الجبر العلائقي عبارة عن مجموعة من العمليات والمبادئ الرياضية المستخدمة في معالجة ومعالجة أنظمة قواعد البيانات العلائقية، وتستخدم في المقام الأول للاستعلام الفعال عن البيانات وإدارتها واسترجاعها. أسسها الدكتور إدغار إف كود في عام 1970، وتعمل الجبر العلائقي بمثابة الأساس النظري للغة الاستعلام الهيكلية (SQL)، وهي اللغة السائدة للاستعلام عن قواعد البيانات العلائقية وإدارتها. الهدف الأساسي من الجبر العلائقي هو توفير إطار رسمي ومتسق لتنفيذ الاستعلام، واسترجاع البيانات، والتلاعب في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS).

يتكون الجبر العلائقي من فئتين رئيسيتين: حساب التفاضل والتكامل الإجرائي (tuple) والتقريري (المجال). يتضمن حساب التفاضل والتكامل العلائقي الإجرائي، المعروف أيضًا باسم حساب التفاضل والتكامل العلائقي، إجراءً خطوة بخطوة لاستخراج المعلومات المطلوبة من قاعدة البيانات، مع التركيز على عملية التنفيذ. من ناحية أخرى، يركز حساب التفاضل والتكامل العلائقي التعريفي، المعروف أيضًا باسم حساب التفاضل والتكامل الارتباطي للمجال، على المعلومات المطلوبة دون تحديد الخطوات الخوارزمية للحصول عليها. يؤكد كلا الأسلوبين على أهمية فهم الأسس الرياضية للاستعلام بدلاً من تنفيذه المحدد داخل نظام قاعدة البيانات.

في سياق قواعد البيانات العلائقية، يتكون الجبر العلائقي من عدة عوامل أساسية، بما في ذلك SELECT، PROJECT، UNION، SET DIFFERENCE، CARTESIAN PRODUCT، RENAME، JOIN، وDIVIDE، من بين عوامل أخرى. تمكن عوامل التشغيل هذه المطورين من إنشاء استعلامات معقدة، مما يسمح لهم باسترداد البيانات ومعالجتها بكفاءة داخل نظام قاعدة بيانات علائقية. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن دمج عوامل التشغيل هذه لتكوين استعلامات أكثر تعقيدًا، مما يتيح درجة عالية من التعبير والمرونة في الاستعلام عن البيانات العلائقية.

على سبيل المثال، فكر في مثال حيث يريد المستخدم استرداد معلومات حول العملاء الذين قدموا طلبات خلال الشهر الماضي. باستخدام الجبر العلائقي، يمكن تقسيم الاستعلام إلى عدة استعلامات فرعية تتضمن عرض معلومات العميل والطلب ذات الصلة، متبوعة بعملية ربط لإنشاء العلاقة بين العملاء والأوامر. يمكن بعد ذلك استخدام عامل التشغيل SELECT لتصفية النتائج بناءً على القيد الزمني المطلوب. هنا، يسمح الجمع بين عوامل الجبر العلائقي الأساسية باستخراج البيانات المطلوبة بشكل موجز وفعال.

يلعب الجبر العلائقي دورًا حاسمًا في تحسين وتنفيذ استعلامات SQL داخل RDBMS. غالبًا ما يستخدم مُحسِّنو الاستعلام مبادئ الجبر العلائقي لاستكشاف خطط تنفيذ الاستعلام المختلفة واختيار الخطة الأكثر كفاءة وفقًا لنموذج تكلفة RDBMS. على هذا النحو، يمكن أن يساعد الفهم العميق للجبر العلائقي المطورين على إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير من خلال كتابة استعلامات SQL فعالة وتوظيف أفضل الممارسات في تصميم قاعدة البيانات.

في AppMaster ، يتيح نظامنا الأساسي no-code للمستخدمين إدارة قواعد البيانات العلائقية بشكل فعال باستخدام أدوات نمذجة البيانات المرئية والتكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL. وهذا يسهل التطوير السريع والفعال للتطبيقات الخلفية والويب والهواتف المحمولة التي تستفيد من قوة قواعد البيانات العلائقية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالجبر العلائقي أو SQL. من خلال الالتزام بأفضل الممارسات ومعايير الصناعة في تصميم قاعدة البيانات وتحسين الاستعلامات، يضمن AppMaster أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها قابلة للتطوير وذات أداء عالي ومصممة خصيصًا لمتطلبات حالات الاستخدام المتنوعة، بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة.

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في الختام، الجبر العلائقي ليس فقط الأساس النظري لقواعد البيانات العلائقية ولكنه أيضًا العمود الفقري لمعالجة البيانات بكفاءة وتنفيذ الاستعلامات ضمن أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية. من خلال الاستفادة من مبادئ الجبر العلائقي، يوفر AppMaster منصة قوية ومتعددة الاستخدامات no-code لتطوير تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء، وتمكين الشركات من تسخير قوة قواعد البيانات العلائقية دون تكبد ديون فنية، وضمان استقرار البرامج على المدى الطويل والقدرة على التكيف.