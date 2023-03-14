الغوص في أفضل ممارسات الترميز ، هدفنا هو تمكين المطورين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإنشاء برامج عالية الجودة وقابلة للصيانة. يعد البقاء حاليًا والالتزام بأفضل الممارسات في عالم التكنولوجيا سريع التطور أمرًا ضروريًا لتبسيط عمليات التطوير وتقليل الأخطاء وتعزيز التعاون الفعال.

سيغطي هذا الدليل الشامل المبادئ الحيوية ، مثل كتابة التعليمات البرمجية النظيفة والمعيارية ، والاستفادة من أنماط التصميم ، وتنفيذ التحكم في الإصدار. بالإضافة إلى ذلك ، سوف نستكشف موضوعات لا غنى عنها مثل تحسين الكود وتقنيات تصحيح الأخطاء وممارسات التشفير الآمنة. تهدف هذه المقالة ، التي تلبي احتياجات كل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة ، إلى مساعدتك على صقل مهاراتك والمساهمة في تطوير حلول برمجية قوية وفعالة وقابلة للتطوير.

أفضل ممارسات الترميز للمبرمجين المبتدئين

بصفتك مبرمجًا مبتدئًا ، فإن تبني أفضل ممارسات الترميز من البداية سيضع الأساس لتصبح مطورًا فعالًا وفعالًا. فيما يلي بعض أفضل الممارسات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار:

كتابة كود يمكن قراءته وصيانته : أعط الأولوية للوضوح والبساطة في الكود الخاص بك. استخدم المتغيرات وأسماء الوظائف ذات المعنى والمسافة البادئة المتسقة وقم بتضمين التعليقات لشرح الأقسام المعقدة.

: أعط الأولوية للوضوح والبساطة في الكود الخاص بك. استخدم المتغيرات وأسماء الوظائف ذات المعنى والمسافة البادئة المتسقة وقم بتضمين التعليقات لشرح الأقسام المعقدة. احتفظ بها جافة (لا تكررها بنفسك) : تجنب تكرار الكود عن طريق إنشاء وظائف أو وحدات قابلة لإعادة الاستخدام. هذه الممارسة تجعل الكود الخاص بك أكثر قابلية للصيانة ويقلل من احتمال حدوث أخطاء.

: تجنب تكرار الكود عن طريق إنشاء وظائف أو وحدات قابلة لإعادة الاستخدام. هذه الممارسة تجعل الكود الخاص بك أكثر قابلية للصيانة ويقلل من احتمال حدوث أخطاء. قسّم المسائل إلى مهام أصغر : قسّم المشاكل المعقدة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها. هذا الأسلوب يجعل فهم التعليمات البرمجية الخاصة بك وتصحيحها وصيانتها أسهل.

: قسّم المشاكل المعقدة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها. هذا الأسلوب يجعل فهم التعليمات البرمجية الخاصة بك وتصحيحها وصيانتها أسهل. اتبع الاصطلاحات الخاصة بلغة معينة : لكل لغة برمجة إرشادات واصطلاحات أسلوب خاصة بها. كن على دراية بها للتأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك متسقة وتلتزم بأفضل الممارسات.

: لكل لغة برمجة إرشادات واصطلاحات أسلوب خاصة بها. كن على دراية بها للتأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك متسقة وتلتزم بأفضل الممارسات. تعلم وتطبيق أنماط التصميم : أنماط التصميم هي حلول مجربة للمشاكل الشائعة في تصميم البرمجيات. سيساعدك فهم هذه الأنماط في كتابة تعليمات برمجية أكثر كفاءة ومرونة.

: أنماط التصميم هي حلول مجربة للمشاكل الشائعة في تصميم البرمجيات. سيساعدك فهم هذه الأنماط في كتابة تعليمات برمجية أكثر كفاءة ومرونة. التحكم في الإصدار : استخدم نظامًا مثل Git لمراقبة التعديلات ، والتعاون مع الزملاء ، والعودة بسهولة إلى التكرارات السابقة لبرمجتك عند الحاجة.

: استخدم نظامًا مثل Git لمراقبة التعديلات ، والتعاون مع الزملاء ، والعودة بسهولة إلى التكرارات السابقة لبرمجتك عند الحاجة. اختبار التعليمات البرمجية الخاصة بك : اكتب اختبارات للتحقق من صحة وظائف التعليمات البرمجية الخاصة بك واكتشاف الأخطاء مبكرًا. يمكن أن تساعد أدوات الاختبار الآلي في جعل هذه العملية أكثر كفاءة.

