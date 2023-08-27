يشير التسليم المستمر (CD) للخدمات الصغيرة إلى نهج تطوير البرمجيات الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والموثوقية وقابلية التوسع للأنظمة القائمة على الخدمات الصغيرة من خلال أتمتة عملية بناء إصدارات الخدمات الصغيرة واختبارها ونشرها في بيئات الإنتاج. يرتكز هذا النهج على مبادئ DevOps، مع التركيز على درجة عالية من التعاون بين فرق التطوير والتشغيل مع الاستفادة من الأدوات لتسهيل أتمتة خط أنابيب تسليم البرامج. مع تزايد استخدام بنية الخدمات الصغيرة بشكل كبير، أصبح القرص المضغوط عنصرًا حيويًا في تمكين الفرق من الحفاظ على معايير الجودة العالية وتقليل الوقت اللازم لإرسال التغييرات إلى عملائهم.

في سياق الخدمات الصغيرة، يقدم القرص المضغوط العديد من التحديات والفرص الفريدة عند مقارنته بالهندسة المعمارية التقليدية المتجانسة. تتكون الأنظمة القائمة على الخدمات المصغرة من خدمات متعددة غير مترابطة يمكن تطويرها ونشرها وإدارتها بشكل مستقل. وهذا يسمح بدورات تطوير أسرع وتوسيع نطاق فعال حيث يمكن تحديث المكونات المختلفة بشكل منفصل دون التأثير على النظام بأكمله. علاوة على ذلك، غالبًا ما تستخدم الخدمات الصغيرة تقنيات النقل بالحاويات، مثل Docker وKubernetes، لزيادة نمطية ومرونة الخدمات الفردية.

يتطلب تنفيذ التسليم المستمر في بنية الخدمات الصغيرة مسارًا محددًا جيدًا يشتمل على عدة مراحل أساسية، مثل التكامل المستمر والاختبار الآلي والنشر المتزايد. التكامل المستمر (CI) هو ممارسة دمج تغييرات التعليمات البرمجية الخاصة بالمطورين في مستودع مركزي وإجراء اختبارات تلقائية لتحديد المشكلات في وقت مبكر من عملية التطوير. يساعد هذا في الحفاظ على استقرار قاعدة التعليمات البرمجية ويضمن الحد الأدنى من التعطيل عند نشر تحديثات الخدمة الجديدة. يعد الاختبار الآلي جزءًا لا يتجزأ من مسار الأقراص المضغوطة، بما في ذلك اختبارات الوحدة واختبارات التكامل والاختبارات الشاملة، للتأكد من أن كل خدمة تلبي معايير الجودة والوظيفة المطلوبة.

يعد النشر المتزايد جانبًا مهمًا من القرص المضغوط للخدمات الصغيرة، مما يسمح بالنشر التدريجي للإصدارات الجديدة بأقل قدر من المخاطر. تتيح تقنيات مثل إصدارات Canary وعمليات نشر اللون الأزرق والأخضر للفرق نشر تغييرات صغيرة في الإنتاج تدريجيًا مع مراقبة المشكلات المحتملة. يمكن أن تساعد هذه الأساليب في اكتشاف المشكلات وتصحيحها في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على التوفر والموثوقية العالية حتى عند طرح تحديثات هامة للنظام.

تعد المراقبة وإمكانية الملاحظة من المكونات الأساسية الأخرى في مسار الأقراص المضغوطة للخدمات الصغيرة. مع تواصل الخدمات المتعددة في نظام موزع، من المهم الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول أداء كل خدمة وسلامتها. يتضمن ذلك التسجيل وجمع المقاييس والتتبع الموزع لمساعدة المطورين على اكتشاف وحل أي حالات شاذة أو اختناقات على الفور. علاوة على ذلك، يضمن استخدام التنبيهات والإشعارات معالجة المشكلات على الفور قبل تفاقمها والتأثير سلبًا على أداء النظام أو وقت تشغيله.

في حين أن القرص المضغوط للخدمات الصغيرة يقدم مجموعة من الفوائد، مثل تحسين السرعة والجودة والكفاءة في تطوير البرمجيات، فإنه يتطلب أيضًا تحولًا في الثقافة التنظيمية ومستوى عالٍ من الكفاءة التقنية والتشغيلية. ويتطلب اعتماد هذا النهج ثقافة التعاون، وفرق العمل متعددة الوظائف، والالتزام بالتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ مسار الأقراص المضغوطة الفعال للخدمات الصغيرة لا يتطلب فقط فهم الأدوات والتقنيات المتوافقة مع معايير الصناعة ولكن أيضًا القدرة على تكييف هذه الأدوات وتخصيصها لتناسب الاحتياجات والمتطلبات الفريدة لكل مؤسسة.

في AppMaster ، تعمل المنصة no-code على تمكين مستخدميها من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول المستندة إلى الخدمات الصغيرة مع التسليم المستمر السلس. من خلال دمج أدوات التصميم المرئي endpoints REST API وWSS وإنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا، يعمل AppMaster على تبسيط عملية التطوير ويضمن تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير. علاوة على ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ التطبيقات من الصفر، فإنه يلغي الديون التقنية ويسمح بالتكيف السلس مع متطلبات العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الإنشاء الآلي لوثائق Swagger/OpenAPI ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، يجعل AppMaster من السهل صيانة وإدارة التطبيقات القائمة على الخدمات الصغيرة. باختصار، تسمح منصة AppMaster للشركات بالاستفادة من فوائد التسليم المستمر في تطبيقاتها القائمة على الخدمات الصغيرة مع تخفيف التحديات والتعقيدات المرتبطة بها.