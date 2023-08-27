في مجال تطوير البرمجيات، لا سيما في سياق بنيات الخدمات الصغيرة، يشير تكرار الخدمات الصغيرة إلى النسخ المتماثل وتوزيع مثيلات الخدمات الصغيرة الفردية عبر خوادم مختلفة أو مواقع فعلية لضمان أداء متسق للتطبيق، والتسامح مع الأخطاء، ومرونة النظام. بنية الخدمات الصغيرة هي نمط تصميم يتضمن تقسيم التطبيق إلى مكونات متعددة غير مترابطة، أو "خدمات صغيرة"، كل منها مسؤول عن جانب محدد من وظائف التطبيق. يوفر هذا النوع من الهندسة العديد من المزايا عندما يتعلق الأمر بقابلية تطوير التطبيقات وقابلية صيانتها ومرونتها. ومع ذلك، فإنه يجلب أيضًا تحديات فيما يتعلق بإدارة وضمان قوة النظام واستقراره بشكل عام، وهنا يأتي مفهوم Microservices Redundancy.

يعد تكرار الخدمات الصغيرة جانبًا مهمًا في تطوير البرامج الحديثة، لأنه يساعد على تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بنشر التطبيقات المعقدة والموزعة المبنية على بنيات الخدمات الصغيرة. من خلال وجود مثيلات متعددة لكل خدمة صغيرة تعمل بشكل متزامن، يمكن للمؤسسات تحقيق مستوى أعلى من التسامح مع الأخطاء ومرونة النظام، مما يضمن بشكل فعال بقاء التطبيق قيد التشغيل بكامل طاقته حتى في مواجهة فشل الأجهزة، أو انقطاع الشبكة، أو غيرها من المشكلات غير المتوقعة. يمكن أن تحقق هذه الإستراتيجية فوائد كبيرة، خاصة في التطبيقات ذات المهام الحرجة أو الأنظمة عالية التوفر، حيث يمكن أن يؤدي فقدان البيانات أو انقطاع الخدمة إلى عواقب مالية وتشغيلية شديدة.

لقد أظهرت الأبحاث باستمرار أن اعتماد تكرار الخدمات الصغيرة يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في أداء التطبيق، والتسامح مع الأخطاء، ومرونة النظام. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها مجلة الأنظمة والبرمجيات أن الأنظمة التي تنفذ تكرار الخدمات الصغيرة أظهرت انخفاضًا بنسبة 35% في تدهور الخدمة أثناء اختبارات الضغط وانخفاضًا بنسبة 50% في انقطاع الخدمة أثناء عمليات محاكاة الحوادث مقارنة بالبنى المتجانسة التقليدية. تؤكد هذه النتائج على قيمة تبني تكرار الخدمات المصغرة كأفضل ممارسة في تطوير البرمجيات الحديثة.

في AppMaster ، وهي منصة رائدة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، ندرك أهمية ضمان تكرار الخدمات الصغيرة لمشاريع عملائنا لتقديم الأداء الأمثل والتسامح مع الأخطاء ومرونة النظام. تستخدم منصتنا تقنيات مختلفة وأفضل الممارسات لتسهيل تكرار الخدمات الصغيرة، بما في ذلك النسخ المتماثل للمثيلات، وموازنة التحميل، والحاويات. من خلال تزويد العملاء بالقدرة على تنفيذ وإدارة التكرار دون عناء وبشكل تلقائي، فإننا نمكن الشركات من تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء تكون قوية ومتسامحة مع الأخطاء.

إحدى التقنيات التي تستخدمها AppMaster لتحقيق تكرار الخدمات الصغيرة هي النسخ المتماثل للمثيلات، والذي يتضمن وجود مثيلات متعددة لخدمة صغيرة معينة تعمل في وقت واحد. يضمن هذا الأسلوب أنه حتى إذا واجهت إحدى المثيلات مشكلة أو فشلت، فيمكن للمثيلات الأخرى الاستمرار في العمل، مما يقلل من التأثير على الأداء العام للتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه التقنية زيادة قدرة النظام، مما يسمح له بمعالجة عدد أكبر من الطلبات المتزامنة دون التسبب في أي تدهور ملحوظ في جودة الخدمة.

هناك أسلوب رئيسي آخر تستخدمه AppMaster لضمان تكرار الخدمات الصغيرة وهو موازنة التحميل. تسمح موازنة التحميل بتوزيع عبء العمل بالتساوي عبر مثيلات متعددة من الخدمة الصغيرة، وبالتالي تقليل احتمالية التحميل الزائد على مثيل واحد وضمان استخدام الموارد بكفاءة. لا تساعد هذه الإستراتيجية في الحفاظ على أعلى أداء للتطبيقات في ظل أحمال مختلفة فحسب، بل تتيح أيضًا التعافي السلس من حالات الفشل أو الحوادث غير المتوقعة.

علاوة على ذلك، يعمل AppMaster على تعزيز النقل بالحاويات، مثل Docker، لتبسيط نشر وإدارة مثيلات الخدمات الصغيرة المتكررة. إن عملية الحاويات هي عملية تجميع خدمة صغيرة مع تبعياتها في حاوية، مما يؤدي إلى إنشاء أداة نشر خفيفة الوزن ومحمولة يمكن تشغيلها بسهولة على أي نظام أساسي للخادم يدعم وقت تشغيل الحاوية. تعمل هذه التقنية على تسهيل التشغيل الآلي وتوسيع نطاق التكرار، مما يسمح للشركات بتحسين مرونة التطبيقات وأدائها بسرعة وفعالية من حيث التكلفة دون تكبد تكاليف عامة أو تعقيد كبير.

في الختام، يعد تكرار الخدمات الصغيرة جانبًا حيويًا لضمان قوة وأداء ومرونة التطبيقات المبنية على بنيات الخدمات الصغيرة. من خلال اعتماد أفضل الممارسات مثل النسخ المتماثل للمثيلات، وموازنة التحميل، والنقل بالحاويات، يمكن لمحترفي تطوير البرامج مثل العاملين في AppMaster تزويد العملاء بمزايا الأنظمة القابلة للتطوير والصيانة والتسامح مع الأخطاء. مع تحول المزيد من المؤسسات نحو بنيات الخدمات الصغيرة، سيتم التركيز بشكل متزايد على تنفيذ وإدارة تكرار الخدمات الصغيرة لضمان الاستقرار والموثوقية والأداء في النظم البيئية البرمجية المعقدة بشكل متزايد اليوم.