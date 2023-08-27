在微服务的背景下，“单体架构”表示一种传统的软件开发方法，其中应用程序被构建为单个独立的单元。它是一个包罗万象的结构，其中系统的组件（例如用户界面、数据库管理和业务逻辑代码）紧密耦合，并作为一个不可区分的整体进行操作。这种统一的设计与微服务架构中采用的模块化分布式方法形成鲜明对比，在微服务架构中，应用程序组件作为单独的独立服务进行开发和部署。

在深入研究整体架构之前，有必要认识到它在软件开发早期阶段的关键作用。尽管微服务架构在现代应用程序开发中越来越受欢迎，但整体架构是许多遗留系统的基础，并且在某些情况下仍然是可行的选择。

在整体架构中，前端和后端组件通常驻留在单个代码库中，可以作为单个包进行构建、测试和部署。与分布式系统相比，这一特性降低了复杂性，从而简化了不需要高可扩展性的小型应用程序的开发和维护。此外，单体系统可以在单个服务器上运行，从而简化了部署并降低了基础设施成本。

然而，当应用程序需要扩展时，特别是在高负载或合并频繁更新时，整体架构的紧密耦合组件会带来挑战。开发人员在隔离特定应用程序区域进行改进或更新时经常遇到困难，因为对任何单个组件的更改都可能会无意中影响系统中的其他区域。因此，这种缠绕的结构使得采用新技术或跨多个服务器或地理分布的基础设施水平扩展应用程序变得具有挑战性。

尽管存在这些挑战，整体架构在某些情况下仍然有价值。例如， AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建 Web、移动和后端应用程序，它利用基于上下文的整体架构和微服务架构的强大功能。 AppMaster的平台允许用户使用可视化数据建模工具来开发应用程序，以创建模式和业务逻辑，以及 REST API 和 Web Socket Secure (WSS) endpoints 。其结果是一个具有高性能代码的应用程序，该代码是根据用户对后端、Web 和移动界面的要求自动生成的。

AppMaster的应用程序可以针对从小企业到企业的各种用例进行扩展，并且与任何 Postgresql 支持的数据库兼容。该平台通过自动生成文档、数据库模式迁移脚本和可执行二进制文件来简化应用程序开发。此外，服务器驱动的设计可以轻松更新移动应用程序界面、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。由于该平台具有全面的功能和灵活性，开发人员可以以最少的技术债务构建可扩展、经济高效的软件解决方案。

采用整体架构的技术堆栈的一些流行示例包括 LAMP 堆栈（Linux、Apache、MySQL、PHP）和 MEAN/MERN 堆栈（MongoDB、Express.js、Angular/React、Node.js）。这些经典示例证明了单体架构在软件开发中的长期流行和持续相关性。

总之，微服务背景下的整体架构代表了一种传统的软件开发方法，其中组件紧密耦合到单个单元中。虽然这种方法简化了小型应用程序的开发过程并减少了基础设施资源，但它可能会给需要高可扩展性和频繁更新的应用程序带来挑战。然而，它仍然与特定用例和遗留系统相关，展示了理解各种应用程序开发方法以根据上下文确定最合适的架构的重要性。