: اكتب اختبارات للتحقق من صحة وظائف التعليمات البرمجية الخاصة بك واكتشاف الأخطاء مبكرًا. يمكن أن تساعد أدوات الاختبار الآلي في جعل هذه العملية أكثر كفاءة. تعامل مع الأخطاء والاستثناءات برشاقة : توقع الأخطاء المحتملة في التعليمات البرمجية الخاصة بك والتعامل معها باستخدام تقنيات مناسبة لمعالجة الأخطاء ، مثل كتل try-catch.

: توقع الأخطاء المحتملة في التعليمات البرمجية الخاصة بك والتعامل معها باستخدام تقنيات مناسبة لمعالجة الأخطاء ، مثل كتل try-catch. إعطاء الأولوية للأمان : تعرف على الثغرات الأمنية الشائعة ، مثل حقن SQL أو البرمجة النصية عبر المواقع ، وتنفيذ إجراءات لحماية التعليمات البرمجية الخاصة بك من هذه التهديدات.

: تعرف على الثغرات الأمنية الشائعة ، مثل حقن SQL أو البرمجة النصية عبر المواقع ، وتنفيذ إجراءات لحماية التعليمات البرمجية الخاصة بك من هذه التهديدات. التعلم المستمر : البرمجة مجال دائم التطور ، ومن الضروري الاستمرار في التعلم والتكيف. ابق على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة ولغات البرمجة وأفضل الممارسات من خلال قراءة المقالات وحضور ورش العمل والانضمام إلى المجتمعات عبر الإنترنت.

من خلال تنفيذ أفضل ممارسات الترميز هذه ، يمكن للمبرمجين المبتدئين بناء أساس قوي للنجاح في المستقبل في مجال تطوير البرمجيات.

خذ الترميز الخاص بك إلى المستوى التالي

في عالم التكنولوجيا سريع الخطى اليوم ، ظهرت الأنظمة الأساسية no-code كأدوات قوية يمكن أن تساعد المطورين على تبسيط سير عملهم وتعزيز الإنتاجية. يمكن أن يؤدي فهم الحلول no-code وتبنيها إلى الارتقاء بمهاراتك في الترميز إلى المستوى التالي.

ما هو no-code ؟

الأنظمة الأساسية No-code هي بيئات تطوير تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات أو برامج بدون كتابة كود برمجة تقليدي. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات مرئية ، مثل أدوات إنشاء drag-and-drop والقوالب المصممة مسبقًا ، والتي تمكّن المستخدمين من تصميم حلول برمجية وبنائها ونشرها بأقل قدر من الخبرة في البرمجة أو بدونها.

كيف يساعد no-code للمطورين

تسريع التطوير : تقلل الأنظمة الأساسية No-code بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء التطبيقات ، مما يمكّن المطورين من التركيز على مشاريع أكثر تعقيدًا وابتكارًا. من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات التطوير ، يمكن أن تساعدك الحلول no-code على جعل أفكارك تنبض بالحياة بسرعة أكبر.

: تقلل الأنظمة الأساسية بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء التطبيقات ، مما يمكّن المطورين من التركيز على مشاريع أكثر تعقيدًا وابتكارًا. من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات التطوير ، يمكن أن تساعدك الحلول على جعل أفكارك تنبض بالحياة بسرعة أكبر. تشجيع التعاون : تعزز الأنظمة الأساسية No-code التعاون بين المطورين والمصممين وأعضاء الفريق غير التقنيين من خلال توفير واجهة يسهل الوصول إليها وسهلة الاستخدام. يمكن أن يؤدي هذا التعاون متعدد الوظائف إلى حلول أكثر شمولاً وقوة.

: تعزز الأنظمة الأساسية التعاون بين المطورين والمصممين وأعضاء الفريق غير التقنيين من خلال توفير واجهة يسهل الوصول إليها وسهلة الاستخدام. يمكن أن يؤدي هذا التعاون متعدد الوظائف إلى حلول أكثر شمولاً وقوة. تقليل منحنى التعلم : غالبًا ما يتعين على المطورين تعلم لغات أو أطر عمل جديدة لتلبية متطلبات المشروع المتطورة. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تبسيط هذه العملية من خلال توفير بيئة موحدة يمكنها تلبية احتياجات التطوير المختلفة دون الحاجة إلى إتقان لغات برمجة جديدة.

