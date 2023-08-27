تصميم الرقصات للخدمات الصغيرة

في سياق بنية الخدمات الصغيرة، يشير تصميم الخدمات الصغيرة إلى نهج لا مركزي لتنسيق الخدمة والتواصل، مصمم لتسهيل التعاون السلس بين الخدمات المعيارية القابلة للنشر بشكل مستقل. تتيح لهم هذه الطريقة في تنظيم الخدمات الصغيرة التعاون وتبادل المعلومات بكفاءة من خلال بروتوكولات الاتصال غير المتزامنة والموجهة بالأحداث، مما يعزز مرونة النظام بشكل عام وقابلية التوسع والقدرة على التكيف.

يرتكز تصميم الخدمات المصغرة على المبادئ الأساسية للبنية الموزعة واللامركزية، مع التركيز على الاقتران الفضفاض واستمرارية اللغات المتعددة مع تقليل التبعيات المباشرة بين الخدمات. على النقيض من نهج التنسيق الأكثر مركزية، يؤكد تصميم الرقصات على استقلالية وذكاء كل خدمة مشاركة، مما يسمح لها باتخاذ القرارات بناءً على الأحداث والبيانات الواردة من الخدمات الأخرى.

وقد اكتسبت البنى الموزعة اللامركزية مثل هذه شعبية متزايدة، حيث تواصل الشركات الاعتماد على التكنولوجيا لإدارة عملياتها والتكيف مع السوق المتغير باستمرار. قامت منصات تطوير البرمجيات مثل AppMaster بدمج هذا النهج في عروضها، مما يمكّن عملائها من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة ومرنة بطريقة تستوعب الاحتياجات المحددة لكل مؤسسة، مما يزيد من المرونة ويسهل التكامل السلس مع الأنظمة الحالية.

هناك العديد من المزايا لاستخدام Microservices Choreography ضمن بنية البرنامج:

1. قابلية التوسع : الأنظمة اللامركزية قادرة على التوسع والتوسع استجابة للطلب المتزايد، وتوزيع العبء عبر خدمات متعددة وتمكين الأنظمة من التكيف مع التقلبات في أعباء العمل. تعتبر هذه المرونة مفيدة بشكل خاص في حالات الاستخدام عالية التحميل والمؤسسات، حيث تعد القدرة على إدارة الموارد بكفاءة ومعالجة الطلبات المتزامنة أمرًا بالغ الأهمية.

2. المرونة : من خلال تقليل التبعيات ودمج التكرار، يمكن للخدمات الصغيرة القائمة على تصميم الرقصات التعامل بشكل أكثر فعالية مع حالات فشل الخدمة دون المساس بأداء النظام بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يسمح هذا النهج بالنشر المستقل للخدمات، مما يمكّن الفرق من تحديث أو استبدال أو إضافة خدمات جديدة دون التأثير بشكل كبير على الوظائف الحالية.

3. المرونة : من خلال بنية قائمة على تصميم الرقصات، يمكن تطوير كل خدمة ونشرها بشكل مستقل، باستخدام التقنيات والأطر المناسبة التي تناسب متطلبات الخدمة على أفضل وجه. يسمح هذا النهج بمزيد من الابتكار والتخصيص داخل المكونات الفردية ويستوعب تكامل التقنيات الجديدة عند ظهورها.

4. القدرة على التكيف : تسمح الطبيعة اللامركزية لتصميم الرقصات بإضافة الخدمات وإزالتها بسلاسة، مما يمكّن الأنظمة من التطور استجابة لاحتياجات العمل المتغيرة. ويساهم هذا التكيف المستمر في استدامة التطبيقات والأنظمة وأهميتها على المدى الطويل.

يتطلب تنفيذ تصميم الخدمات الصغيرة اعتماد أنماط تصميم وآليات اتصال محددة لتسهيل التعاون الفعال والكفء بين الخدمات. اثنان من هذه الأنماط هي:

1. نمط النشر والاشتراك (Pub-Sub) : تتواصل الخدمات عن طريق نشر الأحداث إلى وسيط الرسائل الذي يقوم بعد ذلك ببث تلك الأحداث إلى الخدمات المشتركة. إن غياب الاتصال المباشر بين الخدمات يعزز الانفصال ويعزز المرونة.

2. البنية المبنية على الأحداث (EDA) : في EDA، تتفاعل الخدمات مع الأحداث بدلاً من طلب البيانات أو الاقتراع عليها. يسمح هذا النهج غير المتزامن للخدمات باتخاذ القرارات بناءً على وقوع الأحداث، مما يضمن أن الخدمات تعمل بشكل مستقل وتحافظ على استقلاليتها.

تستخدم المؤسسات بشكل متكرر تقنيات مثل Apache Kafka أو RabbitMQ أو NATS لتنفيذ هذه الأنماط، مما يتيح الاتصال القائم على الأحداث بين الخدمات الموزعة. من خلال تبني منهجيات تصميم الرقصات الخاصة بالخدمات الصغيرة، يمكن لأنظمة البرامج أن تدعم بشكل أفضل احتياجات العمليات التجارية وتتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة باستمرار.

تدمج منصة AppMaster مبادئ هندسة الخدمات الصغيرة وتصميم الرقصات في نظامها الأساسي no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء أنظمة معقدة ومرنة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. إن سهولة استخدام AppMaster وإمكانياته القوية تجعله حلاً مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى تطوير ونشر تطبيقات مرنة وقابلة للتطوير تستوعب متطلبات العمل المتغيرة وتتطور جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي.