يشير التحول الرقمي، في سياق الأنظمة الأساسية التي no-code مثل AppMaster ، إلى عملية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لإعادة تصور وإعادة تصميم وتحسين سير العمل التنظيمي والخبرات ونماذج الأعمال. الهدف من التحول الرقمي هو تحقيق زيادة في السرعة والمرونة والابتكار داخل المنظمة، مما يمكنها من مواكبة متطلبات السوق المتطورة باستمرار وتوقعات العملاء. غالبًا ما يتضمن التحول الرقمي اعتماد أدوات no-code أو أدوات low-code لتمكين الأفراد غير التقنيين، الذين يطلق عليهم "المطورين المواطنين"، من إنشاء تطبيقات برمجية وصيانتها، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير والوقت.

أحد الجوانب الحاسمة للتحول الرقمي هو التحول من المهام التقليدية واليدوية والمتكررة في بعض الأحيان إلى عمليات أكثر آلية وكفاءة وقابلة للتطوير. تعمل أتمتة العمليات على تقليل الأخطاء البشرية وتوفير الوقت والموارد للشركات على المدى الطويل. تعد المنصات No-code مثل AppMaster ضرورية لهذا التحول لأنها تتيح للأفراد الذين ليس لديهم خلفية في البرمجة إنشاء تطبيقات معقدة تتمتع بنفس الوظائف والأداء مثل التطبيقات التقليدية المرمزة بشكل احترافي.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تؤدي جهود التحول الرقمي إلى زيادة التعاون بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة. تعمل المنصات No-code على تسهيل هذا التعاون حيث تتيح هذه الأدوات للموظفين من فرق أو أقسام مختلفة العمل معًا في مشروع ما، حتى لو لم يكن لديهم مهارات تقنية متعمقة. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات كسر العزلة، وتحسين الاتصالات، وفي نهاية المطاف، دفع المزيد من الابتكار.

وفقاً لاستطلاع أجرته شركة ماكينزي مؤخراً، كانت الشركات التي نجحت في اجتياز التحولات الرقمية أكثر احتمالاً بمقدار 1.7 مرة في خلق قيمة كبيرة عبر أبعاد متعددة مقارنة بنظيراتها الأبطأ حركة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أيضًا أن تتبع هذه الشركات نهجًا أكثر مرونة، حيث يستخدم أكثر من 80٪ منها منهجيات مرنة في عملها. تعد Agility قوة دافعة رئيسية في الأنظمة no-code مثل AppMaster ، مما يتيح للعملاء التكيف بسرعة وبشكل متكرر مع تطوير ونشر التطبيقات على نطاق واسع.

توفر منصة AppMaster ، على وجه الخصوص، مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تعمل على تبسيط الجوانب المختلفة للتحول الرقمي. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال من خلال مصممي عمليات الأعمال المرئية، وتطوير endpoints REST API وWebSocket. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أدوات drag-and-drop لإنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مع دعم أصلي لأجهزة Android وiOS.

إلى جانب إمكانات التطوير المرئي، يعتني AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، ونشر المنتجات النهائية على السحابة أو محليًا. من خلال توفير كل هذه الميزات ضمن نظام أساسي واحد متكامل، يعمل AppMaster على تمكين المؤسسات من تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من منهجيات التطوير التقليدية.

علاوة على ذلك، تم تصميم AppMaster مع وضع قابلية التوسع والقدرة على التكيف في الاعتبار. تم تصميم التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي للعمل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL، مما يضمن أنها تظل مقاومة للمستقبل ويمكن أن تنمو جنبًا إلى جنب مع احتياجات المؤسسة. إن استخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية وVue3 لتطبيقات الويب الأمامية، جنبًا إلى جنب مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، يضمن أيضًا أن تظل التطبيقات المبنية باستخدام AppMaster عالية الأداء ومرنة، حتى مع تطور المتطلبات بمرور الوقت.

يعد التحول الرقمي عملية بالغة الأهمية يتعين على المؤسسات القيام بها لتظل قادرة على المنافسة في بيئة الأعمال الديناميكية الحالية. تلعب الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster دورًا متزايد الأهمية في مساعدة الشركات على التكيف مع هذه التغييرات من خلال تقديم طرق سريعة وفعالة ومنخفضة التكلفة لإنشاء التطبيقات ونشرها وتوسيع نطاقها. تضمن إمكانات التطوير المرئي وبيئة التطوير المتكاملة وأدوات الواجهة الخلفية القوية التي توفرها منصات مثل AppMaster أنه حتى المؤسسات ذات الخبرة التقنية المحدودة يمكنها التنقل بنجاح في تحولاتها الرقمية وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتقنيات الرقمية الحديثة.