: غالبًا ما يتعين على المطورين تعلم لغات أو أطر عمل جديدة لتلبية متطلبات المشروع المتطورة. تعمل الأنظمة الأساسية على تبسيط هذه العملية من خلال توفير بيئة موحدة يمكنها تلبية احتياجات التطوير المختلفة دون الحاجة إلى إتقان لغات برمجة جديدة. تسهيل قابلية التوسع : غالبًا ما تأتي الأنظمة No-code مع أدوات إدارة البنية التحتية والتحسين المضمنة ، مما يتيح للمطورين توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة. تتيح لك هذه الميزة التركيز على تحسين وظائف التطبيق بدلاً من معالجة مخاوف البنية التحتية.

: غالبًا ما تأتي الأنظمة مع أدوات إدارة البنية التحتية والتحسين المضمنة ، مما يتيح للمطورين توسيع نطاق التطبيقات بسلاسة. تتيح لك هذه الميزة التركيز على تحسين وظائف التطبيق بدلاً من معالجة مخاوف البنية التحتية. دعم النماذج الأولية السريعة : مع حلول no-code ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج أولية وظيفية بسرعة للتحقق من صحة الأفكار ، وجمع الملاحظات ، وتحسين تصميماتهم. يمكن أن تؤدي النماذج الأولية السريعة إلى منتجات نهائية أفضل وعملية تطوير أكثر كفاءة.

: مع حلول ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج أولية وظيفية بسرعة للتحقق من صحة الأفكار ، وجمع الملاحظات ، وتحسين تصميماتهم. يمكن أن تؤدي النماذج الأولية السريعة إلى منتجات نهائية أفضل وعملية تطوير أكثر كفاءة. سد فجوة المواهب : غالبًا ما يفوق الطلب المتزايد على تطوير البرمجيات العرض المتاح للمطورين المهرة. تساعد الأنظمة الأساسية No-code في سد هذه الفجوة من خلال تمكين أعضاء الفريق غير التقنيين من المساهمة في تطوير البرامج ، وتحرير المطورين للتعامل مع المهام الأكثر صعوبة.

بصفتك مطورًا ، يمكن أن يوفر لك تبني الأنظمة الأساسية no-code فرصًا جديدة لتحسين مهاراتك في الترميز ، وتبسيط سير عملك ، وتحسين عملية تطوير البرامج الخاصة بك. من خلال الاستفادة من الحلول no-code ، يمكنك التركيز على الابتكار وحل المشكلات مع الحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف في مشهد تقني دائم التطور.

AppMaster

للمطورين المحترفين ، يوفر AppMaster فرصة فريدة لتكون أكثر من مجرد مطور ولكن القائد التقني الأكثر كفاءة لمشروع بأكمله . يمكن لأي مطور محترف زيادة إنتاجيته بشكل كبير باستخدام AppMaster ، وإليك الطريقة. عادةً ما يتطلب الأمر فريقًا كاملاً لتطوير التطبيقات الكبيرة: مطورو الواجهة الخلفية ومطورو الواجهة الأمامية ومطورو الأجهزة المحمولة. في كثير من الأحيان ، لا يتم حتى كتابة تعليمات برمجية صعبة. يتمثل التحدي الحقيقي في الحفاظ باستمرار على التواصل داخل الفريق وإجراء تغييرات على المنتج لأنك غالبًا ما تحتاج إلى إجراء تغييرات في وقت واحد على الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. ينتج عن هذا مراسلات هائلة ، وخسارة كبيرة للوقت ، وإعادة كتابة مستمرة لمقتطفات الشفرة نفسها.

باستخدام AppMaster ، يمكن لشخص واحد لديه خلفية تقنية ومعرفة مطور تجميع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة drag-and-drop. في كل مرة تقوم فيها بإجراء تغييرات على الواجهة الخلفية ، مثل تعديل واجهة برمجة التطبيقات أو بعض منطق نموذج البيانات ، ستنعكس هذه التغييرات تلقائيًا ليس فقط في الواجهة الخلفية ولكن أيضًا في تطبيقات الويب والجوال. بهذه الطريقة ، سيتم دائمًا توزيع أي تغييرات على مشروعك ، بغض النظر عن الجزء الذي تعمل عليه - الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية - تلقائيًا على جميع أجزاء المشروع. هذا يوفر قدرًا هائلاً من الوقت ، ويقلل من احتمال حدوث أخطاء ، ويجعل التكرارات بشكل عام فائقة السرعة. إنه أسرع بعشر مرات لأنه ليس هناك حاجة لإعادة الكتابة أو التنسيق ؛ كل شيء يتم بشكل آلي بالكامل.

