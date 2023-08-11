الخدمات المصغرة </ h2>

تشير الخدمات المصغرة إلى نمط تصميم معماري برمجي حديث يركز على تقسيم التطبيقات المعقدة والمتجانسة إلى خدمات أصغر ، مترابطة بشكل غير محكم ، وقابلة للنشر بشكل مستقل ، ويمكن صيانتها بسهولة. يتم تطوير كل من هذه الخدمات الصغيرة ونشرها وإدارتها بشكل مستقل ، مما يسمح للمؤسسات بتحقيق قدر أكبر من المرونة وقابلية التوسع والمرونة في تطوير ونشر التطبيقات المعقدة. علاوة على ذلك ، يتيح هذا النهج المعياري لفرق التطوير العمل بالتوازي على خدمات مختلفة ، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير وتقليل الوقت المستغرق في السوق للحصول على ميزات وتحسينات جديدة.

في سياق الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster ، يمكن أن يؤدي اعتماد بنية الخدمات المصغرة إلى تحسين عملية التطوير بشكل أكبر ، حيث تتماشى جيدًا مع مبادئ وقدرات التصميم الأساسية للنظام الأساسي. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات من خلال أدوات مرئية قوية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يلغي الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مخصصة. يمكن أن تكمل بنية الخدمات المصغرة هذه الأنظمة الأساسية بشكل فعال من خلال توفير طريقة سلسة وفعالة لتنظيم وإدارة الواجهة الخلفية للتطبيق والويب ومكونات الأجهزة المحمولة.

تشمل المزايا الملحوظة لبنية الخدمات المصغرة تسهيل دورات التطوير الأسرع ، وتحسين المرونة ، والاستخدام الفعال للموارد. من خلال تقسيم التطبيق إلى خدمات أصغر ، يمكن للفرق الفردية التركيز على مكونات محددة ، وتطويرها بشكل مستقل وتكرارها بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن كل خدمة قابلة للنشر وقابلة للتطوير بشكل مستقل ، يصبح النظام العام أكثر مرونة في مواجهة حالات الفشل ويمكن أن يلبي بشكل أفضل أعباء العمل المتنوعة. علاوة على ذلك ، يمكن تطوير الخدمات المصغرة باستخدام لغات برمجة وأطر عمل وتقنيات مختلفة ، مما يمكّن المؤسسات من الاستفادة من أفضل الأدوات والموارد لكل حالة استخدام.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تتكامل الخدمات المصغرة بسلاسة مع العديد من منهجيات وأدوات التطوير الحديثة مثل النقل بالحاويات ، وخطوط أنابيب التكامل المستمر / النشر المستمر (CI / CD) ، والتطوير المدفوع بواجهة برمجة التطبيقات. على سبيل المثال ، داخل منصة AppMaster ، عندما يقوم العميل بالضغط على زر "نشر" ، يقوم النظام بإنشاء رمز المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، وتشغيل الاختبارات ، وحزمها في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط) ، ونشرها على السحابة . تتيح هذه العملية المبسطة وسيلة فعالة لبناء ونشر التطبيقات وتلبي جيدًا نهج الخدمات المصغرة.

وفقًا لاستطلاعات البحث والصناعة الحديثة ، فإن اعتماد الخدمات المصغرة يتزايد باطراد ، حيث تعتمد معظم المنظمات أو تخطط لاعتماد هذه البنية في المستقبل المنظور. على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجرتها O'Reilly أن أكثر من 50٪ من المؤسسات كانت تستخدم الخدمات المصغرة في بعض القدرات ، بينما أشار تقرير مماثل من Cloud Foundry إلى أن ما يصل إلى 75٪ من المؤسسات كانت تستخدم الخدمات المصغرة أو تجربها. تؤكد مثل هذه الإحصائيات على أهمية الخدمات المصغرة وفوائدها المحتملة ، خاصة عند دمجها مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.

يمكن العثور على أمثلة للتبني الناجح للخدمات المصغرة عبر قطاعات الصناعة المختلفة ، بدءًا من عمالقة التجارة الإلكترونية مثل Amazon و eBay و Alibaba إلى شركات التكنولوجيا القوية مثل Netflix و Uber و Spotify. تُظهر هذه المؤسسات الفوائد الجذابة لاحتضان الخدمات المصغرة ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ، وسرعة الأعمال ، وتجربة المستخدم.

تعد بنية الخدمات المصغرة مكملاً مثالياً للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، حيث تتماشى بشكل جيد مع مبادئ وقدرات التصميم الأساسية للمنصة. يمكن أن يؤدي تبني هذا النمط المعماري إلى تحسين سرعة تطوير التطبيقات وقابلية التوسع وقابلية الصيانة بشكل كبير ، مما يمكّن المؤسسات في النهاية من تلبية المتطلبات المتطورة باستمرار للأعمال الحديثة والبقاء قادرة على المنافسة في المشهد الرقمي سريع الخطى اليوم.