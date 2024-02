Cloud Computing bezieht sich im Zusammenhang mit No-Code- Plattformen wie AppMaster auf die Bereitstellung von On-Demand-Computing-Diensten, einschließlich Anwendungen, Speicher und Rechenleistung, auf Pay-as-you-go-Basis über das Internet. Dieses Paradigma ermöglicht es Benutzern, Anwendungen zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren, ohne die physische Infrastruktur verwalten oder komplexen Code schreiben zu müssen. Eines der Hauptmerkmale von Cloud Computing ist die Möglichkeit, von überall auf Ressourcen zuzugreifen und diese zu nutzen. Dies macht es zu einer idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Effizienz, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit steigern möchten.

Cloud Computing umfasst verschiedene Dienste in drei Hauptkategorien: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS) . IaaS stellt virtualisierte Computerressourcen über das Internet bereit, z. B. virtuelle Maschinen, Speicher und Netzwerke. Mit PaaS können Benutzer Anwendungen entwickeln, ausführen und verwalten, ohne sich um die Wartung der zugrunde liegenden Infrastruktur kümmern zu müssen. SaaS bietet gebrauchsfertige Anwendungen, die von einem Drittanbieter gehostet, verwaltet und gewartet werden. AppMaster ist hauptsächlich in den Kategorien PaaS und SaaS tätig und bietet eine umfassende no-code Umgebung für die Erstellung robuster Anwendungen neben Backend-, Web- und mobilen Komponenten.

No-code Plattformen wie AppMaster erfreuen sich in der Branche zunehmender Beliebtheit und ermöglichen es Benutzern ohne traditionelle Programmierkenntnisse, leistungsstarke und voll funktionsfähige Anwendungen zu erstellen. Diese Demokratisierung der Softwareentwicklung steigert die Produktivität und reduziert den mit der Anwendungsentwicklung verbundenen Zeit- und Kostenaufwand. Laut einer Studie von Forrester Research können no-code Entwicklungsplattformen die Anwendungsentwicklungszeit um über 60 % verkürzen, was eine höhere Geschäftsflexibilität und eine schnellere Markteinführung ermöglicht.

Die von AppMaster eingesetzte Cloud-Computing-Architektur bietet verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden. Ein solcher Vorteil ist die Beseitigung technischer Schulden, da Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. Da die generierten Anwendungen außerdem moderne Technologien wie Go (Golang) für das Backend, das Vue3-Framework und JS/TS für das Web sowie Kotlin/ Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS nutzen, gewährleistet die Plattform außerdem hohe Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle.

Ein weiterer Vorteil der Nutzung von Cloud Computing im no-code Kontext ist die Integration mit verschiedenen externen Diensten und Systemen. Beispielsweise können die Anwendungen von AppMaster mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten und so eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur gewährleisten. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch Dokumentations- und Migrationsskripte für endpoints und Datenbankschemata, wodurch der Entwicklungsprozess rationalisiert und die Wartbarkeit verbessert wird.

Darüber hinaus ermöglicht der cloudbasierte Charakter von no-code Plattformen wie AppMaster den Benutzern, von überall und mit jedem Gerät mit Internetzugang an ihren Anwendungen zu arbeiten. Dies erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und ermöglicht es Unternehmen, Talente aus der ganzen Welt zu nutzen. Das mit Cloud Computing verbundene Pay-as-you-go-Modell sorgt zudem für Kostenoptimierung, da Nutzer nur für die Ressourcen zahlen, die sie verbrauchen, und gleichzeitig die Flexibilität haben, ihre Anwendungen nach Bedarf zu skalieren.

Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit des Cloud Computing bietet AppMaster eine benutzerfreundliche, funktionsreiche Plattform, die den Prozess der Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erheblich vereinfacht. Die Plattform bietet umfassende Tools und Dienste, darunter visuelle Datenmodelle, Geschäftsprozessdesign, REST-API und WSS- endpoints sowie die Erstellung von Benutzeroberflächen drag-and-drop. Diese umfangreiche no-code Umgebung ermöglicht es App-Entwicklern, sich auf die Erfüllung ihrer Geschäftsanforderungen zu konzentrieren, während sich die Plattform um die Ausführung, Kompilierung, Prüfung und Bereitstellung von Anwendungen auf verschiedenen Plattformen kümmert.

Cloud Computing hat die Welt der Softwareentwicklung revolutioniert, indem es On-Demand-Zugriff auf Computerressourcen bietet und das Wachstum von no-code Plattformen wie AppMaster erleichtert. Solche Plattformen ermöglichen es einem breiteren Spektrum von Einzelpersonen und Organisationen, leistungsstarke, skalierbare Anwendungen zu erstellen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse oder die Verwaltung komplexer Infrastrukturen erforderlich sind. Infolgedessen hat Cloud Computing im no-code Kontext den Weg für eine schnelle Anwendungsentwicklung, geringere Kosten und eine höhere Effizienz in der gesamten Softwareentwicklungslandschaft geebnet.