إذا كنت ترغب في تجربته ، فنحن نقدم اشتراكًا مجانيًا يمكنك تنشيطه وتجربته مع مفاهيمك الخاصة ، وإنشاء MVP لمنتجاتك ، ونرى بشكل عام كيف يمكننا المساعدة في تسريع عملك وتبسيطه.

المفاهيم الخاطئة حول AppMaster

غالبًا ما تسمع من المطورين أن الأنظمة الأساسية no-code ، بما في ذلك AppMaster ، هي أدوات محدودة للغاية وليست مناسبة لإنشاء كل منتج. الآن ، سأناقش أكبر خمسة مفاهيم خاطئة حول AppMaster وبعض الأنظمة الأساسية no-code.

الاعتقاد الخاطئ الأول: لا يمكنك بناء منتج حقيقي على نظام no-code . في حين أن هذا قد يكون صحيحًا بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية no-code ، إلا أنها قصة مختلفة مع AppMaster . تحت الغطاء ، يستخدم AppMaster إنشاء رمز حقيقي ، والذي يبني تطبيقات فعلية بناءً على المخططات والمخططات ، مما يؤدي إلى إنشاء شفرة المصدر . يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية مجمعة بلغات برمجة حديثة وتجميعها واختبارها ونشرها.

. في حين أن هذا قد يكون صحيحًا بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية ، إلا أنها قصة مختلفة مع . تحت الغطاء ، يستخدم إنشاء رمز حقيقي ، والذي يبني تطبيقات فعلية بناءً على المخططات والمخططات ، مما يؤدي إلى إنشاء شفرة المصدر . يقوم بإنشاء تطبيقات حقيقية مجمعة بلغات برمجة حديثة وتجميعها واختبارها ونشرها. الاعتقاد الخاطئ الثاني: الأنظمة الأساسية no-code لها تخصيص محدود. في AppMaster ، حاولنا التغلب على هذا القيد باستخدام آلية عملية الأعمال العالمية الخاصة بنا لإنشاء منطق الأعمال. اتخذنا لغة برمجة مجردة وقمنا بتعيينها إلى الكتل. تشبه الكتلة المنطقية ، التي يمكنك وضعها على اللوحة القماشية والاتصال ، البرمجة المرئية . مع وجود العديد من الكتل والتعيين لأوامر لغة البرمجة الحقيقية ، يمكنك إنشاء أي منطق تقريبًا ، تمامًا مثل استخدام لغة برمجة ولكن دون كتابة أي نص أو الحاجة إلى معرفة لغة برمجة.

لها تخصيص محدود. في ، حاولنا التغلب على هذا القيد باستخدام آلية عملية الأعمال العالمية الخاصة بنا لإنشاء منطق الأعمال. اتخذنا لغة برمجة مجردة وقمنا بتعيينها إلى الكتل. تشبه الكتلة المنطقية ، التي يمكنك وضعها على اللوحة القماشية والاتصال ، البرمجة المرئية . مع وجود العديد من الكتل والتعيين لأوامر لغة البرمجة الحقيقية ، يمكنك إنشاء أي منطق تقريبًا ، تمامًا مثل استخدام لغة برمجة ولكن دون كتابة أي نص أو الحاجة إلى معرفة لغة برمجة. الاعتقاد الخاطئ الثالث: بناء حل قابل للتطوير بشكل جيد على نظام أساسي no-code أمر مستحيل. عندما أنشأنا AppMaster ، فكرنا في البداية في الأمان وقابلية التوسع. لهذا السبب يسمح AppMaster بإنشاء خدمات مصغرة للواجهة الخلفية ، مما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات خلفية متعددة داخل المشروع. كل تطبيق من تطبيقات الواجهة الخلفية عديم الحالة تمامًا ، لذلك يمكن وضعه في Kubernetes Docker Swarm أو أي نظام تجميع ، وسوف ينمو بالسرعة المطلوبة.

