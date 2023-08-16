تعلم الآلة (ML)

التعلم الآلي (ML) هو حقل فرعي من الذكاء الاصطناعي (AI) يركز على تطوير الخوارزميات والنماذج الإحصائية التي تسمح لأجهزة الكمبيوتر بالتعلم من وإجراء التنبؤات أو القرارات بناءً على البيانات. يمكن اعتبار ML بمثابة عملية لتمكين الآلات من تحليل وتفسير كميات هائلة من البيانات ، وتحديد الأنماط ، واتخاذ قرارات مستنيرة ، والتكيف مع المعلومات الجديدة دون أن تتم برمجتها بشكل صريح للقيام بذلك. في سياق No-Code ، يتم تطبيق تقنيات التعلم الآلي لتبسيط وتسريع وتعزيز عملية تصميم تطبيقات البرامج وتطويرها ونشرها باستخدام أدوات مثل منصة AppMaster no-code.

يتكون التعلم الآلي في جوهره من ثلاثة مكونات رئيسية: البيانات والخوارزمية والنموذج. تشتمل البيانات على معلومات منظمة أو غير منظمة تستخدمها الخوارزمية للتعلم. يمكن أن يشمل ذلك ، على سبيل المثال ، بيانات المبيعات التاريخية أو بيانات سلوك المستخدم أو مراجعات المنتج. تعد الخوارزمية ، التي تعد العمود الفقري لنظام التعلم الآلي ، إجراءً رياضيًا أو حسابيًا يستخدم لتحليل بيانات الإدخال وتوليد التنبؤات. تتضمن أمثلة الخوارزميات شائعة الاستخدام أشجار القرار والشبكات العصبية وتقنيات التجميع. النموذج هو الناتج النهائي لعملية التعلم الآلي ، ويصف العلاقات بين نقاط بيانات الإدخال ويولد تنبؤات أو تصنيفات لبيانات الإدخال الجديدة بناءً على المعلومات التي تم تعلمها.

في تطوير البرامج بدون تعليمات برمجية ، يتم دمج تقنيات التعلم الآلي لتوفير رؤى تجارية قوية ، وأتمتة مهام تحليل البيانات ، وتقديم واجهات سهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات الخالية من الأكواد. من خلال الاستفادة من خوارزميات ونماذج ML المبنية مسبقًا ، تتيح الأنظمة الأساسية No-Code مثل AppMaster للمطورين وغير المطورين على حد سواء تصميم وإنشاء ونشر تطبيقات تعمل بكامل طاقتها دون الحاجة إلى خبرة أو خبرة برمجية واسعة. AppMaster ، على سبيل المثال ، يستخدم تقنيات التطوير التي تعتمد على ML لإنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال من خلال السماح للمستخدمين ببساطة بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات التطبيقات من خلال بيئة مرئية drag-and-drop.

يوفر التعلم الآلي في منصات No-Code العديد من المزايا. أولاً ، نتيجة لقدرات الأتمتة التي توفرها خوارزميات التعلم الآلي ، تم تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير ، مما يسمح للشركات بتكرار التطبيقات ونشرها بسرعة استجابة لمتطلبات السوق والاحتياجات المتطورة. ثانيًا ، تمكّن قابلية التوسع والقابلية للتكيف المتأصلة للحلول المستندة إلى ML التطبيقات No-Code من التعامل بكفاءة مع أحجام البيانات الديناميكية ودعم عمليات النشر على مستوى المؤسسة على نطاق واسع. أخيرًا ، يمكن للمطورين وغير المطورين الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطبيقاتهم دون الحاجة إلى خبرة متعمقة أو معرفة متخصصة ، مما يجعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة.

أحد الأمثلة الرئيسية على تكامل التعلم الآلي في تطوير No-Code هو استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في أتمتة العمليات التجارية. يمكن استخدام خوارزميات البرمجة اللغوية العصبية داخل منشئي عمليات الأعمال No-Code لتحليل واستخراج المعلومات القيمة من كميات هائلة من البيانات النصية ، مثل استفسارات العملاء أو المستندات القانونية أو أوصاف المنتج ، وبالتالي تحسين اتخاذ القرار وتعزيز دعم العملاء وتبسيط العمليات . يمكن أيضًا تضمين التحليلات التنبؤية التي تعمل بنظام ML في تطبيقات No-Code لدفع عملية صنع القرار القائمة على البيانات وكشف الاتجاهات والأنماط المخفية في مجموعات البيانات الضخمة ، ودعم الاستراتيجيات القوية واتخاذ القرارات الذكية.

يستخدم AppMaster ، باعتباره نظامًا No-Code ، قوة التعلم الآلي لتحسين تطوير التطبيقات ، وتقديم حلول قابلة للتطوير وعالية الأداء من خلال التكامل السلس لواجهة برمجة التطبيقات ، ونموذج البيانات ، ومصممي عمليات الأعمال. من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة سريعة الاستجابة فوق خدمات خلفية قوية في غضون دقائق ، يُحدث AppMaster ثورة في كيفية إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها عبر مختلف قطاعات الصناعة وحالات استخدام المؤسسات. علاوة على ذلك ، تضمن منصة AppMaster سهولة التوسعة وعدم وجود ديون تقنية من خلال السماح بالتجديد الكامل لمجموعة التطبيقات بناءً على المتطلبات المحدثة والمخططات المعدلة.

يلعب التعلم الآلي دورًا مهمًا في تشكيل مشهد تطوير البرامج No-Code ، حيث يوفر سرعة وإمكانية وصول ومرونة لا مثيل لها في تصميم وبناء ونشر التطبيقات. من خلال الاستفادة من التقنيات التي تعتمد على ML ، توفر منصات No-Code مثل AppMaster بيئة تطوير من الجيل التالي تمكن المطورين وغير المطورين من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ، مما يعزز بشكل كبير عملية إنشاء حلول برمجية جاهزة للمؤسسات وإحداث ثورة كيف تعمل الشركات.