خصائص الحمض (الذرة، الاتساق، العزلة، المتانة)

في سياق قواعد البيانات العلائقية، تشير خصائص ACID إلى الخصائص الأساسية التي يجب أن تمتلكها أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) لضمان موثوقية وقوة المعاملات. ACID هو اختصار يمثل خصائص الذرية والاتساق والعزل والمتانة. عند الحفاظ على هذه الخصائص، يمكن لقاعدة البيانات توفير ضمانات قوية حول سلامة البيانات وصحتها، حتى في البيئات المعقدة أو متعددة المستخدمين أو ذات التحميل العالي.

Atomicity هي الخاصية التي تضمن اكتمال المعاملة بالكامل أو عدم تنفيذها على الإطلاق. وبعبارة أخرى، يتم التعامل مع جميع العمليات المتضمنة في معاملة واحدة كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. في حالة فشل أي عملية ضمن المعاملة، تعتبر المعاملة بأكملها غير ناجحة، ويتم التراجع عن جميع التغييرات التي تم إجراؤها أثناء المعاملة. تعد الذرية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة البيانات، لأنها تمنع قاعدة البيانات من الدخول إلى حالة غير متناسقة بسبب المعاملات المكتملة جزئيًا. على سبيل المثال، في النظام المصرفي، يتضمن تحويل الأموال بين حسابين خصمًا من حساب واحد ودائنًا إلى حساب آخر. إذا نجحت واحدة فقط من هذه العمليات، تضمن أتوميستي تنفيذ العملية الأخرى أيضًا، مما يحافظ على اتساق السجلات المالية.

يشير الاتساق إلى الخاصية التي تضمن بقاء قاعدة البيانات في حالة متسقة قبل المعاملة وأثناءها وبعدها. يتطلب ذلك أن تبدأ قاعدة البيانات بحالة متسقة وأن يتم الحفاظ على أي قيود أو قواعد عمل طوال المعاملة. بعد اكتمال المعاملة، يجب أن تكون قاعدة البيانات في حالة متسقة مرة أخرى. يضمن الاتساق التزام البيانات بجميع قيود المخطط المحددة، مثل المفاتيح الفريدة والمفاتيح الخارجية وقيود التحقق. على سبيل المثال، في نظام إدارة المخزون، يمكن أن تنص قواعد الاتساق على أن مستوى المخزون للمنتج لا يمكن أن يكون سالبًا. إذا حاولت إحدى المعاملات خفض مستوى المخزون إلى ما دون الصفر، فسيتم إحباط المعاملة، مما يضمن اتساق بيانات المخزون.

العزل هو الخاصية التي تضمن عزل كل معاملة عن المعاملات المتزامنة الأخرى وعدم علمها بها. وهذا يعني أن عمليات معاملة واحدة غير مرئية للمعاملات الأخرى حتى تكتمل المعاملة بالكامل. يمنع العزل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي قد تحدث عندما تحاول معاملات متعددة الوصول إلى نفس البيانات أو تعديلها بشكل متزامن، مثل التحديثات المفقودة أو القراءات القذرة أو القراءات غير القابلة للتكرار. هناك درجات متفاوتة من العزلة، بدءًا من المستوى المنخفض الذي يعطي الأولوية للأداء والتزامن ولكنه قد يسمح بحدوث عدم اتساق، إلى المستوى العالي الذي يعطي الأولوية لتناسق البيانات وعزلها على حساب الأداء. يعد تحقيق التوازن المناسب بين الاتساق والأداء أمرًا ضروريًا، اعتمادًا على المتطلبات المحددة للتطبيق.

وتضمن المتانة أنه بمجرد إتمام المعاملة بنجاح، فإن تأثيراتها على البيانات تكون دائمة ولن يتم فقدانها. تضمن هذه الخاصية بقاء قاعدة البيانات مستقرة، حتى في حالة فشل النظام أو تعطله. يمكن تحقيق المتانة من خلال تقنيات مختلفة، مثل تسجيل الكتابة المسبقة وتسجيل اليومية، حيث تتم كتابة التغييرات أولاً في السجل قبل تطبيقها على قاعدة البيانات. في حالة فشل النظام، يمكن استخدام السجل لاستعادة البيانات المفقودة واستعادة قاعدة البيانات إلى حالة متسقة. تعتبر المتانة مهمة بشكل خاص للتطبيقات التي تتعامل مع البيانات الهامة، مثل المعاملات المالية، حيث يمكن أن يكون لفقدان البيانات عواقب وخيمة.

تستخدم منصة AppMaster no-code خصائص ACID لضمان موثوقية وسلامة التطبيقات التي تنشئها. يمكن أن تعمل تطبيقاتها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مع الاستفادة من ضمانات ACID القوية لـ PostgreSQL. من خلال الدعم المدمج لعمليات ترحيل مخطط قاعدة البيانات، وعمليات التحقق من الاتساق، وإدارة المعاملات، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال قوية وقابلة للتطوير ومتسقة، حتى في حالات الاستخدام عالية التحميل أو الخاصة بالمؤسسات. ساعد هذا المزيج من سهولة الاستخدام والمرونة والالتزام الصارم بخصائص ACID AppMaster على أن يصبح حلاً رائدًا لتطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ومقاوم للمستقبل.