أمر مستحيل. عندما أنشأنا ، فكرنا في البداية في الأمان وقابلية التوسع. لهذا السبب يسمح بإنشاء خدمات مصغرة للواجهة الخلفية ، مما يعني أنه يمكنك إنشاء تطبيقات خلفية متعددة داخل المشروع. كل تطبيق من تطبيقات الواجهة الخلفية عديم الحالة تمامًا ، لذلك يمكن وضعه في أو أي نظام تجميع ، وسوف ينمو بالسرعة المطلوبة. الاعتقاد الخاطئ الرابع على نطاق واسع هو أن تكلفة دعم الحل no-code ستكون أعلى أو أكثر تكلفة من الحل الكلاسيكي الذي تم تطويره باستخدام الكود والأساليب التقليدية. في الواقع ، هذا ليس صحيحًا. بفضل نهج AppMaster ومخططاتنا ومنطقنا ، فإن أي تغيير يكون أرخص بكثير وأسرع في التنفيذ لأنه لا داعي لإعادة كتابة الكود أو تعديله. علاوة على ذلك ، لنفترض أنك عدت إلى منصتنا بعد ستة أشهر أو عام وتريد إصدار إصدار جديد من تطبيقك. في هذه الحالة ، حتى إذا لم تتغير متطلباتك وكان لديك تطبيق يعمل لا يحتاج إلى تغييرات ، فلا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقك. سيتم إنشاؤه بإصدار جديد من لغة البرمجة ، وخوارزميات جديدة نقوم بتحسينها يوميًا ، وإصدارات جديدة من جميع الوحدات ، بما في ذلك OpenSSL ، خاصةً إذا تم العثور على ثغرات أمنية في الإصدارات السابقة. وبالتالي ، فإن أي تغييرات أو تكرارات أرخص بكثير من المطورين.

ستكون أعلى أو أكثر تكلفة من الحل الكلاسيكي الذي تم تطويره باستخدام الكود والأساليب التقليدية. في الواقع ، هذا ليس صحيحًا. بفضل نهج AppMaster ومخططاتنا ومنطقنا ، فإن أي تغيير يكون أرخص بكثير وأسرع في التنفيذ لأنه لا داعي لإعادة كتابة الكود أو تعديله. علاوة على ذلك ، لنفترض أنك عدت إلى منصتنا بعد ستة أشهر أو عام وتريد إصدار إصدار جديد من تطبيقك. في هذه الحالة ، حتى إذا لم تتغير متطلباتك وكان لديك تطبيق يعمل لا يحتاج إلى تغييرات ، فلا يزال بإمكانك إنشاء تطبيقك. سيتم إنشاؤه بإصدار جديد من لغة البرمجة ، وخوارزميات جديدة نقوم بتحسينها يوميًا ، وإصدارات جديدة من جميع الوحدات ، بما في ذلك ، خاصةً إذا تم العثور على ثغرات أمنية في الإصدارات السابقة. وبالتالي ، فإن أي تغييرات أو تكرارات أرخص بكثير من المطورين. الاعتقاد الخاطئ الخامس الأخير هو أنك ستكون دائمًا مرتبطًا بالمنصة. في حين أن هذا صحيح بالنسبة لمعظم خدمات SaaS ، حيث يرتبط العميل عادةً بحل SaaS ولا يمكنه فعل أي شيء حيال ذلك أو التبديل بعيدًا ، مع AppMaster ، ما عليك سوى أن يكون لديك اشتراك شركة. من خلال اشتراك الشركة ، يمكنك تنزيل جميع رموز المصدر التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster والتخلي عنها نهائيًا دون فقد أي شيء. لا يزال بإمكانك تصدير وثائقك من منصة AppMaster ورموز المصدر وملفات التطبيقات الثنائية ، ويمكنك متابعة التطوير بشكل مستقل بدون النظام الأساسي. بمعنى آخر ، نوفر إمكانية مغادرة منصتنا ببساطة ، وسيكون كل شيء على ما يرام.

في الختام ، يعد تطوير الحلول على منصة AppMaster أسهل بكثير وأخف وأسرع وأكثر أمانًا من استخدام مطورين معينين.

أسئلة مكررة

ما هي أفضل ممارسات الترميز؟

أفضل ممارسات الترميز هي مجموعة من الإرشادات العامة والتوصيات والاتفاقيات التي تهدف إلى تحسين الجودة وقابلية الصيانة وقابلية قراءة الكود. تساعد هذه الممارسات المطورين على إنشاء رمز فعال ونظيف وسهل الفهم لكل من المطور والآخرين الذين قد يعملون معه في المستقبل.

لماذا تعتبر أفضل ممارسات الترميز مهمة؟

تعتبر أفضل ممارسات الترميز حاسمة لعدة أسباب:

تعمل على تحسين قابلية قراءة التعليمات البرمجية وإمكانية صيانتها ، مما يسهل على المطورين فهم قاعدة التعليمات البرمجية والعمل معها. إنها تقلل من احتمالية إدخال الأخطاء والأخطاء ، والتي يمكن أن توفر الوقت والجهد في تصحيح الأخطاء. إنها تعزز التناسق داخل قاعدة التعليمات البرمجية ، مما يسهل على العديد من المطورين التعاون في مشروع ما. إنها تسهل مراجعة الكود بسهولة ونقل المعرفة بين أعضاء الفريق.

