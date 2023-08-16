تكامل طرف ثالث </ h2>

يشير تكامل الطرف الثالث ، في سياق no-code ونظام أساسي AppMaster ، إلى التضمين والتفاعل السلس للخدمات أو الأدوات أو مكونات البرامج الخارجية في التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي. يمكّن هذا التكامل المستخدمين النهائيين من الوصول إلى الوظائف أو الميزات أو الموارد الإضافية التي توفرها الأنظمة الخارجية واستخدامها والاستفادة منها دون الحاجة إلى الترميز أو الخبرة في عمليات تطوير البرامج التقليدية.

يعد تكامل الجهات الخارجية أمرًا بالغ الأهمية للأنظمة الأساسية الحديثة الخالية من التعليمات البرمجية ، حيث يتيح للتطبيقات أن تكون أكثر شمولاً وتنوعًا وفعالية في تلبية متطلبات العمل واحتياجات المستخدم النهائي. تعتمد الصناعات المتنوعة ، مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة وغيرها ، على العديد من الحلول والأدوات البرمجية لتبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية الإجمالية. يعزز التكامل مع هذه الأدوات والأنظمة من قيمة التطبيقات التي لا تحتوي على كود. فهي تجعلها أكثر جاذبية للشركات التي تبحث عن حل برمجي فعال من حيث التكلفة ويمكن صيانته بسهولة.

في حالة AppMaster ، توفر المنصة طرقًا متعددة لعمليات تكامل الجهات الخارجية ، مثل الاتصال بقواعد البيانات الخارجية ، والعمل مع واجهات برمجة تطبيقات RESTful ، والوصول إلى endpoints WebSocket. علاوة على ذلك ، يمكن لتطبيقات AppMaster التفاعل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات. يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها من جانب الخادم باستخدام لغة برمجة Go ، مما يسمح بقابلية تطوير وأداء ممتازين حتى في حالات الاستخدام عالية التحميل وعلى مستوى المؤسسة.

يحتوي AppMaster على دعم مدمج للتكامل مع خدمات الطرف الثالث الشهيرة ، مثل بوابات الدفع (Stripe أو PayPal) ، وموفري المصادقة (Google أو Facebook) ، ومنصات الاتصالات (Twilio أو SendGrid) ، والتخزين السحابي (AWS S3 أو Google Cloud Storage ). من خلال الاستفادة من عمليات التكامل هذه وخدمات الطرف الثالث الأخرى ، توفر منصة AppMaster no-code حلول برمجية أكثر شمولاً وغنية بالميزات لمجموعة واسعة من العملاء ، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

ومع ذلك ، فإن تكامل الطرف الثالث لا يقتصر على الخدمات المذكورة أعلاه فقط. بمساعدة مصمم عمليات الأعمال (BP) وواجهة برمجة تطبيقات AppMaster ، يمكن للمستخدمين دمج أي خدمة خارجية أو واجهة برمجة تطبيقات في تطبيقاتهم ، مما يوفر مجموعة غير محدودة تقريبًا من الاحتمالات. على سبيل المثال ، يمكن للمطورين دمج نموذج التعلم الآلي لتحليل البيانات ، أو أداة إعداد التقارير الخارجية لإنشاء تقارير BI (ذكاء الأعمال) المخصصة ، أو حتى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير دعم عملاء استثنائي. إمكانيات التكامل محدودة فقط بتوافر وتوافق واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الخارجية.

الأهم من ذلك ، يمكن أيضًا استخدام عمليات تكامل الجهات الخارجية لتحسين تجربة الواجهة الأمامية للتطبيقات مع تمكين مكونات واجهة المستخدم المختلفة للعمل بسلاسة مع عمليات الواجهة الخلفية. يستفيد AppMaster من Vue.js (إطار عمل JavaScript شائع) للواجهة الأمامية لتطبيقات الويب و Kotlin (مع JetPack Compose) لنظامي Android و SwiftUI لتطبيقات iOS للأجهزة المحمولة ، لتمكين المطورين من إنشاء واجهات أمامية ديناميكية وتفاعلية وسريعة الاستجابة. يمكن أن تقدم تطبيقات AppMaster تجربة مستخدم ثرية مع وظائف وميزات إضافية من أنظمة الطرف الثالث من خلال تنفيذ تكامل طرف ثالث بالتزامن مع أطر العمل هذه.

تعمل وظائف الاختبار المضمنة في AppMaster ودعمها لوثائق API المؤتمتة مع Swagger (أو OpenAPI) على تحسين جودة وموثوقية عمليات تكامل الطرف الثالث. وهذا يضمن أن كل تكامل يمكن فهمه وصيانته وتوسيعه بسهولة حسب الحاجة. علاوة على ذلك ، تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster مع معايير الصناعة الحديثة ، بما في ذلك أفضل الممارسات وإرشادات تحسين الأداء ، مما يضمن الأداء السلس لعمليات تكامل الجهات الخارجية مع تجنب الديون التقنية وغيرها من المشكلات الشائعة في تطوير البرامج التقليدية.

يعد تكامل الجهات الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لأي نظام أساسي no-code ، بما في ذلك AppMaster ، مما يمكّن الصناعات المتنوعة من تحسين كفاءتها التشغيلية وتحسين الإنتاجية وتقديم تجارب أفضل للعملاء. من خلال توفير إمكانات تكامل سلسة مع الأدوات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية ، يتيح AppMaster لمستخدميه إنشاء تطبيقات قوية وغنية بالميزات وقابلة للتطوير ويمكن صيانتها بأقل قدر من الخبرة والجهد التقنيين ، وبالتالي إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير البرامج وتمكين الشركات من الابتكار و تنمو بشكل أسرع.