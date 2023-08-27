يشير ترحيل الخدمات المصغرة إلى عملية نقل تطبيق متجانس موجود، أو نظام مبني على نهج معماري تقليدي، إلى بنية الخدمات المصغرة. يساعد هذا التحول المؤسسات في الحصول على فوائد النمطية وقابلية التوسع والمرونة التي تقدمها الخدمات الصغيرة. تعد هندسة الخدمات الصغيرة بمثابة نهج لتطوير البرمجيات حيث يتم تنظيم التطبيق كمجموعة من الخدمات المستقلة والمترابطة بشكل غير محكم والتي يمكن صيانتها بدرجة كبيرة وتكون مسؤولة عن قدرات أعمال محددة. تتواصل هذه الخدمات مع بعضها البعض من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ويمكن تطويرها ونشرها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة O'Reilly، زعم 61% من المشاركين أنهم قد بدأوا بالفعل في تنفيذ الخدمات الصغيرة كوسيلة لتحسين عملية تطوير البرامج الخاصة بهم. يمكن أن يكون قرار الانتقال إلى الخدمات الصغيرة مدفوعًا بعوامل مختلفة، مثل زيادة سرعة التطوير، والحاجة إلى قابلية التوسع المحسنة، والتسامح بشكل أفضل مع الأخطاء. ومع ذلك، يمكن أن يكون ترحيل الخدمات الصغيرة عملية صعبة ومعقدة، وتتطلب التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعال والمراقبة والصيانة المستمرة.

هناك العديد من الخطوات المتضمنة في ترحيل الخدمات الصغيرة، وعادةً ما تبدأ الرحلة بتحليل الحالة الحالية للتطبيق. يتضمن ذلك تقييم نمطيته وأدائه وقابلية التوسع، وتحديد مكونات التطبيق التي يمكن أن تكون مرشحة محتملة للترحيل، وتحديد الحالة المستقبلية للتطبيق. والخطوة التالية هي إعادة هيكلة المكونات المختارة إلى خدمات صغيرة منفصلة مع ضمان تكاملها السلس مع التطبيق الحالي. يمكن أن تكون منصة AppMaster ، التي توفر أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، بمثابة مساعدة قيمة في هذه المرحلة. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وREST API endpoints WSS بشكل مرئي، مما يجعل عملية الترحيل تتسم بالكفاءة والفعالية.

أحد الجوانب المهمة لترحيل الخدمات الصغيرة هو إنشاء بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تدير الاتصال بين الخدمات الصغيرة وبقية التطبيق. يجب أن يتم تصميم بوابة API للتعامل مع الأمان والتخزين المؤقت وتوجيه الطلب، من بين اهتمامات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراعاة مراقبة الأداء والتتبع الموزع لضمان الأداء السلس وسهولة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في بيئة الخدمات الصغيرة الجديدة.

يعد الاختبار جانبًا حيويًا آخر في عملية ترحيل الخدمات الصغيرة. نظرًا لأن الخدمات الصغيرة عبارة عن وحدات قابلة للنشر بشكل مستقل، فيجب على المؤسسة اعتماد استراتيجيات اختبار جديدة تغطي اختبار الوحدة واختبار التكامل واختبار العقود والاختبار الشامل للتطبيق بأكمله. يجب أن تكون هذه الاختبارات مؤتمتة ومدمجة في مسار التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لضمان التسليم السريع والمتسق للوظائف الجديدة بعد الترحيل.

التحدي الآخر الذي يواجه ترحيل الخدمات الصغيرة هو التعامل مع إدارة البيانات واستمراريتها. نظرًا لأن الخدمات الصغيرة تتبع بشكل عام نمط قاعدة البيانات لكل خدمة، فإن إدارة البيانات تصبح أكثر تعقيدًا مقارنة بالنهج المتجانس. تحتاج المؤسسات إلى اختيار خيارات تخزين البيانات المناسبة، مثل استخدام قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql، وتنفيذ استراتيجيات لاتساق البيانات وعزلها عبر الخدمات الصغيرة المختلفة. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل بسلاسة مع قواعد البيانات هذه، مما يضمن بقاء قاعدة البيانات الأساسية قابلة للتطوير بشكل كبير لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام ذات التحميل العالي.

علاوة على ذلك، أثناء ترحيل الخدمات الصغيرة، يجب على المؤسسات تخطيط نهج النشر ومتطلبات البنية التحتية الخاصة بها. يمكن أن يساعد استخدام منصات الحاويات مثل Docker وKubernetes في إدارة نشر الخدمات الصغيرة وتوسيع نطاقها وتشغيلها في بيئة موزعة.

لتلخيص ذلك، تعد عملية ترحيل الخدمات المصغرة عملية معقدة ولكنها قد تكون مجزية ويمكن أن توفر فوائد متعددة، مثل زيادة سرعة التطوير، وتعزيز قابلية التوسع، وتحسين تحمل الأخطاء. ومن خلال الاستفادة من المنصات المتخصصة مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تسريع عملية الترحيل والحصول على ميزة تنافسية في السوق. ومع ذلك، من الضروري تخطيط عملية الترحيل وتنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة مثل تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة البيانات، والاختبار، واستراتيجيات النشر.

نظرًا لأن المستخدمين النهائيين يطلبون بشكل متزايد تطبيقات عالية الجودة وعالية الأداء، فإن ترحيل الخدمات الصغيرة سيظل عاملاً حاسماً في ضمان نجاح المؤسسة في سوق تطوير البرمجيات شديد التنافسية.