ما هي بعض أفضل ممارسات الترميز الشائعة؟

تتضمن بعض أفضل ممارسات الترميز الشائعة ما يلي:

كتابة تعليمات برمجية نظيفة وجيدة التنظيم مع المسافات البادئة والتباعد المناسبين. استخدام أسماء المتغيرات والوظائف ذات المعنى والوصف. التعليق على الكود وتوثيقه لشرح الغرض منه ووظائفه. إبقاء الوظائف قصيرة ومركزة على مهمة واحدة. إعادة بناء الكود وإعادة استخدامه لتقليل التكرار. اتباع الاصطلاحات الخاصة بلغة معينة وأدلة الأسلوب. اختبار الكود بدقة وكتابة الاختبارات الآلية عندما يكون ذلك ممكنًا.

ما هي فوائد اتباع دليل الأسلوب؟

دليل النمط هو مجموعة من اتفاقيات ومعايير الترميز التي يتبعها المطورون عند كتابة التعليمات البرمجية. الالتزام بدليل الأسلوب له فوائد عديدة:

يعمل على تحسين قابلية قراءة التعليمات البرمجية والاتساق ، مما يسهل على المطورين التنقل في قاعدة التعليمات البرمجية وفهمها. إنه يبسط التعاون من خلال إنشاء مجموعة مشتركة من الاتفاقيات التي يمكن لجميع أعضاء الفريق اتباعها. يمكن أن يساعد في منع الأخطاء والأخطاء من خلال فرض أفضل الممارسات. إنه يبسط عملية مراجعة الكود ، حيث يمكن للمطورين التركيز على جوانب أكثر أهمية من الكود بدلاً من مناقشة تفضيلات النمط.

كيف يمكنني التأكد من أن الكود الخاص بي قابل للصيانة؟

للتأكد من أن التعليمات البرمجية الخاصة بك قابلة للصيانة:

اكتب كود معياري مع فصل واضح للمخاوف. استخدم أسماء المتغيرات والوظائف التي لا تحتاج إلى شرح. قم بتوثيق التعليمات البرمجية الخاصة بك مع التعليقات وتقديم الأوصاف الوظيفية المناسبة. اجعل الوظائف صغيرة ومركزة على مهمة واحدة. استخدم أنظمة التحكم في الإصدار لتتبع التغييرات وتسهيل التعاون. أعد بناء الكود بانتظام لإزالة التكرار وتحسين الكفاءة. اكتب اختبارات للتحقق من صحة الوظيفة واكتشاف الأخطاء في وقت مبكر من عملية التطوير.

ما هو مبدأ الجفاف؟

مبدأ DRY (لا تكرر نفسك) هو أفضل ممارسة للترميز تؤكد على أهمية تقليل تكرار الكود. من خلال تجنب تكرار الكود ، يمكن للمطورين تقليل مخاطر الأخطاء وتحسين إمكانية الصيانة وتسهيل تحديث أو تعديل التعليمات البرمجية في المستقبل.

ما هو الفرق بين مراجعة الكود ومراجعة الكود؟

تتضمن مراجعة الكود نظيرًا واحدًا أو أكثر يقوم بفحص كود المطور لتحديد المشكلات المحتملة ، واقتراح التحسينات ، والتأكد من أن الكود يلتزم بأفضل الممارسات ومتطلبات المشروع. يمكن إجراء مراجعات الكود إما بشكل غير متزامن أو متزامن باستخدام أدوات مثل طلبات السحب في أنظمة التحكم في الإصدار.

من ناحية أخرى ، فإن الإرشادات التفصيلية للرمز هي عملية تفاعلية وتعاونية يقدم فيها المطور الكود الخاص به إلى مجموعة من الأقران ، موضحًا وظائفه ، وخيارات التصميم ، وأي مجالات اهتمام. ثم تناقش المجموعة الكود وتقدم التغذية الراجعة بهدف تحديد المشكلات المحتملة وتبادل المعرفة.

كيف يمكنني تحسين مهارات الترميز الخاصة بي والالتزام بأفضل الممارسات؟

لتحسين مهاراتك في الترميز واتباع أفضل الممارسات: