سجل الخدمات المصغرة

في مجال تطوير البرمجيات، وخاصة في البنى القائمة على الخدمات الصغيرة، يلعب سجل الخدمات الصغيرة دورًا حاسمًا في تسهيل الاتصال وقابلية الاكتشاف وإدارة الخدمات الصغيرة داخل النظام. يمكن تعريف سجل الخدمات الصغيرة، والذي يشار إليه غالبًا باسم سجل الخدمة، على أنه قاعدة بيانات مركزية وديناميكية وشاملة أو مستودع مسؤول عن فهرسة وفهرسة والحفاظ على المعلومات حول مثيلات الخدمات الصغيرة النشطة في بيئة التطبيق. تعمل قاعدة البيانات هذه على تسهيل عملية إدارة وتحديد موقع ومراقبة الخدمات الصغيرة المتعددة التي تتفاعل وتتعاون داخل نظام موزع.

يساعد Microservices Registry في الجوانب المختلفة للأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة والتي لا يتعين على الأنظمة التقليدية المتجانسة التعامل معها بشكل عام. يشكل التعقيد والطبيعة الديناميكية للخدمات الصغيرة تحديات فريدة للتعامل مع الاتصالات والتسامح مع الأخطاء وقابلية الاكتشاف والقياس. يوفر سجل الخدمة حلولاً لهذه التحديات من خلال تمكين الاكتشاف الفعال للخدمة، وتسجيل المثيلات، وإلغاء التسجيل، والتحقق من الصحة، وأدوات المراقبة لهذه الخدمات الصغيرة.

مع تزايد شعبية واعتماد بنيات الخدمات الصغيرة، لاحظت صناعة تكنولوجيا المعلومات بعض الاتجاهات والإحصاءات الجديرة بالذكر. تشير الدراسات إلى أن 63% من المؤسسات كانت تستخدم أو تخطط لاستخدام الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة. في هذا السياق، تصبح الاستفادة من التقنيات والمفاهيم مثل Microservices Registry أمرًا ضروريًا للشركات للاستفادة من الإمكانات الكاملة للأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة. وفقًا لتقرير اعتماد الخدمات المصغرة لعام 2021، فإن 80% من المؤسسات التي لديها 1000 مطور أو أكثر تستخدم بالفعل الخدمات المصغرة، في حين أن 55% من المؤسسات التي لديها أقل من 1000 مطور إما تستخدم الخدمات المصغرة أو تفكر في استخدامها.

غالبًا ما تأتي سجلات الخدمة في نوعين: جانب العميل وجانب الخادم. في السجل من جانب العميل، يقوم العملاء بالتسجيل مباشرة والبحث عن مثيلات الخدمات الصغيرة باستخدام ذاكرة التخزين المؤقت للتسجيل المحلي. في المقابل، يعتمد السجل من جانب الخادم على خادم منفصل يدير السجل ويتعامل مع طلبات العميل عن طريق إعادة توجيهها إلى مثيلات الخدمة الصغيرة المناسبة. ويعتمد الاختيار بين هذين الخيارين في المقام الأول على متطلبات المنظمة والبنية التحتية والمستوى المفضل من اللامركزية والتسامح مع الأخطاء. تتوفر العديد من الأدوات والخدمات الشائعة لتنفيذ Microservices Registry، مثل Netflix Eureka وConsul وApache Zookeeper وKubernetes والمزيد.

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code تعمل على تبسيط عملية تطوير البرامج بشكل كبير، وزيادة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في تطوير التطبيقات. تعتبر المنصة مثالية لتطوير الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة. كجزء من عروض AppMaster الأساسية، فإنه يقوم بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير قادرة على العمل مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgres، مما يسمح للتطبيقات بالتكيف والتوسع بسلاسة وفقًا لاحتياجات العمل. علاوة على ذلك، فإن استخدام أطر العمل واللغات الحديثة مثل Go وVue3 وKotlin و Jetpack Compose يضمن أداءً عالي المستوى وتوافقًا مع الاتجاهات الناشئة في تطوير البرمجيات.

يعمل نهج AppMaster في تطوير التطبيقات على التخلص من الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات. وهذا مفيد بشكل خاص في سياق بنية الخدمات الصغيرة، حيث تكون التحديثات والتغييرات المستمرة شائعة. يضمن AppMaster أن تظل التطبيقات دائمًا محدثة ومُحسّنة لأحدث إصدار من الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة. لذلك، يمكن أن يكون دمج سجل الخدمات الصغيرة في AppMaster خطوة فعالة نحو إدارة ومساعدة الأنظمة المعقدة القائمة على الخدمات الصغيرة المبنية على النظام الأساسي.

لتوضيح أهمية سجل الخدمات الصغيرة، فكر في تطبيق مؤسسي كبير يتكون من عدة مئات من الخدمات الصغيرة، حيث تلبي كل خدمة صغيرة متطلبات عمل محددة وتعمل بشكل مستقل. يعمل سجل الخدمة كمركز معلومات مركزي يتتبع مواقع الخدمات الصغيرة للنظام بأكمله وإصداراته ومعلومات سلامته، مما يمكّن الخدمات الأخرى من تحديد موقع جميع الخدمات الصغيرة في النظام والتواصل معها وإدارتها دون الحاجة إلى تكوينها وتتبعها يدويًا كل خدمة. يقوم السجل بمراقبة مثيلات الخدمة باستمرار ويقوم بتحديث المعلومات عند بدء تشغيل المثيل أو توقفه أو فشله. ويضمن ذلك أن النظام يتكيف بسرعة مع المشهد المتغير ويوجه الطلبات بكفاءة إلى المثيلات الصحيحة والمتاحة.

في الختام، يعد سجل الخدمات المصغرة عنصرًا حيويًا في إدارة الخدمات الصغيرة واكتشافها وصيانتها بشكل فعال داخل النظام الموزع. يؤدي دمج سجل الخدمة في منصات مثل AppMaster إلى تحسين موثوقية الأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة وقابلية التوسع وأدائها. من خلال مواكبة مشهد تطوير البرمجيات المتطور واعتماد المفاهيم الأساسية مثل Microservices Registry، يساعد AppMaster المؤسسات على بناء ونشر تطبيقات مرنة وفعالة ومقاومة للمستقبل.