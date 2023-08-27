نمط قواطع الدائرة

في سياق بنية الخدمات الصغيرة، يعد نمط قاطع الدائرة هو نمط تصميم يوفر وسيلة لاستدعاءات الخدمة للفشل بشكل أكثر أمانًا ومنع حالات فشل الخدمة المتتالية، وبالتالي تعزيز التسامح الشامل مع الأخطاء ومرونة النظام. وفقًا لدراسة أجراها جالين هانت وآخرون في Microsoft Research، يتم اعتماد بنيات الخدمات الصغيرة بشكل متزايد من قبل الشركات لإنشاء تطبيقات موزعة قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء. باعتباره لبنة أساسية في نموذج التصميم هذا، يساعد نمط قاطع الدائرة في الحفاظ على توفر الخدمة وتحسين الأداء وتجنب فشل التفاعل المتسلسل في حالة حدوث مشكلات مؤقتة أو زيادة زمن الوصول في خدمة واحدة أو أكثر.

يعمل نمط قاطع الدائرة الكهربائية بشكل مشابه لقاطع الدائرة الكهربائية الفعلي. فهو يراقب المكالمات إلى الخدمات البعيدة ويكتشف ما إذا كانت الخدمة المستهدفة تواجه باستمرار حالات فشل أو انتهاء مهلات أو أوقات استجابة مفرطة. إذا تم الوصول إلى حد معين قابل للتكوين، يتعطل قاطع الدائرة، ويتحول من حالة "مغلق" إلى حالة "مفتوح" أو "نصف مفتوح". في الحالة "مفتوحة"، لا يُسمح باستدعاءات الخدمة اللاحقة، ويتلقى العملاء استثناءً احتياطيًا محددًا مسبقًا أو استجابة على الفور، بدلاً من انتظار انتهاء مهلة استدعاء الخدمة. بعد فترة محددة مسبقًا، يتحول قاطع الدائرة إلى حالة "نصف مفتوح"، مما يسمح لعدد محدود من الطلبات بالتحقق من صحة الخدمة. إذا نجحت هذه الطلبات، تتم إعادة تعيين قاطع الدائرة إلى الحالة "مغلق"، مما يشير إلى استعادة الخدمة.

يمكن أن يؤدي استخدام نمط قاطع الدائرة إلى التخفيف بشكل فعال من المخاطر المرتبطة بالخدمات المترابطة ضمن بنية الخدمات الصغيرة. يمكن للنظام الذي يتكون من العديد من الخدمات الصغيرة، التي تعمل جنبًا إلى جنب، أن يواجه حالات فشل متتالية في الخدمة بسبب زمن وصول الخدمة أو الاستثناءات غير المعالجة في خدمة صغيرة واحدة تنتشر إلى خدمات أخرى. يمكن أن يساعد استخدام قاطع الدائرة في عزل هذه المشكلات ومنع انتشارها عبر النظام البيئي للخدمات الصغيرة. علاوة على ذلك، في منصة AppMaster no-code ، يمكن دمج نمط قاطع الدائرة في الواجهة الخلفية لخادم النظام والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يؤدي بشكل ملحوظ إلى تعزيز قدرة الحل على تحمل الأخطاء والأداء وقابلية الصيانة.

لتوضيح فوائد دمج نمط قاطع الدائرة في تطبيق تم إنشاؤه باستخدام AppMaster ، فكر في منصة افتراضية للتجارة الإلكترونية. في هذا المثال، يتكون النظام الأساسي من العديد من الخدمات الصغيرة، مثل إدارة العملاء، وكتالوج المنتجات، ومعالجة الطلبات، ومعالجة الدفع، والشحن. مع زيادة عدد المستخدمين المتزامنين، قد يواجه النظام الأساسي اختناقات في الأداء أو عدم توفر الخدمة المؤقتة. يمكن أن يساعد نمط قاطع الدائرة في تحديد مثل هذه المشكلات وإدارتها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

على سبيل المثال، إذا واجهت الخدمة الصغيرة لمعالجة الدفع زيادة في زمن الاستجابة أو عدم توفر مؤقت، فإن قاطع الدائرة الخاص بهذه الخدمة يتعطل، مما يمنع المكالمات اللاحقة من انتهاء المهلة والتأثير على الخدمات الأخرى. وبدلاً من ذلك، قد يتلقى المستخدمون رسالة سريعة تشير إلى وجود مشكلة مؤقتة في خدمة الدفع وتقترح طرق دفع بديلة. يمكن تكوين قاطع الدائرة للتحقق بشكل دوري من صحة الخدمة، وعندما تتعافى الخدمة، سيتم إعادة تعيينها إلى الحالة "مغلقة"، مما يسمح للمستخدمين باستئناف استخدام خدمة معالجة الدفع. يؤدي هذا النهج الاستباقي في النهاية إلى تقليل تأثير فشل الخدمة ووقت الاستجابة على المستخدمين النهائيين والخدمات التابعة الأخرى داخل النظام الأساسي.

في الختام، يعد نمط قواطع الدائرة مبدأ تصميم أساسي في بنية الخدمات الصغيرة التي تساهم في تحسين التسامح مع الأخطاء والمرونة والاستقرار العام للأنظمة الموزعة. من خلال دمج هذا النمط في الواجهة الخلفية للخادم، والويب، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster no-code ، يتمتع المطورون بفرصة إنشاء حلول برمجية أكثر موثوقية وأداء وقابلة للصيانة. نظرًا لأن نمط قاطع الدائرة يتعامل بكفاءة مع حالات فشل الخدمة ويمنع انقطاع الخدمة المتتالي داخل النظام البيئي للخدمات الصغيرة، فإنه يمكّن الشركات من تقديم تجارب مستخدم سلسة وإدارة نمو نظامها وقابلية التوسع بنجاح.