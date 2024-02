Cloud Computing, dalam konteks platform tanpa kode seperti AppMaster , mengacu pada pengiriman layanan komputasi sesuai permintaan, termasuk aplikasi, penyimpanan, dan daya pemrosesan, berdasarkan pembayaran sesuai penggunaan melalui Internet. Paradigma ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik atau menulis kode yang rumit. Salah satu fitur utama cloud computing adalah kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dari mana saja, menjadikannya solusi ideal bagi organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, dan skalabilitas.

Cloud Computing menggabungkan berbagai layanan dalam tiga kategori utama: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS) . IaaS menyediakan sumber daya komputasi tervirtualisasi melalui Internet, seperti mesin virtual, penyimpanan, dan jaringan. PaaS memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu repot memelihara infrastruktur yang mendasarinya. SaaS menyediakan aplikasi siap pakai yang dihosting, dikelola, dan dikelola oleh penyedia pihak ketiga. AppMaster beroperasi terutama dalam kategori PaaS dan SaaS, menyediakan lingkungan no-code yang komprehensif untuk membuat aplikasi yang tangguh bersama komponen backend, web, dan seluler.

Platform No-code seperti AppMaster telah mendapatkan daya tarik di industri ini, memungkinkan pengguna tanpa latar belakang pemrograman tradisional untuk membuat aplikasi yang kuat dan berfungsi penuh. Demokratisasi pengembangan perangkat lunak ini meningkatkan produktivitas dan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pengembangan aplikasi. Menurut sebuah studi oleh Forrester Research, platform pengembangan no-code dapat mengurangi waktu pengembangan aplikasi hingga lebih dari 60%, memungkinkan peningkatan ketangkasan bisnis dan waktu pemasaran yang lebih cepat.

Arsitektur komputasi awan yang digunakan oleh AppMaster menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan metode pengembangan perangkat lunak tradisional. Salah satu keuntungan tersebut adalah menghilangkan hutang teknis, karena aplikasi dibuat ulang dari awal setiap kali persyaratan diubah. Selain itu, karena aplikasi yang dihasilkan menggunakan teknologi modern seperti Go (Golang) untuk backend, Vue3 framework dan JS/TS untuk web, dan Kotlin/ Jetpack Compose untuk Android dan SwiftUI untuk iOS, platform ini memastikan kinerja tinggi, skalabilitas, dan keamanan untuk perusahaan dan kasus penggunaan beban tinggi.

Keuntungan lain menggunakan cloud computing dalam konteks no-code adalah integrasi dengan berbagai layanan dan sistem eksternal. Misalnya, aplikasi AppMaster dapat bekerja dengan basis data apa pun yang kompatibel dengan PostgreSQL sebagai basis data utamanya, memastikan integrasi tanpa hambatan dengan infrastruktur yang ada. Selain itu, platform secara otomatis menghasilkan skrip dokumentasi dan migrasi untuk endpoints server dan skema basis data, menyederhanakan proses pengembangan dan meningkatkan pemeliharaan.

Selain itu, platform no-code berbasis cloud seperti AppMaster memungkinkan pengguna untuk mengerjakan aplikasi mereka dari mana saja, menggunakan perangkat apa pun dengan akses Internet. Ini memfasilitasi kolaborasi di antara anggota tim dan memungkinkan organisasi memanfaatkan bakat dari seluruh dunia. Model pay-as-you-go yang terkait dengan komputasi awan juga memastikan pengoptimalan biaya, karena pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, sekaligus memiliki fleksibilitas untuk menskalakan aplikasi mereka sesuai kebutuhan.

Dengan memanfaatkan kekuatan cloud computing, AppMaster menyediakan platform yang ramah pengguna dan kaya fitur yang sangat menyederhanakan proses pengembangan aplikasi web, seluler, dan backend. Platform ini menghadirkan alat dan layanan komprehensif, termasuk model data visual, desain proses bisnis, REST API dan endpoints WSS , serta pembuatan UI drag-and-drop. Lingkungan no-code yang ekstensif ini memungkinkan pengembang aplikasi untuk fokus memenuhi kebutuhan bisnis mereka sementara platform menangani eksekusi, kompilasi, pengujian, dan penerapan aplikasi di berbagai platform.

Komputasi awan telah merevolusi dunia pengembangan perangkat lunak dengan menawarkan akses sesuai permintaan ke sumber daya komputasi dan memfasilitasi pertumbuhan platform no-code seperti AppMaster. Platform semacam itu memberdayakan individu dan organisasi yang lebih luas untuk membangun aplikasi yang kuat dan dapat diskalakan tanpa memerlukan pengetahuan pengkodean yang luas atau pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Hasilnya, komputasi awan dalam konteks no-code telah membuka jalan bagi pengembangan aplikasi yang cepat, pengurangan biaya, dan peningkatan efisiensi di seluruh lanskap pengembangan perangkat lunak.