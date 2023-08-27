في المشهد المتطور باستمرار لبنية الخدمات الصغيرة، يلعب الاتصال بين الخدمات المختلفة دورًا حاسمًا في تحقيق فوائد قابلية التوسع والمرونة والتسامح مع الأخطاء. ومع تزايد عدد الخدمات، يزداد تعقيد إدارة هذه الاتصالات، مما يجعل من الصعب إدارتها ومراقبتها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. وهنا يأتي دور مفهوم شبكة الخدمة.

تشير شبكة الخدمة، في سياق الخدمات الصغيرة، بشكل أساسي إلى طبقة بنية تحتية مخصصة وقابلة للتكوين تقع بجانب رمز التطبيق وتكون مسؤولة عن التعامل مع الاتصالات من خدمة إلى خدمة. وهو يعمل كوسيط بين الخدمات، مما يسهل الاتصال الآمن والموثوق والفعال، مع تمكين إدارة حركة المرور المتقدمة وإمكانية المراقبة والمرونة، دون التأثير على رمز التطبيق. فهو يبسط تطوير الخدمات ونشرها وإدارتها، مما يحرر المطورين للتركيز على إضافة قيمة الأعمال والابتكار، بدلاً من مواجهة مشكلات الشبكات والاتصالات المعقدة.

اللبنات الأساسية لشبكة الخدمة هي مستوى التحكم ومستوى البيانات. يكون مستوى التحكم مسؤولاً عن إدارة التكوينات والسياسات الخاصة بشبكة الخدمة بأكملها. فهو يوفر نقطة تحكم مركزية لوضع قواعد توجيه حركة المرور، وفرض ضوابط الوصول الدقيقة، وإدارة شهادات الأمان. ومن ناحية أخرى، يكون مستوى البيانات مسؤولاً عن التعامل مع الاتصالات الفعلية بين الخدمة والخدمة. وهو يتألف من وكلاء خفيفي الوزن يتم نشرهم جنبًا إلى جنب مع كل مثيل خدمة، ويعملون بمثابة العمود الفقري لجميع حركة المرور في شبكة الخدمة.

يقوم هؤلاء الوكلاء، المعروفون أيضًا باسم السيارات الجانبية، باعتراض وتوجيه حركة المرور بناءً على التكوينات والسياسات المحددة في مستوى التحكم. وهي توفر ميزات اتصال مهمة مثل موازنة التحميل، وقطع الدائرة، وإعادة المحاولة، وحقن الأخطاء، والمهلات، وتجميع الاتصال، وبالتالي تقليل الجهد اليدوي المطلوب لتنفيذ هذه الوظائف داخل مثيلات الخدمة الفردية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح التشفير الشامل من خلال أمان طبقة النقل المتبادل (mTLS)، مما يضمن اتصالات آمنة بين الخدمات.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام شبكة الخدمة هي إمكانية المراقبة المحسنة التي توفرها. نظرًا لأن جميع الاتصالات من خدمة إلى خدمة تتدفق عبر الوكلاء، فإنها تولد ثروة من بيانات القياس عن بعد التي يمكن استخدامها لمراقبة أداء النظام، واكتشاف الحالات الشاذة، وتحسين البنية التحتية الشاملة. تتضمن هذه البيانات المقاييس والسجلات والتتبعات التي توفر رؤى قيمة حول صحة وأداء وتوافر الخدمات الفردية والنظام ككل. باستخدام الأدوات وعمليات التكامل المناسبة، يمكن لشبكة الخدمة مساعدة الشركات على اكتشاف المشكلات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وتتبع الأداء وتحسينه، والتنبؤ بحالات الفشل المحتملة والتخفيف منها.

تتضمن بعض تطبيقات Service Mesh الشائعة Istio وLinkerd وConsul Connect. توفر هذه الحلول درجات متفاوتة من التعقيد وخصائص الأداء والميزات، مما يمكّن المؤسسات من اختيار الحل المناسب بناءً على متطلباتها وقيودها المحددة. عند تنفيذها بشكل صحيح، تساعد شبكة الخدمة المؤسسات على تحسين جوانب التطوير والنشر ووقت التشغيل للتطبيقات المستندة إلى الخدمات الصغيرة، مما يضمن قدرتها على التوسع والتطور بشكل فعال مع مرور الوقت.

في AppMaster ، تعمل منصتنا no-code على تسهيل الإنشاء السلس لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي يمكنها الاستفادة من إمكانات Service Mesh لتحسين أدائها وأمانها وقابلية التوسع. باعتبارها بيئة تطوير متكاملة قوية (IDE)، تساعد منصتنا المطورين على إنشاء تطبيقات أسرع بـ 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات، مما يلغي الحاجة إلى ترميز وظائف الشبكات والاتصالات والمراقبة المعقدة يدويًا، وبالتالي تقليل الديون الفنية والتحديات المرتبطة بها بشكل كبير مع إدارة وتشغيل النظام البيئي للخدمات المصغرة.

في الختام، تعد شبكة الخدمة مكونًا مهمًا في بنيات الخدمات الصغيرة الحديثة، حيث توفر إطار اتصال قويًا ومرنًا وآمنًا يساعد الشركات على إدارة تعقيدات الأنظمة الموزعة. من خلال فصل مخاوف الاتصال عن رمز التطبيق، تتيح شبكة الخدمة للمطورين التركيز على تقديم قيمة الأعمال والابتكار، مع ضمان أن تكون التطبيقات قابلة للتطوير ومرونة وقابلة للملاحظة بدرجة كبيرة. باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمهندسين إنشاء ونشر وإدارة التطبيقات التي تحتضن بشكل كامل قوة Service Mesh، مما يسهل وقت الوصول إلى السوق بشكل أسرع، ويقلل التكاليف، ويحسن إمكانية الصيانة على المدى الطويل.