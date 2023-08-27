مصادقة الخدمات المصغرة

تشير مصادقة الخدمات الصغيرة، في سياق بنية الخدمات الصغيرة، إلى عملية وآلية أمنية تضمن فقط للمستخدمين والتطبيقات والخدمات المصرح لهم الوصول إلى البيانات أو تبادلها أو التفاعل مع خدمات صغيرة محددة داخل بيئة التطبيقات الموزعة. وهو جانب بالغ الأهمية للنظام القائم على الخدمات الصغيرة، لأنه يتيح عزل الخدمات ومواردها للحفاظ على بنية آمنة وموثوقة.

في بنية الخدمات الصغيرة النموذجية، تتعاون العديد من الخدمات المترابطة بشكل غير محكم والقابلة للنشر بشكل مستقل لتوفير الوظائف من خلال واجهات خدمة محددة جيدًا. تتواصل هذه الخدمات مع بعضها البعض باستخدام بروتوكولات خفيفة مثل HTTP أو REST (نقل الحالة التمثيلية) أو قوائم انتظار الرسائل. وبما أن هذه الخدمات تتفاعل مع بعضها البعض وربما مع عملاء خارجيين، فإن ضمان المصادقة والترخيص يظل مصدر قلق أمني حيوي.

يمكن تنفيذ مصادقة الخدمات الصغيرة باستخدام طرق مختلفة مثل JSON Web Token (JWT) أو OAuth2 أو مفاتيح API أو OpenID Connect. برزت آلية المصادقة مثل JWT كخيار شائع نظرًا لطبيعتها عديمة الحالة وخفيفة الوزن والقدرة على حمل المطالبات في رمز مميز قائم بذاته، مما يجعلها مناسبة للبنيات القائمة على الخدمات الصغيرة. يتم توقيع الرمز المميز رقميًا ويمكن التحقق منه بشكل مستقل، مما يسهل على الخدمات ضمان سلامة الرمز المميز وأصالته.

AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، أهمية دمج آليات مصادقة قوية في بنية الخدمات الصغيرة. يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات مرئية ومنطق أعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) ونشر تطبيق باستخدام تقنيات أساسية قوية. وتشمل هذه البرامج Go، وVue3، وKotlin، وJetpack Compose/ SwiftUI ، والتي تم اختيارها خصيصًا لتطبيقات آمنة وقابلة للتطوير وعالية الأداء.

يتضمن دمج مصادقة الخدمات الصغيرة في AppMaster دمجها في منطق الأعمال الذي تم إنشاؤه ونقاط endpoints REST API/WSS. يمكن إضافة رموز JWT أو آليات المصادقة المماثلة بسهولة إلى منطق التطبيق. يتيح ذلك التحكم الآمن في الوصول وإدارة المستخدم عبر الطبقات المختلفة للبنية، مثل الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول.

على سبيل المثال، لنفترض أن العميل يستخدم AppMaster لإنشاء تطبيق مصرفي كمجموعة من الخدمات الصغيرة، يخدم كل منها غرضًا محددًا مثل إدارة المستخدم أو إدارة الحساب أو خدمات المعاملات. وفي هذه الحالة، تعد آلية المصادقة أمرًا حيويًا لتأمين الوصول إلى التطبيق والحفاظ على خصوصية البيانات. يمكن استخدام بوابة API أو خدمة مصادقة منفصلة للتعامل مع عملية المصادقة وإصدار الرموز المميزة والتحقق من صحتها. يمكن للخدمات الصغيرة نفسها التحقق من صلاحية الرمز المميز المضمن في الطلبات الواردة قبل معالجته بشكل أكبر.

يوفر AppMaster وثائق التباهي التي تم إنشاؤها تلقائيًا (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع. فهو يحافظ على توافق التطبيقات ومتطلباتها الأمنية وتحديثها مع أحدث معايير الصناعة. يستخدم النظام الأساسي نهجًا يعتمد على الخادم، مما يعني أنه يمكن نشر تحديثات التطبيق في الوقت الفعلي دون تكبد أي توقف أو إعادة تقديم إلى متاجر التطبيقات.

هناك عدة عوامل تؤثر على اختيار آلية المصادقة لهندسة الخدمات الصغيرة. وتشمل هذه سهولة التنفيذ والأداء والمتطلبات الأمنية ومستوى انعدام الجنسية المرغوب فيه. يعمل نهج AppMaster no-code على تبسيط عملية دمج وإدارة المصادقة عبر الخدمات الصغيرة. من خلال الاستفادة من الآليات المناسبة مثل JWT أو OAuth2 أو OpenID Connect، يمكن تنفيذ إستراتيجية مصادقة خدمات صغيرة آمنة وموثوقة بأقل قدر من التعقيد.

في الختام، تعد مصادقة الخدمات المصغرة جانبًا أساسيًا للنظام القائم على الخدمات المصغرة والذي يضمن التبادل الآمن والموثوق للمعلومات بين الخدمات والمستخدمين والتطبيقات الأخرى. يعد تنفيذ آلية مصادقة قوية أمرًا بالغ الأهمية لحماية البيانات الحساسة وتوفير الوصول الخاضع للرقابة إلى الخدمات والموارد. تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل التطوير السريع ونشر وإدارة التطبيقات الآمنة من خلال دمج تقنيات المصادقة المناسبة في بنية الخدمات الصغيرة، مما يوفر حلاً قابلاً للتطوير وفعال من حيث التكلفة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام.