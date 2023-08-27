اتصالات الخدمات المصغرة

يشير اتصال الخدمات المصغرة إلى التفاعل وتبادل البيانات بين الخدمات الصغيرة المختلفة التي تشكل نظامًا برمجيًا أكبر وموزعًا. يوفر تقسيم التطبيق إلى خدمات صغيرة متعددة ومترابطة بشكل غير محكم ومكتفية بذاتها العديد من المزايا في تطوير البرمجيات، مثل قابلية التوسع المحسنة والتسامح مع الأخطاء وقابلية الصيانة والقدرة على استخدام مجموعات تكنولوجية متنوعة لخدمات مختلفة. ومع ذلك، يصبح التواصل الفعال بين هذه المكونات المعزولة أمرًا ضروريًا نظرًا لأنه يجب عليها التعاون بسلاسة لتقديم تطبيق متناغم وعالي الأداء.

هناك العديد من التقنيات والبروتوكولات المتاحة لتنفيذ اتصالات الخدمات الصغيرة، ومن الضروري تحديد الطريقة المناسبة بناءً على المتطلبات المحددة للمشروع لتحقيق الأداء الأمثل. هناك طريقتان أساسيتان لاتصالات الخدمات المصغرة هما:

1. الاتصال المتزامن: في هذا الأسلوب، تنتظر الخدمة الصغيرة للمرسل الاستجابة من الخدمة الصغيرة للمستقبل قبل الشروع في العملية التالية. يتم استخدامه عادةً عندما يطلب المرسل تعليقات أو تأكيدًا فوريًا من الخدمة المتلقية. تتضمن البروتوكولات شائعة الاستخدام للاتصال المتزامن HTTP/REST وGraphQL وgRPC.

خذ بعين الاعتبار نظام معالجة الدفع كمثال. عندما يبدأ المستخدم معاملة، يجب أن تتأكد خدمة الدفع من أن حساب المستخدم لديه رصيد كافٍ، ويتطلب هذا التحقق اتصالاً متزامنًا مع خدمة الحساب. فقط عند تلقي تأكيد من خدمة الحساب، يمكن لخدمة الدفع متابعة المعاملة.

2. الاتصال غير المتزامن: على عكس الاتصال المتزامن، تستمر الخدمة الصغيرة للمرسل في عملياتها دون انتظار استجابة المتلقي. يعد هذا النهج مناسبًا للسيناريوهات التي لا تكون فيها الاستجابة الفورية ضرورية، أو عندما يجب أن يعمل المرسل والمتلقي بشكل مستقل لتجنب اختناقات الأداء. تشمل الوسائل الشائعة لتنفيذ الاتصال غير المتزامن قوائم انتظار الرسائل والبنيات المستندة إلى الأحداث، وذلك باستخدام بروتوكولات مثل AMQP أو MQTT أو Apache Kafka.

يمكن مشاهدة مثال عملي للاتصال غير المتزامن في نظام التجارة الإلكترونية، حيث يمكن أن تتم معالجة الطلبات وتحديثات المخزون بشكل مستقل دون التأثير على بعضها البعض. عند تقديم طلب، يمكن للخدمة الصغيرة لمعالجة الطلب وضع رسالة في قائمة الانتظار، مما يسمح لخدمة المخزون الصغيرة بالتعامل معها بشكل منفصل دون التسبب في تأخير في تجربة المستخدم أو سير عمل معالجة الطلب.

كخبير في تطوير البرمجيات، تتيح منصة AppMaster no-code إنشاء تطبيقات قائمة على الخدمات الصغيرة بسهولة. باستخدام نماذج البيانات المرئية ومصممي العمليات، يمكن للمستخدمين تنفيذ استراتيجيات الاتصال المتزامنة وغير المتزامنة بسلاسة لإنشاء تطبيقات قوية وفعالة وقابلة للتطوير. بالإضافة إلى ذلك، تدعم التطبيقات التي تم إنشاؤها بروتوكولات الاتصال الشائعة مثل HTTP/REST أو GraphQL أو gRPC، مما يوفر المرونة للتكامل مع مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى.

علاوة على ذلك، تتفوق AppMaster في تقليل التعقيد والوقت اللازم لتسويق الحلول البرمجية باستخدام الخدمات الصغيرة. تلبي المنصة مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيقات، بما في ذلك تطوير الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مع دعم مدمج للغات البرمجة الشائعة وأطر العمل وقواعد البيانات. من خلال استخدام نهج يعتمد على الخادم، يسمح AppMaster للمستخدمين بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إعادة إرسال التطبيقات إلى App Store وPlay Market.

يضمن استخدام النظام الأساسي AppMaster اتصالاً آمنًا وفعالاً بالخدمات الصغيرة، حيث يقوم تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم جنبًا إلى جنب مع البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. مع كل تعديل في التطبيق، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، وتجنب أي ديون فنية حيث يتم إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر.

باختصار، يعد اتصال الخدمات المصغرة جانبًا مهمًا لتطوير البرمجيات الحديثة، مما يتيح التفاعلات الفعالة بين المكونات المختلفة للتطبيق الموزع. من خلال اختيار استراتيجية الاتصال المناسبة والاستفادة من الأدوات القوية مثل منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين تقديم تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء تلبي الاحتياجات الديناميكية للشركات اليوم. يعمل AppMaster على تبسيط عملية تصميم وتنفيذ اتصالات الخدمات الصغيرة، مما يجعله في متناول المطورين بدءًا من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة وتعزيز تطوير البرامج بشكل أسرع وفعال من حيث التكلفة مع الحد الأدنى من مخاطر الديون التقنية.