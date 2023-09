Im Kontext von Microservices bezeichnet „Monolithische Architektur“ einen traditionellen Softwareentwicklungsansatz, bei dem eine Anwendung als einzelne, in sich geschlossene Einheit erstellt wird. Es handelt sich um eine allumfassende Struktur, in der die Komponenten des Systems – wie die Benutzeroberfläche, die Datenbankverwaltung und der Geschäftslogikcode – eng miteinander verbunden sind und als ein nicht unterscheidbares Ganzes funktionieren. Dieses einheitliche Design steht im Gegensatz zum modularen, verteilten Ansatz der Microservices-Architektur, bei der Anwendungskomponenten als separate, unabhängige Dienste entwickelt und bereitgestellt werden.

Bevor wir uns mit einem umfassenden Verständnis der monolithischen Architektur befassen, ist es wichtig, ihre entscheidende Rolle in früheren Phasen der Softwareentwicklung zu erkennen. Obwohl die Microservices-Architektur in der modernen Anwendungsentwicklung immer beliebter wird, dient die monolithische Architektur als Grundlage für viele Legacy-Systeme und ist in bestimmten Situationen weiterhin eine praktikable Wahl.

In einer monolithischen Architektur befinden sich sowohl Frontend- als auch Backend-Komponenten typischerweise in einer einzigen Codebasis, die als einzelnes Paket erstellt, getestet und bereitgestellt werden kann. Diese Eigenschaft führt zu einer geringeren Komplexität im Vergleich zu verteilten Systemen und vereinfacht die Entwicklung und Wartung kleinerer Anwendungen, die keine hohe Skalierbarkeit erfordern. Darüber hinaus können monolithische Systeme auf einem einzigen Server ausgeführt werden, was die Bereitstellung vereinfacht und die Infrastrukturkosten senkt.

Die eng gekoppelten Komponenten der monolithischen Architektur stellen jedoch eine Herausforderung dar, wenn eine Anwendung skaliert werden muss, insbesondere bei hoher Auslastung oder bei der Einbindung häufiger Aktualisierungen. Entwickler stoßen oft auf Schwierigkeiten, bestimmte Anwendungsbereiche für Verbesserungen oder Aktualisierungen zu isolieren, da Änderungen an einer einzelnen Komponente unbeabsichtigt Auswirkungen auf andere Bereiche im System haben können. Folglich erschwert diese verflochtene Struktur die Einführung neuer Technologien oder die horizontale Skalierung einer Anwendung über mehrere Server oder eine geografisch verteilte Infrastruktur hinweg.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt die monolithische Architektur in bestimmten Szenarien wertvoll.

Zu den beliebten Beispielen für Technologie-Stacks mit monolithischer Architektur gehören der LAMP-Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) und der MEAN/MERN-Stack (MongoDB, Express.js, Angular/React, Node.js).

Zu den beliebten Beispielen für Technologie-Stacks mit monolithischer Architektur gehören der LAMP-Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) und der MEAN/MERN-Stack (MongoDB, Express.js, Angular/React, Node.js). Diese klassischen Beispiele zeigen die langjährige Popularität und anhaltende Relevanz der monolithischen Architektur in der Softwareentwicklung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die monolithische Architektur im Kontext von Microservices eine traditionelle Softwareentwicklungsmethode darstellt, bei der Komponenten eng zu einer einzigen Einheit verbunden sind. Während dieser Ansatz den Entwicklungsprozess vereinfacht und die Infrastrukturressourcen für kleine Anwendungen reduziert, kann er für Anwendungen, die eine hohe Skalierbarkeit und häufige Updates benötigen, eine Herausforderung darstellen. Es bleibt jedoch für bestimmte Anwendungsfälle und Legacy-Systeme relevant und zeigt, wie wichtig es ist, die verschiedenen Ansätze zur Anwendungsentwicklung zu verstehen, um je nach Kontext die am besten geeignete Architektur zu bestimmen.