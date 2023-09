No contexto de microsserviços, "Arquitetura Monolítica" denota uma abordagem tradicional de desenvolvimento de software em que um aplicativo é construído como uma unidade única e independente. É uma estrutura abrangente na qual os componentes do sistema – como a interface do usuário, o gerenciamento de banco de dados e o código de lógica de negócios – estão fortemente acoplados e operam como um todo indistinguível. Esse design uniforme contrasta com a abordagem modular e distribuída empregada na arquitetura de microsserviços, onde os componentes do aplicativo são desenvolvidos e implantados como serviços separados e independentes.

Antes de nos aprofundarmos em uma compreensão abrangente da arquitetura monolítica, é essencial reconhecer seu papel crítico nos estágios iniciais do desenvolvimento de software. Embora a arquitetura de microsserviços esteja ganhando popularidade no desenvolvimento de aplicações modernas, a arquitetura monolítica serve como base para muitos sistemas legados e continua a ser uma escolha viável em determinadas situações.

Na arquitetura monolítica, os componentes front-end e back-end normalmente residem em uma única base de código, que pode ser construída, testada e implantada como um único pacote. Essa característica resulta em menor complexidade em comparação aos sistemas distribuídos, facilitando o desenvolvimento e a manutenção de aplicações menores que não necessitam de alta escalabilidade. Além disso, os sistemas monolíticos podem ser executados num único servidor, o que simplifica a implementação e reduz os custos de infraestrutura.

No entanto, os componentes fortemente acoplados da arquitetura monolítica apresentam desafios quando um aplicativo precisa ser dimensionado, especialmente em cargas elevadas ou ao incorporar atualizações frequentes. Os desenvolvedores muitas vezes encontram dificuldades em isolar áreas específicas do aplicativo para melhorias ou atualizações, pois alterações em qualquer componente único podem impactar inadvertidamente outras áreas do sistema. Consequentemente, esta estrutura entrelaçada torna um desafio a adoção de novas tecnologias ou a escalabilidade horizontal de uma aplicação em vários servidores ou infraestruturas distribuídas geograficamente.

Apesar destes desafios, a arquitetura monolítica continua valiosa em determinados cenários. Por exemplo, AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos web, móveis e back-end, aproveita o poder das arquiteturas monolíticas e de microsserviços com base no contexto. A plataforma AppMaster permite que os usuários desenvolvam aplicativos usando ferramentas de modelagem de dados visuais para criar esquemas e lógica de negócios, bem como API REST e endpoints Web Socket Secure (WSS). O resultado é um aplicativo com código de alto desempenho, gerado automaticamente com base nos requisitos do usuário para interfaces back-end, web e móveis.

Os aplicativos do AppMaster podem ser dimensionados para vários casos de uso, de pequenas empresas a grandes empresas, e são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com Postgresql. A plataforma agiliza o desenvolvimento de aplicativos gerando automaticamente documentação, scripts de migração de esquema de banco de dados e arquivos binários executáveis. Além disso, o design orientado ao servidor permite atualizações fáceis de interfaces, lógica e chaves de API de aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e o Play Market. Devido aos recursos abrangentes e à flexibilidade da plataforma, os desenvolvedores podem criar soluções de software escaláveis ​​e econômicas com o mínimo de dívida técnica.

Alguns exemplos populares de pilhas de tecnologia que empregam arquitetura monolítica incluem a pilha LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) e a pilha MEAN/MERN (MongoDB, Express.js, Angular/React, Node.js). Esses exemplos clássicos demonstram a popularidade de longa data e a relevância contínua da arquitetura monolítica no desenvolvimento de software.

Concluindo, a arquitetura monolítica no contexto de microsserviços representa um método tradicional de desenvolvimento de software onde os componentes são fortemente acoplados em uma única unidade. Embora esta abordagem simplifique o processo de desenvolvimento e reduza os recursos de infraestrutura para pequenas aplicações, ela pode apresentar desafios para aplicações que necessitam de alta escalabilidade e atualizações frequentes. No entanto, permanece relevante para casos de uso específicos e sistemas legados, mostrando a importância de compreender as diversas abordagens de desenvolvimento de aplicações para determinar a arquitetura mais adequada dependendo do contexto.