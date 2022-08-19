يتزايد الطلب على المطورين يوميًا ، وتظهر المزيد من الوظائف الشاغرة في كل من الشركات الصغيرة وعمالقة تكنولوجيا المعلومات. كما تعلم ، إذا كان هناك الكثير من الطلب ، فيجب أن يكون هناك عرض. للتغلب على مشكلة نقص المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ، أنشأت المؤسسات التعليمية برامج Bootcamp المكثفة التي تدرب المطورين في فترة قصيرة بشكل معقول.

ما هو برنامج No Code Bootcamp؟

برنامج Bootcamp بدون كود يقوم بالبرمجة بدون كتابة كود. الكود هو ما يصنع منتجًا رقميًا. تعلم تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية هو منهجية تمكّن المستخدمين والمطورين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات عن طريق النمذجة المرئية. يسمح استخدام no-code للتطبيق بإكماله بشكل أسرع من طرق الترميز القياسية ، ويمكن تلبية متطلبات توحيد العمليات وتصميم البرامج المخصصة. نتيجة لذلك ، يمكن للمؤسسات التوسع وزيادة رضا الموظفين والعملاء وتكييف عمليات الشركة بسرعة مع تغيرات السوق.

هل تمنيت يومًا أن تتعلم كتابة الكود؟ إذا كانت إجابتك بنعم ، فنحن نقترح التفكير في طرق أخرى للتطوير ، على سبيل المثال ، بدون رمز ، لأن هذا المسار أسهل بكثير وأسرع. لا يوجد رمز ، ببساطة ، هو واجهة مرئية تربط نظام إنشاء الترميز والمستخدمين ، مما يمكنهم من تصميم واجهة البرنامج وتعديلها دون تغيير الكود.

اليوم ، تقوم المنصات التي لا تحتوي على كود بإبعاد طرق التطوير التقليدية إلى الخلفية. بعد بحث Terrasoft حول "حالة السوق والتوقعات غير المشفرة" ، تساعد هذه التقنيات الجديدة في إنشاء حلول مخصصة مرنة مع تقليل الوقت المستغرق في السوق بما يصل إلى عشر مرات أو أكثر. مما لا شك فيه أن التقنيات التي لا تحتوي على رمز تتطلب في كثير من الأحيان رمزًا تعليميًا ، أو على الأقل ، التفكير الاستنتاجي الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الترميز.

على سبيل المثال ، منصة معروفة للبناء بدون كود مثل Roblox ، سخرت من افتتان الأطفال بها ، توضح للمستخدمين كيفية استخدام أدواتهم لبناء الكون بأكمله. والأفضل من ذلك هو أن يبني الأطفال على الأدوات التي توفرها هذه الألعاب ويتم تحفيزهم على صنع أدواتهم. قد يتعلم الأطفال الآن كيفية إنشاء تطبيقاتهم ووحداتهم النمطية لهذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، وذلك بفضل ظهور العديد من البرامج التعليمية والمنتديات عبر الإنترنت.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تختار دورة بدون رمز

