التصميم المعتمد على المجال (DDD) في الخدمات الصغيرة هو نموذج لتطوير البرمجيات يركز على التعاون بين خبراء المجال ومطوري البرامج لنمذجة مجالات المشكلات المعقدة في نظام برمجي متماسك وقابل للصيانة. يعتبر DDD مناسبًا بشكل خاص لهندسة الخدمات الصغيرة، حيث إنه يشجع على إنشاء خدمات مترابطة بشكل غير محكم ومتماسكة للغاية وقابلة للتطوير والتي يمكن أن تتطور بشكل مستقل مع مرور الوقت. في سياق الخدمات الصغيرة، يوفر DDD إرشادات قيمة حول النمطية وأنماط الاتصال وإنشاء حدود واضحة المعالم بين الخدمات المختلفة، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية الصيانة وتقليل التعقيد وتحسين جودة البرامج بشكل عام.

يدور DDD حول مفهوم أنماط التصميم الاستراتيجي والتكتيكي. تركز أنماط التصميم الاستراتيجي على تحديد السياقات المحدودة، وهي مناطق ذات نطاق جيد لمجال المشكلة التي تغلف مجموعات فرعية من معرفة المجال. تعمل هذه السياقات المحدودة كأساس للخدمات الصغيرة، لأنها تمثل نماذج مجال مستقلة تهتم فقط بالمشكلات المحددة التي يتم تناولها داخل حدودها. يتيح مفهوم السياقات المحدودة هذا فصلًا أفضل بين الاهتمامات وتقليل الاقتران بين الخدمات وتحديدًا واضحًا لمسؤوليات كل خدمة صغيرة.

من ناحية أخرى، فإن أنماط التصميم التكتيكي هي مجموعة من التقنيات، مثل المجاميع، وكائنات القيمة، والكيانات، وأحداث المجال، التي تساعد في نمذجة الجوانب الدقيقة لمجال المشكلة بشكل أكثر وضوحًا. تسهل هذه الأنماط إنشاء نماذج نطاق قوية ومرنة تجسد قواعد العمل الأساسية ومنطقها، مما يضمن بقاء الخدمات الصغيرة مركزة على حل مشكلات النطاق المحددة التي تم تصميمها من أجلها.

يشتمل تنفيذ DDD للخدمات الصغيرة على مراحل مختلفة، مثل استكشاف المجال، ورسم خرائط السياق، وتصميم نماذج المجال، وتحديد حدود الخدمة. أثناء مرحلة استكشاف المجال، تشارك فرق متعددة الوظائف تتألف من خبراء المجال ومطوري البرامج في أنشطة تعاونية، مثل اقتحام الأحداث وسرد قصص المجال، لنمذجة مجال المشكلة. يساعد هذا النهج الفرق على التقاط المعرفة بالمجال بشكل فعال وتحديد النطاقات الفرعية المختلفة التي يمكن تصميمها على أنها خدمات صغيرة.

بمجرد تحديد النطاقات الفرعية، يبدأ تعيين السياق في إنشاء علاقات بين السياقات المحدودة المختلفة وتحديد كيفية تواصلها مع بعضها البعض. هناك عدة أنماط للتواصل بين السياقات، مثل النواة المشتركة، وطبقات العملاء والموردين، وطبقات مكافحة الفساد، ولكل منها فوائدها ومقايضاتها الفريدة التي يجب أخذها في الاعتبار بناءً على السياق والمتطلبات المحددة لمجال المشكلة .

مع إنشاء التبعيات بين السياقات، يشرع المصممون في تحسين نماذج المجال داخل كل سياق محدد من خلال تطبيق أنماط DDD التكتيكية. ويساعد ذلك في إنشاء نموذج مجال غني ومتماسك للغاية يوفر تمثيلاً واضحًا لمنطق الأعمال، مع ضمان بقاء كل خدمة صغيرة مركزة على حل مجموعة محددة من مشكلات المجال المخصصة لها.

وأخيرًا، يتم تحديد حدود الخدمة لكل خدمة صغيرة، مما يضمن تصميمها حول قدرات الأعمال بدلاً من الاهتمامات الفنية. في هذه الخطوة، يتم أخذ نماذج المجال وخرائط السياق وأنماط الاتصال في الاعتبار لوضع حدود خدمة محددة جيدًا تسهل التكامل السلس وتقليل الاقتران بين الخدمات ودعم التطور المستمر للنظام البيئي للخدمات الصغيرة.

يتمتع تطبيق DDD في الخدمات الصغيرة بمزايا عديدة، مثل تحسين الوحدات النمطية وزيادة قابلية الصيانة وتعزيز المرونة في التغيير. ومن خلال هيكلة الخدمات الصغيرة حول نماذج نطاق محددة جيدًا وحدود واضحة، يمكن للمطورين تقسيم تطبيقاتهم بشكل أكثر فعالية إلى وحدات قابلة للنشر والصيانة بشكل مستقل.

علاوة على ذلك، يعمل DDD على تمكين الفرق من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتفاصيل وتنظيم الخدمات الصغيرة، مما يضمن تحقيق التوازن الصحيح بين التماسك والاقتران وقابلية التوسع وإدارة التعقيد. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة جودة البرامج وقوتها، مما يسهل على الفرق تكييف حلولها مع المتطلبات المتغيرة واحتياجات العمل.

في سياق منصة AppMaster ، يشكل DDD مبدأ أساسيًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ التطبيقات الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها. ومن خلال الاستفادة من مفاهيم وتقنيات DDD، يضمن AppMaster أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها جيدة التنظيم ونموذجية ويمكن صيانتها بسهولة، مما يوفر مستوى عالٍ من قيمة الأعمال للعملاء عبر مختلف الصناعات والمقاييس. علاوة على ذلك، تتيح إمكانات AppMaster القوية no-code للمستخدمين دمج ممارسات DDD بسلاسة في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم، دون الحاجة إلى مهارات أو خبرة فنية متقدمة، مما يسمح حتى لأصحاب المصلحة غير التقنيين بالمساهمة بشكل هادف في عملية تصميم وتطوير البرامج.