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تتالي

Sep 15, 2023

في سياق قواعد البيانات العلائقية، يشير مصطلح "Cascade" إلى مجموعة من الإجراءات أو العمليات التي يتم تنفيذها تلقائيًا بواسطة نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) نتيجة لتطبيق التغييرات على كيانات بيانات معينة مرتبطة عبر قيود مخطط قاعدة البيانات . الغرض الأساسي من استخدام العمليات المتتالية هو الحفاظ على التكامل المرجعي للعلاقات بين كيانات قاعدة البيانات، والتأكد من أن البيانات متسقة ودقيقة وتلتزم بقواعد العمل المعمول بها.

ترتبط العمليات المتتالية عادةً بقيود المفاتيح الخارجية، والتي تُستخدم لتأسيس العلاقات بين جدولين أو أكثر داخل قاعدة بيانات علائقية. يمكن تعريف قيود المفتاح الخارجي باستخدام خيارات متتالية محددة لإملاء كيفية نشر التغييرات على المفتاح الأساسي للسجل ذي الصلة من خلال الكيانات والجداول الأخرى المتصلة.

من بين الخيارات المتتالية التي يمكن تحديدها للمفاتيح الخارجية ما يلي:

  • CASCADE : يضمن هذا الخيار أنه عند حدوث تعديل على مفتاح أساسي (على سبيل المثال، التحديثات أو الحذف)، يتم تطبيق التغيير المقابل أيضًا على جميع سجلات المفاتيح الخارجية المرتبطة في الجدول (الجداول) ذات الصلة. يعد هذا مفيدًا في المواقف التي يجب أن تظل فيها البيانات ذات الصلة متزامنة مع بعضها البعض.
  • SET NULL : عند تحديث مفتاح أساسي أو حذفه، يقوم هذا الخيار بتعيين قيمة (قيم) المفتاح الخارجي المقابلة في الجدول (الجداول) ذات الصلة إلى NULL. يعد ذلك مفيدًا في الحالات التي يجب فيها قطع الاتصال بين السجلات بدلاً من تحديثها بقيمة المفتاح الأساسي الجديد، أو عند حذف السجلات الأساسية دون التأثير على السجلات ذات الصلة.
  • SET DEFAULT : على غرار SET NULL، يقوم هذا الخيار بتعيين قيمة (قيم) المفتاح الخارجي المقابلة إلى قيمتها الافتراضية، كما هو محدد في مخطط قاعدة البيانات، عند تحديث المفتاح الأساسي أو حذفه. يسمح هذا بالحفاظ على العلاقة الافتراضية بين الجداول في حالة تغيير المفتاح الأساسي أو إزالته.
  • لا يوجد إجراء أو تقييد : تمنع هذه الخيارات التحديثات أو الحذف لقيم المفاتيح الأساسية التي لها سجلات مفاتيح خارجية ذات صلة، مما يضمن سلامة واتساق قاعدة البيانات بأكملها. وهو مهم بشكل خاص للحفاظ على العلاقة بين الجداول حيث لا تكون العمليات المتتالية مرغوبة أو يمكن أن تؤدي إلى عدم تناسق البيانات.

لتوضيح مفهوم التتالي في قواعد البيانات العلائقية بشكل أفضل، دعونا نفكر في مثال بسيط: مخطط قاعدة بيانات يحتوي على جدولين، "العملاء" و"الطلبات"، حيث قد يكون لكل عميل طلبات متعددة. في هذه الحالة، قد يكون هناك قيد مفتاح خارجي يربط جدول "الطلبات" بجدول "العملاء" من خلال حقل "customer_id". يمكن تعريف القيد باستخدام خيار حذف CASCADE، مما يضمن أنه عند حذف سجل في جدول "العملاء"، يتم حذف جميع السجلات ذات الصلة في جدول "الطلبات" تلقائيًا أيضًا، مع الحفاظ على التكامل المرجعي لقاعدة البيانات.

في AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code مصمم لتبسيط عملية تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، يصبح التعامل مع تعقيدات تصميم مخطط قاعدة البيانات وإدارته أمرًا بسيطًا وفعالاً. تتيح واجهة AppMaster البديهية بصريًا للمستخدمين تحديد نماذج البيانات، بما في ذلك مخططات الجدول والعلاقات بسهولة. من خلال الاستفادة من دعم هذا النظام الأساسي لأنظمة قواعد البيانات الشائعة مثل PostgreSQL، يمكن للمستخدمين بسهولة تنفيذ العمليات والقيود المتتالية للحفاظ على سلامة واتساق قواعد البيانات العلائقية الخاصة بهم.

تعمل AppMaster أيضًا على تعزيز مكانتها كبيئة تطوير متكاملة وشاملة من خلال توفير الإنشاء التلقائي لنصوص الترحيل ووثائق واجهة برمجة التطبيقات ونماذج البيانات لكل مشروع، ودمج التصميمات والتعديلات التي أجراها المستخدمون بسلاسة. وهذا يضمن أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها متسقة دائمًا مع مخطط قاعدة البيانات الأساسية، مع الاستفادة الكاملة من فوائد العمليات المتتالية وميزات قاعدة البيانات العلائقية الأخرى.

باختصار، يشير مفهوم "التتالي" في قواعد البيانات العلائقية إلى النشر التلقائي للتغييرات في قيم المفتاح الأساسي إلى السجلات ذات الصلة من خلال قيود المفاتيح الخارجية. تساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على التكامل المرجعي واتساق البيانات داخل قاعدة البيانات، مما يضمن الأداء الموثوق للتطبيق العام. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster القوية التي no-code ، يمكن للمستخدمين بسهولة تصميم وتنفيذ وإدارة العمليات والقيود المتتالية في قواعد البيانات العلائقية الخاصة بهم، وتبسيط عملية التطوير وتزويدهم بحل قوي وفعال لاحتياجات تطبيقاتهم.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
الإجراء المخزن الانضمام الداخلي الانضمام الذاتي الزناد السمة العلاقة الفهرس المفتاح الخارجي انضم تتالي خصائص الحمض (الذرة، الاتساق، العزلة، المتانة) لغة الاستعلام المنظمة (SQL) لغة التحكم في البيانات (DCL) لغة تعريف البيانات (DDL) لغة معالجة البيانات (DML) مخطط العلاقة بين الكيان (ERD)

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