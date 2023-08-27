تجاوز فشل الخدمات المصغرة

في سياق بنية الخدمات الصغيرة، يشير مصطلح تجاوز فشل الخدمات الصغيرة إلى عملية حل فشل واحدة أو أكثر من الخدمات الصغيرة تلقائيًا، مما يضمن الأداء الوظيفي الشامل للتطبيق وتوافره ومرونته. تُعد آليات تجاوز الفشل أمرًا حيويًا للحفاظ على التدفق غير المنقطع للخدمات في الأنظمة الموزعة، حيث إنها تعالج نقاط الفشل المحتملة وتتيح التعافي السلس من الانقطاعات أو الأخطاء.

الخدمات المصغرة عبارة عن وحدات صغيرة ومستقلة ومكتفية بذاتها تشكل تطبيقًا أكبر. تكون كل خدمة صغيرة مسؤولة عن وظيفة أو مجال معين وتتواصل مع الخدمات الصغيرة الأخرى عبر واجهات محددة جيدًا، عادةً من خلال واجهات برمجة تطبيقات HTTP/RESTful. تم تصميم بنية الخدمات الصغيرة لتسهيل قابلية التوسع والمرونة وقابلية الصيانة بشكل أكبر من خلال السماح بتطوير الخدمات الفردية وتحديثها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

ومع ذلك، مع نمو التطبيقات وزيادة تعقيدها، يزداد عدد الخدمات الصغيرة، وكذلك احتمالية الفشل. يمكن أن يُعزى الفشل في الخدمات الصغيرة إلى أسباب مختلفة، مثل مشكلات الأجهزة، أو زمن وصول الشبكة، أو أخطاء البرامج، أو حتى الأخطاء البشرية. وهنا يأتي دور Microservices Failover، حيث يقدم مجموعة من الآليات التي تضمن استمرار التطبيق في العمل وخدمة مستخدميه في مواجهة حالات الفشل.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتجاوز فشل الخدمات المصغرة، بما في ذلك:

موازنة التحميل: يضمن توزيع حمل العمل عبر مثيلات متعددة للخدمة المصغرة عدم تحمل أي مثيل لعبء حركة المرور الزائدة، مما يقلل من مخاطر الفشل بسبب التحميل الزائد. يمكن تحقيق ذلك من خلال خوارزميات مختلفة مثل Round Robin أو Least Connections أو حتى الاستدلالات المخصصة. مراقبة السلامة واكتشاف الفشل: يوفر التحقق المنتظم من سلامة مثيلات الخدمة الصغيرة الفردية رؤى حول أدائها ومستويات التحميل. من خلال اكتشاف المثيلات الفاشلة في وقت مبكر، من الممكن منع حالات الفشل المتتالية وتوجيه حركة المرور إلى المثيلات السليمة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام أدوات متخصصة مثل Prometheus للمراقبة وConsul لاكتشاف الخدمة. الاسترداد التلقائي والإصلاح الذاتي: في حالة فشل مثيل الخدمة الصغيرة، يجب على النظام توفير مثيلات جديدة تلقائيًا للحفاظ على المستوى المطلوب من التكرار وتوزيع التحميل. توفر أدوات تنسيق الحاويات مثل Kubernetes أو Docker Swarm إمكانات الإصلاح الذاتي التي تدير دورة حياة المثيلات وتضمن تجاوز الفشل بشكل مناسب. قطع الدائرة: قطع الدائرة هو نمط يمنع إرباك خدمة صغيرة فاشلة عن طريق الحد مؤقتًا من حركة المرور المرسلة إلى تلك الخدمة. توفر أدوات مثل Hystrix أو Istio وظيفة كسر الدائرة، مما يسمح للمطورين بتحديد سياسات للتعامل مع حالات الفشل بأمان والحفاظ على استقرار النظام بشكل عام. سياسات إعادة المحاولة والمهلة: يمكن أن يساعد تنفيذ آليات إعادة المحاولة الذكية وسياسات المهلة في تخفيف تأثير حالات الفشل العابرة في الخدمات الصغيرة. ويجب تحديد هذه السياسات بناءً على المتطلبات والخصائص المحددة لكل خدمة صغيرة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل وقت الاستجابة المتوقع ومعدل الخطأ المقبول.

في AppMaster ، نحن ندرك أهمية تجاوز فشل الخدمات الصغيرة في بناء تطبيقات عالية التوفر ومرنة ومتسامحة مع الأخطاء. تعمل منصتنا no-code على تمكين العملاء من تصميم ونشر التطبيقات التي تعتمد على الخدمات الصغيرة بكفاءة، مع التركيز القوي على الموثوقية وقابلية التوسع.

يوفر AppMaster دعمًا شاملاً لبنية الخدمات الصغيرة في شكل كود المصدر الذي تم إنشاؤه، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، ووثائق OpenAPI (Swagger) التلقائية endpoints الخادم. وهذا يضمن أن يتمكن عملاؤنا من إنشاء تطبيقات يمكنها بسهولة التوسع والتكيف مع المتطلبات المتغيرة بأقل جهد وبدون أي ديون فنية.

بفضل الإمكانات القوية التي توفرها AppMaster ، بما في ذلك إنشاء مخطط قاعدة البيانات المرئية، وتصميم عمليات الأعمال، وإنشاء REST API، ومكونات واجهة المستخدم drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يمكن لعملائنا إنشاء تطبيقات قوية تم تحسينها لتحقيق التوفر العالي، حالات الاستخدام على مستوى المؤسسة. من خلال الاستفادة من ميزات AppMaster المتقدمة والتعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها، لم يكن بناء إستراتيجيات تجاوز فشل الخدمات الصغيرة أسهل أو أكثر موثوقية من أي وقت مضى.