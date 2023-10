في سياق قواعد البيانات العلائقية، يعد "التجميع حسب" عبارة SQL (لغة الاستعلام المنظمة) الأساسية المستخدمة لتجميع البيانات وتنظيمها بناءً على بعض المعايير المحددة. يتم استخدام جملة Group By في الغالب لمعالجة وتصنيف البيانات المستردة من جداول قاعدة البيانات، مما يسمح للمطورين ومحللي البيانات بتلخيص معلوماتهم بطريقة أكثر فهمًا وكفاءة.

في المقام الأول، يتم استخدام جملة Group By بالتزامن مع وظائف SQL التجميعية، مثل COUNT() وSUM() وAVG() وMIN() وMAX()، لإجراء عمليات حسابية على كل مجموعة من الصفوف في مجموعة النتائج . يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تقارير وملخصات بيانات ورسوم بيانية، مما يوفر فهمًا أفضل للاتجاهات والأنماط الأساسية للبيانات المعنية.

على سبيل المثال، فكر في جدول قاعدة بيانات يتكون من بيانات حول الطلبات المقدمة في متجر عبر الإنترنت. قد يتضمن الجدول تفاصيل مثل order_id، وproduct_id، وcustomer_id، وorder_date، والسعر. باستخدام جملة Group By، يمكن للمرء حساب إجمالي الإيرادات التي تم الحصول عليها من كل منتج أو عدد الطلبات المستلمة يوميًا. توفر وظائف التجميع والتنظيم الخاصة بجملة Group By رؤى مفيدة حول البيانات، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وإجراء تحسينات مستهدفة.

يوضح المثال التالي استعلام SQL باستخدام جملة Group By:

SELECT product_id, SUM(price) as total_revenue FROM orders GROUP BY product_id;

يحسب المثال إجمالي الإيرادات لكل مجموعة منتجات عن طريق إضافة قيم عمود السعر وتجميعها حسب Product_id. يعرض الملخص الناتج إجمالي المبلغ المكتسب لكل معرف منتج فريد في الجدول.

عند استخدام جملة Group By، من الضروري الالتزام بإرشادات محددة لضمان التنفيذ الصحيح للاستعلام وتجنب أخطاء SQL. أولاً، يجب أن تتطابق كافة الأعمدة غير المجمعة في عبارة SELECT مع الأعمدة المدرجة في جملة Group By. ثانيًا، من الضروري مراعاة ترتيب الأعمدة المذكورة في جملة Group By، حيث إنه يحدد تجميع التسلسل الهرمي وقد يؤثر على مجموعة النتائج. أخيرًا، يمكن للمرء تطبيق جملة HAVING مع جملة Group By لتصفية المجموعات بناءً على بعض الشروط المحددة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تضيف جملة Group By قيمة واسعة لإدارة البيانات ومعالجتها. يتيح النظام الأساسي، المصمم لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي. تتضمن واجهة مستخدم drag-and-drop ، إلى جانب مصممي BP (عمليات الأعمال) المرئيين للتكامل من جانب العميل والخادم، جملة Group By بسلاسة لمعالجة البيانات بكفاءة.

يضمن دعم قاعدة البيانات المتوافقة مع Postgresql من AppMaster سهولة التكامل وقابلية التوسع لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. وبالتالي، فإن ميزة Group By تتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لمنصة AppMaster المتمثل في تبسيط تطوير التطبيقات، والتخلص من الديون الفنية عند كل تعديل للمتطلبات. وينتج عن ذلك حل أكثر سهولة في الاستخدام وأسرع وفعال من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.

في الختام، تعد جملة Group By مكونًا لا غنى عنه لاستعلام SQL في عالم قواعد البيانات العلائقية. فهو يسمح للمطورين ومحللي البيانات بتصنيف مجموعات كبيرة من البيانات وتنظيمها وتجميعها بكفاءة، مما يوفر رؤى قيمة وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. يؤكد تكامله مع منصة AppMaster no-code على أهميته في تطوير التطبيقات الحديثة، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تعتمد على البيانات قابلة للتطوير وسهلة الإدارة وعالية الأداء.