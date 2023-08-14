云计算，在像AppMaster这样的无代码平台的背景下，是指通过互联网按即用即付的方式交付按需计算服务，包括应用程序、存储和处理能力。这种范例使用户能够开发、部署和扩展应用程序，而无需管理物理基础设施或编写复杂的代码。云计算的关键功能之一是能够从任何地方访问和利用资源，这使其成为寻求提高效率、成本效益和可扩展性的组织的理想解决方案。

云计算将各种服务分为三个主要类别：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS） 。 IaaS 通过 Internet 提供虚拟化计算资源，例如虚拟机、存储和网络。 PaaS 允许用户开发、运行和管理应用程序，而无需维护底层基础设施的麻烦。 SaaS 提供由第三方提供商托管、管理和维护的即用型应用程序。 AppMaster主要在 PaaS 和 SaaS 类别中运营，提供全面的no-code环境，用于创建强大的应用程序以及后端、Web 和移动组件。

像AppMaster这样的No-code平台在业界越来越受欢迎，它允许没有传统编程背景的用户构建强大且功能齐全的应用程序。软件开发的民主化提高了生产力，并减少了与应用程序开发相关的时间和成本。根据 Forrester Research 的一项研究， no-code开发平台可以将应用程序开发时间缩短 60% 以上，从而提高业务敏捷性并加快上市时间。

AppMaster采用的云计算架构与传统软件开发方法相比具有多种优势。这样的好处之一是消除技术债务，因为每当需求发生修改时，应用程序都会从​​头开始重新生成。此外，由于生成的应用程序使用现代技术，例如后端的 Go (Golang)、Web 的 Vue3 框架和 JS/TS、Android 的 Kotlin/ Jetpack Compose和 iOS 的SwiftUI ，因此该平台确保了高性能、可扩展性和安全性。企业和高负载用例。

在no-code环境中利用云计算的另一个优势是与各种外部服务和系统集成。例如， AppMaster的应用程序可以使用任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为其主数据库，确保与现有基础设施无缝集成。此外，该平台自动生成服务器endpoints和数据库模式的文档和迁移脚本，简化了开发流程并增强了可维护性。

此外， AppMaster等no-code平台基于云的特性使用户能够在任何地方使用任何可访问互联网的设备来处理其应用程序。这促进了团队成员之间的协作，并允许组织利用来自世界各地的人才。与云计算相关的即用即付模式还确保了成本优化，因为用户只需为他们消耗的资源付费，同时还可以根据需要灵活地扩展其应用程序。

通过利用云计算的力量， AppMaster提供了一个用户友好、功能丰富的平台，大大简化了开发 Web、移动和后端应用程序的过程。该平台提供全面的工具和服务，包括可视化数据模型、业务流程设计、REST API 和 WSS endpoints以及drag-and-drop UI 创建。这种广泛的no-code环境使应用程序开发人员能够专注于满足其业务需求，而平台则负责跨各种平台执行、编译、测试和部署应用程序。

云计算通过提供对计算资源的按需访问并促进AppMaster等no-code平台的发展，彻底改变了软件开发世界。此类平台使更广泛的个人和组织能够构建强大的、可扩展的应用程序，而无需广泛的编码知识或复杂基础设施的管理。因此， no-code环境中的云计算为整个软件开发领域的快速应用程序开发、降低成本和提高效率铺平了道路。