de n'importe où, ce qui en fait une solution idéale pour les organisations qui cherchent à accroître leur efficacité, leur rentabilité et leur évolutivité.

Le Cloud Computing intègre divers services dans trois catégories principales : l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS) . IaaS fournit des ressources informatiques virtualisées sur Internet, telles que des machines virtuelles, du stockage et des réseaux. Le PaaS permet aux utilisateurs de développer, d'exécuter et de gérer des applications sans avoir à gérer l'infrastructure sous-jacente. SaaS fournit des applications prêtes à l'emploi qui sont hébergées, gérées et maintenues par un fournisseur tiers. AppMaster opère principalement dans les catégories PaaS et SaaS, fournissant un environnement complet no-code pour créer des applications robustes aux côtés de composants backend, Web et mobiles.

Les plates-formes No-code comme AppMaster gagnent du terrain dans l'industrie, permettant aux utilisateurs sans expérience en programmation traditionnelle de créer des applications puissantes et entièrement fonctionnelles. Cette démocratisation du développement de logiciels améliore la productivité et réduit le temps et les coûts associés au développement d'applications. Selon une étude de Forrester Research, les plates no-code peuvent réduire le temps de développement des applications de plus de 60 %, ce qui permet une agilité commerciale accrue et une mise sur le marché plus rapide.

L'architecture de cloud computing utilisée par AppMaster offre divers avantages par rapport aux méthodes de développement de logiciels traditionnelles. L'un de ces avantages est l'élimination de la dette technique, car les applications sont régénérées à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. De plus, étant donné que les applications générées utilisent des technologies modernes telles que Go (Golang) pour le backend, le framework Vue3 et JS/TS pour le Web, et Kotlin/ Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, la plate-forme garantit des performances, une évolutivité et une sécurité élevées pour cas d'utilisation d'entreprise et de charge élevée.

Un autre avantage de l'utilisation du cloud computing dans le contexte no-code est l'intégration avec divers services et systèmes externes. Par exemple, les applications d' AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, assurant une intégration transparente avec l'infrastructure existante. De plus, la plate-forme génère automatiquement des scripts de documentation et de migration pour endpoints de serveur et le schéma de base de données, rationalisant le processus de développement et améliorant la maintenabilité.

De plus, la nature basée sur le cloud des plates no-code comme AppMaster permet aux utilisateurs de travailler sur leurs applications de n'importe où, en utilisant n'importe quel appareil avec accès à Internet. Cela facilite la collaboration entre les membres de l'équipe et permet aux organisations de tirer parti des talents du monde entier. Le modèle de paiement à l'utilisation associé au cloud computing garantit également une optimisation des coûts, car les utilisateurs ne paient que pour les ressources qu'ils consomment, tout en ayant la possibilité de faire évoluer leurs applications selon les besoins.

En exploitant la puissance du cloud computing, AppMaster fournit une plate-forme conviviale et riche en fonctionnalités qui simplifie considérablement le processus de développement d'applications Web, mobiles et backend. La plate-forme fournit des outils et des services complets, notamment des modèles de données visuels, la conception de processus métier, l'API REST et endpoints WSS, ainsi que la création d'interface utilisateur drag-and-drop. Cet environnement étendu no-code permet aux développeurs d'applications de se concentrer sur la satisfaction de leurs besoins commerciaux tandis que la plate-forme s'occupe de l'exécution, de la compilation, des tests et du déploiement des applications sur diverses plates-formes.

Le cloud computing a révolutionné le monde du développement de logiciels en offrant un accès à la demande aux ressources informatiques et en facilitant la croissance des plateformes no-code comme AppMaster. Ces plates-formes permettent à un plus large éventail d'individus et d'organisations de créer des applications puissantes et évolutives sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage ou de gestion d'infrastructures complexes. En conséquence, le cloud computing dans le contexte no-code a ouvert la voie au développement rapide d'applications, à la réduction des coûts et à une efficacité accrue dans l'ensemble du paysage du développement logiciel.