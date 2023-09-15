في سياق قواعد البيانات العلائقية، يعد الانضمام الذاتي نوعًا معينًا من عمليات استعلام SQL التي تتضمن الانضمام إلى جدول مع نفسه، ويتم تنفيذه عادةً للإجابة على الاستعلامات التي تتضمن علاقات هرمية أو متكررة أو معقدة بين الصفوف في نفس الجدول. يمكن أن تكون هذه العملية مفيدة بشكل خاص عند العمل مع الهياكل الشجرية أو المخططات التنظيمية أو أي تمثيل بيانات يتطلب استخراج العلاقات حيث يمكن ربط صف في الجدول بصف واحد أو أكثر داخل الجدول نفسه.

تعتبر الصلات الذاتية فريدة من نوعها، على عكس أنواع الصلات الأخرى مثل INNER JOIN أو OUTER JOIN أو CROSS JOIN، والتي تركز بشكل أساسي على الجمع بين جدولين متميزين أو أكثر لاستخلاص رؤى محددة، توفر الصلات الذاتية نهجًا أكثر دقة لفحص البيانات الموجودة في جدول واحد. باستخدام Self-Join، يمكن للمطورين إنشاء استعلامات ثاقبة تكشف عن العلاقات الجوهرية بين الصفوف بناءً على قيم الأعمدة المشتركة أو المتطابقة، مثل اقترانات الوالدين والطفل أو علاقات الأخوة عند التعامل مع البيانات الهرمية.

لتنفيذ عملية الانضمام الذاتي، يستخدم المطورون عادةً اسمًا مستعارًا للجدول لضمان توضيح أسماء الأعمدة المكررة داخل الجدول الذي يتم ضمه. على سبيل المثال، في جدول الموظف الذي يحتوي على أعمدة مثل معرف الموظف والاسم الأول واسم العائلة ومعرف المدير، حيث يكون معرف المدير هو مفتاح خارجي يشير إلى معرف الموظف، يمكن تصميم استعلام الانضمام الذاتي لاسترداد قائمة الموظفين مع مديريهم المعنيين. سيستخدم استعلام SQL جدول الموظفين مرتين باستخدام اسمين مستعارين مختلفين، مثل "e" للموظف و"m" للمدير، مع تحديد أسماء الأعمدة بشكل صريح في عبارة SELECT لتجنب الالتباس.

توفر منصة AppMaster no-code طريقة سلسة للمستخدمين لتصميم وتصميم ونشر الروابط الذاتية داخل تطبيقات قواعد البيانات الخاصة بهم دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. تسمح الواجهة البديهية للنظام الأساسي للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP). بمجرد تكوينه، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات Go (golang) الخلفية الأصلية وتطبيقات الويب Vue3 الأمامية وتطبيقات Kotlin/ Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لتطبيقات iOS المحمولة عند الطلب، مما يتيح للمستخدمين نشر أي تغييرات يتم إجراؤها على تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة.

تضمن مجموعة التكنولوجيا القوية لـ AppMaster ، والتي تولد تطبيقات واقعية تقضي على الديون التقنية، أن يتمكن المستخدمون من نشر استعلامات الانضمام الذاتي ضمن بنية متسقة وموثوقة وقابلة للتطوير. يوفر توافق النظام الأساسي مع محركات قواعد البيانات الارتباطية PostgreSQL تنوعًا إضافيًا، حيث أنه يبسط التكامل مع قواعد البيانات الموجودة دون التضحية بالأداء أو الوظيفة.

يؤدي دمج الروابط الذاتية في التطبيقات التي تعتمد على AppMaster إلى تمكين المستخدمين من تصميم واستخراج علاقات البيانات الحيوية المخفية داخل جدول واحد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إمكانيات عديدة لتحليل البيانات من العديد من المجالات مثل الهياكل التنظيمية أو المواقع الجغرافية أو فئات المنتجات، والتي بدورها ستزيد من تجربة التطبيق للمستخدمين النهائيين. في بعض الصناعات مثل إدارة سلسلة التوريد أو الرعاية الصحية أو التمويل، حيث تكثر علاقات البيانات المعقدة والهياكل الهرمية، تصبح القدرة على أداء عمليات الانضمام الذاتي أمرًا لا غنى عنه لتحسين عملية صنع القرار والتحليل.

باختصار، الانضمام الذاتي عبارة عن عملية استعلام SQL متقدمة تركز على الكشف عن العلاقات بين الصفوف داخل جدول واحد عن طريق ضم الجدول بنفسه. باستخدام الأسماء المستعارة للجدول ومرجع الأعمدة المناسب، يمكن أن تكشف عمليات الانضمام الذاتي بشكل فعال عن العلاقات الهرمية المعقدة وتزود المطورين بالرؤى الأساسية التي تؤثر على الوظائف العامة واستجابة تطبيقاتهم. تتيح منصة AppMaster no-code حتى للمطورين المبتدئين الاستفادة من قوة عمليات الانضمام الذاتي داخل تطبيقاتهم، وتمكينهم من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وموثوقة وفعالة وقادرة على معالجة علاقات البيانات المعقدة عبر حالات الاستخدام والصناعات المتعددة. .