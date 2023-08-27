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Монолитная архитектура

27, авг. 2023

В контексте микросервисов «монолитная архитектура» означает традиционный подход к разработке программного обеспечения, при котором приложение создается как единое автономное устройство. Это всеобъемлющая структура, в которой компоненты системы, такие как пользовательский интерфейс, управление базой данных и код бизнес-логики, тесно связаны между собой и работают как неразличимое целое. Этот единообразный дизайн контрастирует с модульным распределенным подходом, используемым в архитектуре микросервисов, где компоненты приложений разрабатываются и развертываются как отдельные независимые сервисы.

Прежде чем углубляться в полное понимание монолитной архитектуры, важно осознать ее решающую роль на ранних этапах разработки программного обеспечения. Хотя архитектура микросервисов набирает популярность при разработке современных приложений, монолитная архитектура служит основой для многих устаревших систем и продолжает оставаться жизнеспособным выбором в определенных ситуациях.

В монолитной архитектуре как внешние, так и внутренние компоненты обычно находятся в одной базе кода, которую можно создавать, тестировать и развертывать как один пакет. Эта характеристика приводит к меньшей сложности по сравнению с распределенными системами, упрощая разработку и обслуживание небольших приложений, не требующих высокой масштабируемости. Более того, монолитные системы могут работать на одном сервере, что упрощает развертывание и снижает затраты на инфраструктуру.

Однако тесно связанные компоненты монолитной архитектуры создают проблемы, когда приложение необходимо масштабировать, особенно при высоких нагрузках или при частых обновлениях. Разработчики часто сталкиваются с трудностями при выделении определенных областей приложения для улучшений или обновлений, поскольку изменения в любом отдельном компоненте могут непреднамеренно повлиять на другие области системы. Следовательно, эта переплетенная структура затрудняет внедрение новых технологий или горизонтальное масштабирование приложения на нескольких серверах или в географически распределенной инфраструктуре.

Несмотря на эти проблемы, монолитная архитектура остается ценной в определенных сценариях. Например, AppMaster, мощная платформа no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, использует возможности как монолитной, так и микросервисной архитектуры на основе контекста. Платформа AppMaster позволяет пользователям разрабатывать приложения с использованием инструментов визуального моделирования данных для создания схем и бизнес-логики, а также endpoints REST API и Web Socket Secure (WSS). Результатом является приложение с высокопроизводительным кодом, автоматически созданным на основе требований пользователя к серверным, веб- и мобильным интерфейсам.

Приложения AppMaster можно масштабировать для различных вариантов использования, от малого бизнеса до предприятий, и они совместимы с любой базой данных, поддерживаемой Postgresql. Платформа упрощает разработку приложений за счет автоматического создания документации, сценариев миграции схемы базы данных и исполняемых двоичных файлов. Кроме того, серверная конструкция позволяет легко обновлять интерфейсы мобильных приложений, логику и ключи API без отправки новых версий в App Store и Play Market. Благодаря комплексным функциям и гибкости платформы разработчики могут создавать масштабируемые и экономичные программные решения с минимальным техническим долгом.

Некоторые популярные примеры технологических стеков, использующих монолитную архитектуру, включают стек LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) и стек MEAN/MERN (MongoDB, Express.js, Angular/React, Node.js). Эти классические примеры демонстрируют давнюю популярность и сохраняющуюся актуальность монолитной архитектуры в разработке программного обеспечения.

В заключение отметим, что монолитная архитектура в контексте микросервисов представляет собой традиционный метод разработки программного обеспечения, при котором компоненты тесно связаны в единое целое. Хотя этот подход упрощает процесс разработки и сокращает ресурсы инфраструктуры для небольших приложений, он может создавать проблемы для приложений, которым требуется высокая масштабируемость и частые обновления. Тем не менее, он остается актуальным для конкретных случаев использования и устаревших систем, демонстрируя важность понимания различных подходов к разработке приложений для определения наиболее подходящей архитектуры в зависимости от контекста.

Изучите больше терминов:
Аварийное переключение микросервисов Ведение журнала микросервисов Декомпозиция микросервисов Задержка микросервисов Идемпотентность микросервисов Кэширование микросервисов Лучшие практики микросервисов Миграция микросервисов Микросервисная архитектура Непрерывная интеграция (CI) для микросервисов Промежуточное ПО для микросервисов Сага о микросервисах Сине-зеленое развертывание в микросервисах Тестирование интеграции микросервисов Управление версиями микросервисов Устойчивость микросервисов

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