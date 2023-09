Dans le contexte des microservices, « l'architecture monolithique » désigne une approche traditionnelle de développement logiciel dans laquelle une application est construite comme une unité unique et autonome. Il s'agit d'une structure globale dans laquelle les composants du système, tels que l'interface utilisateur, la gestion de base de données et le code de logique métier, sont étroitement couplés et fonctionnent comme un tout indiscernable. Cette conception uniforme contraste avec l'approche modulaire et distribuée utilisée dans l'architecture des microservices, où les composants d'application sont développés et déployés en tant que services distincts et indépendants.

Avant de se plonger dans une compréhension globale de l'architecture monolithique, il est essentiel de reconnaître son rôle essentiel dans les premières étapes du développement logiciel. Bien que l'architecture de microservices gagne en popularité dans le développement d'applications modernes, l'architecture monolithique sert de base à de nombreux systèmes existants et continue d'être un choix viable dans certaines situations.

Dans une architecture monolithique, les composants frontend et backend résident généralement dans une seule base de code, qui peut être créée, testée et déployée comme un seul package. Cette caractéristique se traduit par une complexité moindre par rapport aux systèmes distribués, facilitant le développement et la maintenance d'applications plus petites qui ne nécessitent pas une grande évolutivité. De plus, les systèmes monolithiques peuvent fonctionner sur un seul serveur, ce qui simplifie le déploiement et réduit les coûts d'infrastructure.

Cependant, les composants étroitement couplés de l'architecture monolithique présentent des défis lorsqu'une application doit évoluer, en particulier à des charges élevées ou lors de l'intégration de mises à jour fréquentes. Les développeurs rencontrent souvent des difficultés pour isoler des domaines d'application spécifiques en vue d'améliorations ou de mises à jour, car les modifications apportées à un composant unique peuvent avoir un impact par inadvertance sur d'autres domaines du système. Par conséquent, cette structure entrelacée rend difficile l’adoption de nouvelles technologies ou la mise à l’échelle horizontale d’une application sur plusieurs serveurs ou une infrastructure géographiquement distribuée.

Quelques exemples populaires de piles technologiques utilisant une architecture monolithique incluent la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) et la pile MEAN/MERN (MongoDB, Express.js, Angular/React, Node.js). Ces exemples classiques démontrent la popularité de longue date et la pertinence continue de l'architecture monolithique dans le développement de logiciels.

En conclusion, l'architecture monolithique dans le contexte des microservices représente une méthode de développement logiciel traditionnelle où les composants sont étroitement couplés en une seule unité. Même si cette approche simplifie le processus de développement et réduit les ressources d'infrastructure pour les petites applications, elle peut présenter des défis pour les applications nécessitant une grande évolutivité et des mises à jour fréquentes. Cependant, il reste pertinent pour des cas d'utilisation spécifiques et des systèmes existants, démontrant l'importance de comprendre les différentes approches de développement d'applications pour déterminer l'architecture la plus adaptée en fonction du contexte.