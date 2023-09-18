عملية ETL (استخراج، تحويل، تحميل)

تعد عملية ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل) مكونًا مهمًا في سياق قواعد البيانات العلائقية وتكامل البيانات. تتكون هذه العملية من ثلاث مراحل أساسية تسمح للمطورين ومحللي البيانات بجمع المعلومات من مصادر مختلفة ومعالجتها وتخزينها بطريقة منظمة وموحدة لمزيد من التحليل وإعداد التقارير.

في مرحلة الاستخراج ، يتم جمع البيانات من مصادر مختلفة، مثل قواعد البيانات أو الملفات أو واجهات برمجة التطبيقات أو حتى التطبيقات المستندة إلى السحابة. تعتبر هذه المرحلة حاسمة لضمان استخدام معلومات دقيقة وذات صلة وحديثة طوال العملية بأكملها. في حين أن بعض مهام الاستخراج يمكن أن تكون استعلامات بسيطة لمجموعات بيانات محددة، فقد تتطلب مهام أخرى تصفية معقدة أو تجميع أو دمج البيانات. يدعم AppMaster قائمة واسعة من مصادر البيانات ويوفر القدرة على الاتصال بقواعد بيانات مختلفة، مثل قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، وتحديد endpoints المخصصة، بما في ذلك REST APIs وخدمات WebSocket.

تتضمن مرحلة التحويل معالجة البيانات المستخرجة ومعالجتها، وتحويلها إلى تنسيق يمكن فهمه واستهلاكه بسهولة بواسطة التخزين أو التطبيق المستهدف. قد تتضمن هذه المرحلة تنقية البيانات، أو تطبيعها، أو إزالة الازدواجية، أو الإثراء، أو تطبيق منطق الأعمال لضمان جودة البيانات واتساقها. يوفر مصمم عمليات الأعمال في AppMaster واجهة مرئية لتصميم وتطوير منطق العمل اللازم لتنفيذ مهام التحويل هذه. علاوة على ذلك، تتيح المنصة للمستخدمين كتابة منطق التحويل باللغات المستخدمة على نطاق واسع مثل JavaScript وTypeScript وKotlin، مما يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها يمكن أن تعمل بسلاسة مع أطر العمل الأخرى مثل Vue3 لتطبيقات الويب.

تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، التحميل ، تخزين البيانات المحولة واستمرارها في نظام تخزين مستهدف أو قاعدة بيانات. في هذه المرحلة، يجب إدراج البيانات المحولة بشكل مناسب في قاعدة البيانات العلائقية المستهدفة للحفاظ على سلامة البيانات واتساقها. تعمل تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster ، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang)، على تسهيل إنشاء نماذج البيانات، والتي تعمل بمثابة البنية الأساسية لتخزين البيانات المحولة في قاعدة بيانات. تدعم المنصة PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية لجميع التطبيقات، مما يضمن تخزين البيانات بكفاءة وموثوقية.

في سياق منصة AppMaster ، تكتسب عملية ETL أهمية أكبر لأنها تمكن العملاء من تحقيق سير عمل سريع وموثوق وقوي لتكامل البيانات. من خلال أتمتة العديد من مكونات عملية ETL، يمكن للمستخدمين التركيز على الجوانب الأساسية لتحديد منطق أعمالهم، وتصميم واجهات المستخدم، وتكوين هياكل التطبيقات المعقدة.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لمنصة AppMaster في قدرتها على إنشاء تطبيقات من الصفر عند كل طلب، والتخلص من الديون الفنية وضمان بقاء جميع مكونات التطبيق، بما في ذلك عملية ETL، متزامنة مع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء التطوير. ويضمن ذلك حلاً فعالاً وعالي الأداء وقابلاً للتطوير ومناسبًا لحالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى التطبيقات على مستوى المؤسسة.

علاوة على ذلك، بمساعدة إمكانات إنشاء الوثائق الآلية الخاصة بـ AppMaster ، يمكن للمطورين الحفاظ على فهم حديث وشامل لعمليات الواجهة الخلفية لتطبيقاتهم، مما يساعد على التعاون بين الفرق وتسريع أوقات التطوير. يقوم النظام الأساسي بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يوفر نظرة عامة شاملة على جميع جوانب سير عمل تكامل بيانات التطبيق.

في الختام، تعد عملية ETL (الاستخراج والتحويل والتحميل) عنصرًا حيويًا في سير عمل تكامل البيانات ضمن سياقات قواعد البيانات العلائقية. تقوم منصة AppMaster بدمج عمليات ETL بخبرة وتبسيط تنفيذها، مما يمكّن المستخدمين من التركيز على العوامل المهمة لتطوير التطبيقات مع إزالة عبء التعامل مع التعقيدات المرتبطة بتكامل البيانات. من خلال الاستفادة من قدرات ETL القوية والفعالة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة باستمرار لتلبية المتطلبات المتنوعة للشركات الحديثة.