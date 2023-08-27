العمارة المتجانسة

في سياق الخدمات الصغيرة، تشير "الهندسة المعمارية المتجانسة" إلى نهج تقليدي لتطوير البرمجيات حيث يتم إنشاء التطبيق كوحدة واحدة قائمة بذاتها. إنها بنية شاملة تكون فيها مكونات النظام - مثل واجهة المستخدم وإدارة قاعدة البيانات ورمز منطق الأعمال - مقترنة بإحكام وتعمل كوحدة متكاملة لا يمكن تمييزها. يتناقض هذا التصميم الموحد مع النهج المعياري الموزع المستخدم في هندسة الخدمات الصغيرة، حيث يتم تطوير مكونات التطبيق ونشرها كخدمات منفصلة ومستقلة.

قبل الخوض في فهم شامل للبنية المتجانسة، من الضروري التعرف على دورها الحاسم في المراحل المبكرة من تطوير البرمجيات. على الرغم من أن بنية الخدمات الصغيرة تكتسب شعبية في تطوير التطبيقات الحديثة، إلا أن البنية المتجانسة تعمل كأساس للعديد من الأنظمة القديمة وتظل خيارًا قابلاً للتطبيق في مواقف معينة.

في البنية المتجانسة، تتواجد مكونات الواجهة الأمامية والخلفية عادةً في قاعدة تعليمات برمجية واحدة، والتي يمكن إنشاؤها واختبارها ونشرها كحزمة واحدة. تؤدي هذه الخاصية إلى تعقيد أقل مقارنة بالأنظمة الموزعة، مما يسهل عملية التطوير والصيانة للتطبيقات الأصغر حجمًا التي لا تتطلب قابلية تطوير عالية. علاوة على ذلك، يمكن تشغيل الأنظمة المتجانسة على خادم واحد، مما يعمل على تبسيط النشر وتقليل تكاليف البنية التحتية.

ومع ذلك، فإن مكونات البنية المتجانسة المقترنة بإحكام تمثل تحديات عندما يحتاج التطبيق إلى التوسع، خاصة عند الأحمال العالية أو عند دمج التحديثات المتكررة. غالبًا ما يواجه المطورون صعوبات في عزل مناطق تطبيق معينة لإجراء تحسينات أو تحديثات، حيث أن التغييرات في أي مكون منفرد يمكن أن تؤثر عن غير قصد على مناطق أخرى في النظام. وبالتالي، فإن هذا الهيكل المتشابك يجعل من الصعب اعتماد تقنيات جديدة أو توسيع نطاق التطبيق أفقيًا عبر خوادم متعددة أو بنية تحتية موزعة جغرافيًا.

على الرغم من هذه التحديات، تظل الهندسة المعمارية المتجانسة ذات قيمة في بعض السيناريوهات. على سبيل المثال، AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية، تعمل على تسخير قوة كل من البنى المتجانسة والخدمات الصغيرة بناءً على السياق. تسمح منصة AppMaster للمستخدمين بتطوير التطبيقات باستخدام أدوات نمذجة البيانات المرئية لإنشاء المخططات ومنطق الأعمال، بالإضافة إلى endpoints REST API وWebocket Secure (WSS). والنتيجة هي تطبيق ذو تعليمات برمجية عالية الأداء، يتم إنشاؤه تلقائيًا بناءً على متطلبات المستخدم للواجهات الخلفية والويب والهاتف المحمول.

يمكن توسيع نطاق تطبيقات AppMaster لتناسب حالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات، كما أنها متوافقة مع أي قاعدة بيانات مدعومة من Postgresql. تعمل المنصة على تبسيط عملية تطوير التطبيقات عن طريق إنشاء الوثائق تلقائيًا، والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التصميم المعتمد على الخادم إجراء تحديثات سهلة لواجهات تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. ونظرًا للميزات الشاملة والمرونة التي تتمتع بها المنصة، يستطيع المطورون إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة مع الحد الأدنى من الديون الفنية.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لمجموعات التكنولوجيا التي تستخدم بنية متجانسة حزمة LAMP (Linux وApache وMySQL وPHP) ومكدس MEAN/MERN (MongoDB وExpress.js وAngular/React وNode.js). توضح هذه الأمثلة الكلاسيكية الشعبية الطويلة الأمد والأهمية المستمرة للهندسة المعمارية المتجانسة في تطوير البرمجيات.

في الختام، تمثل الهندسة المعمارية المتجانسة في سياق الخدمات الصغيرة طريقة تقليدية لتطوير البرمجيات حيث يتم ربط المكونات بإحكام في وحدة واحدة. في حين أن هذا النهج يبسط عملية التطوير ويقلل من موارد البنية التحتية للتطبيقات الصغيرة، إلا أنه قد يمثل تحديات للتطبيقات التي تحتاج إلى قابلية عالية للتوسع وتحديثات متكررة. ومع ذلك، تظل ذات صلة بحالات استخدام محددة وأنظمة قديمة، مما يوضح أهمية فهم مناهج تطوير التطبيقات المختلفة لتحديد البنية الأكثر ملاءمة اعتمادًا على السياق.