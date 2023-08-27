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اختبار الخدمات المصغرة

Aug 27, 2023

يشير اختبار الخدمات الصغيرة إلى عملية التقييم المنهجي لوظائف وأداء المكونات الفردية القابلة للنشر بشكل مستقل ضمن تطبيق برمجي أكبر للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وتلبي المتطلبات المحددة مسبقًا. يعد هذا النوع من الاختبارات ذا أهمية خاصة في سياق منهجيات تطوير البرمجيات الحديثة، مثل تلك التي تتبعها منصة AppMaster no-code ، والتي تعتمد على إنشاء التطبيقات وتجميعها ونشرها كوحدات وظيفية سرية وقابلة لإعادة الاستخدام.

في البنية القائمة على الخدمات الصغيرة، تكون كل خدمة مسؤولة عن جانب معين من وظائف التطبيق الشاملة، وهي مصممة بحيث تحتوي على واجهة برمجة تطبيقات (API) محددة جيدًا وضيقة النطاق، مما يسمح بالاتصال السلس مع المكونات الأخرى. يعزز هذا النهج مبادئ الفصل بين الاهتمامات والنموذجية، ويتيح درجة عالية من السرعة والمرونة في تصميم التطبيقات البرمجية وتطويرها وصيانتها، فضلاً عن تسهيل استراتيجيات التوسع والتحسين القوية.

تهدف عملية اختبار الخدمات الصغيرة إلى التحقق من صحة وظائف كل خدمة صغيرة والتحقق منها بشكل منفصل، وكذلك بالاشتراك مع الخدمات الأخرى ذات الصلة. ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من مجموعة من اختبارات الوحدة، واختبارات التكامل، والاختبارات الوظيفية، والاختبارات غير الوظيفية، مثل اختبارات الأداء والأمان وقابلية التوسع.

تركز اختبارات الوحدة على أصغر الوحدات القابلة للاختبار من الخدمات الصغيرة عن طريق فحص المكونات الفردية لكل خدمة صغيرة، مثل الوظائف والفئات، للتأكد مما إذا كانت تعمل بدقة وعلى النحو المنشود. من ناحية أخرى، تهدف اختبارات التكامل إلى تقييم ما إذا كانت التفاعلات والتواصل بين الخدمات تعمل بشكل صحيح وتتوافق مع العقود والمتطلبات المحددة.

تهدف الاختبارات الوظيفية إلى التحقق من أن التطبيق القائم على الخدمات الصغيرة يلبي مواصفاته الوظيفية عن طريق اختبار واجهات برمجة التطبيقات المكشوفة وسلوكها في ظل ظروف وسيناريوهات مختلفة. تركز الاختبارات غير الوظيفية على جوانب الأداء وقابلية التوسع والأمان والتوفر للخدمات.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاختبار الخدمات المصغرة في أنه يسهل التعرف السريع على الأخطاء وتصحيحها، بالإضافة إلى تحسين الاستجابة للمتطلبات المتغيرة والتقنيات الناشئة. من خلال التركيز على المكونات الفردية، يمكن لفرق التطوير إجراء الاختبار بالتوازي مع المهام الأخرى، مما يقلل الوقت الإجمالي للتسويق ويضمن التسليم المستمر لتطبيقات البرامج عالية الجودة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، يلعب اختبار الخدمات الصغيرة دورًا حيويًا في ضمان أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها قوية وقابلة للتطوير وفعالة. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات لمنصات مختلفة، مثل Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 Framework لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يستلزم ضمانًا صارمًا لتوافق وأداء المكونات التي تم إنشاؤها.

يستخدم AppMaster العديد من منهجيات الاختبار الآلي للتحقق من وظائف وأداء وتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها. يتضمن ذلك إنشاء مجموعات اختبار وتشغيلها لكل مكون، وبالتالي تقليل الوقت والجهد الإجمالي للاختبار مع تمكين العملاء من نشر التطبيقات بسرعة على السحابة أو البنية التحتية المحلية.

في الختام، يعد اختبار الخدمات الصغيرة جانبًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة، خاصة بالتزامن مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. من خلال اختبار المكونات الفردية بشكل منهجي وضمان عملها الصحيح والتشغيل البيني، يساهم اختبار الخدمات الصغيرة في الجودة الشاملة وقابلية التوسع والمرونة للتطبيقات البرمجية المبنية على بنيات الخدمات الصغيرة. وهذا بدوره يمكّن مطوري التطبيقات من تقديم حلول قوية وعالية الأداء تلبي توقعات ومتطلبات العملاء المتطورة باستمرار.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
أنماط الخدمات المصغرة إدارة حالة الخدمات المصغرة إصدار الخدمات المصغرة اكتشاف الخدمة البنية التحتية للخدمات الصغيرة كرمز (IAC) التكامل المستمر (CI) للخدمات الصغيرة النشر باللونين الأزرق والأخضر في الخدمات الصغيرة تجاوز فشل الخدمات المصغرة تحديد معدل الخدمات الصغيرة تصميم الرقصات للخدمات الصغيرة شبكة الخدمة قاعدة بيانات الخدمات المصغرة مصادقة الخدمات المصغرة نشر كناري في الخدمات الصغيرة نقطة نهاية الخدمات المصغرة هندسة الخدمات المصغرة

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