تتوقع مجموعة الأبحاث Gartner أنه بحلول عام 2022 ، سيكون الطلب على دورات تطوير التطبيقات بدون رمز أكبر بخمس مرات من الطلب في قطاع تكنولوجيا المعلومات. بدون مساعدة موظفي تكنولوجيا المعلومات ، يمكن لأي شخص ليس لديه خبرة في البرمجة تطوير تطبيقات جديدة بسهولة باستخدام منصات إنشاء بدون تعليمات برمجية. يتعلم مستخدمو الأعمال معرفة وقدرات جديدة ، بالإضافة إلى القدرة على أتمتة وتخصيص تدفقات العمل لتلبية متطلباتهم الفريدة. لا يتطلب رمز عدم وجود مهارات تعلم قليلة أو معدومة ، مما يقلل من نقص خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يختبرون العديد من الشركات دون إضافة المزيد من المبرمجين. يمكن لمستخدمي الأعمال إنشاء تطبيقات على أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية دون مساعدة خبراء تكنولوجيا المعلومات ، مما يخفف الضغط على مؤسسات تكنولوجيا المعلومات ويحافظ على الموارد المكلفة. نظرًا لأن الشركات تخضع للتغيير التكنولوجي ، فإنها تصبح أكثر تركيزًا على البرامج. يدرك قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال اليوم أن التخلي تمامًا عن الترميز التقليدي سيؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر إثمارًا. تتيح أدوات التحرير المرئية الغنية ، ونظامًا بيئيًا للشفرة المصدرية المكتوبة مسبقًا ، وتخطيطات النماذج ، وإنشاء واجهات ، والمزيد من النشر السريع للتطبيقات مع فرق غير البرمجة. لقد أجبروا المنظمات على إعادة تقييم خطط تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم بسرعة بسبب الوباء والتدابير الأمنية وظروف العمل عن بعد وتأثيرها. لقد مر عقد من الزمان منذ أن بدأت العديد من الشركات في التحول الرقمي. قامت الشركات برقمنة أنظمتها وعملياتها منذ البداية أو قامت بإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة عليها كرد فعل على الصعوبات الهائلة في عصرنا للبقاء وخدمة موظفيها وعملائها. توفر المنصات الخالية من التعليمات البرمجية للشركات الأدوات الأساسية للتطوير المستمر والاستجابة بسرعة أكبر لظروف السوق المتغيرة.

وظائف بدون كود:

لماذا تعد التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية التي تستخدم أدوات ونماذج رسومية أسرع من كتابة التعليمات البرمجية وتعلمها من البداية. يتضمن No-code أدوات مدمجة وأدوات التعلم المرئي التي تمكنك من تقديم أي بيانات بطريقة تكون واضحة لأي مطور أو مستخدم تجاري.

تتيح أفضل الحلول الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين الوصول إلى وحدات ومكونات مسبقة الصنع ، مما يلغي الحاجة إلى إنشاء تطبيق من الألف إلى الياء. على سبيل المثال ، تقدم بعض الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مكونات لإدارة البيانات أو لبرامج المستخدم مثل استراتيجية الخدمة أو دورات إدارة عمليات التسويق.

قدمت كل منصة تم اختبارها بدون رمز واجهة مستخدم بالسحب والإفلات. هذه واحدة من أهم الاستراتيجيات المفيدة لتبسيط تطوير التطبيقات بدون كود. سيكون هذا التطبيق مفيدًا عند تطوير التطبيقات لكل من المبرمجين وغير المبرمجين.

يعد استخدام المكونات والخدمات للتطبيقات التي تم إعدادها بالفعل أحد المكونات الرئيسية لتطوير بدون رمز. يمكننا إعادة استخدام هذه الوحدات لبناء حلول جديدة بسرعة أكبر لأنها تتميز بوظائف أساسية تشترك فيها العديد من التطبيقات. لإنشاء التطبيقات الضرورية بشكل أسرع ، يجب أن يمكّن النظام الأساسي بدون رمز المستخدمين من إعادة استخدام الوحدات النمطية والمكونات الإضافية والتطبيقات الكاملة الموجودة مسبقًا أو المنشأة حديثًا.

مزايا عدم وجود كود:

يمكن للتقنيات الخالية من التعليمات البرمجية خفض نفقات التطوير بنسبة تصل إلى 80٪. يتطلب تطوير التطبيقات بدون كود خبرة أقل في الترميز من تطوير التطبيقات التقليدية. من خلال هذه الإستراتيجية ، من الممكن معالجة النقص في مهنيي تكنولوجيا المعلومات الذي تعاني منه العديد من الشركات دون الاستعانة بموظفين جدد.

أدوات تصميم الجرافيك تجعل من السهل والسريع للشركات تصميم البرامج التي تستجيب بسرعة لظروف السوق المتطورة ومتطلبات العملاء.

المستقبل بلا رمز. الشركات التي تستخدم تقنيات جديدة هي الآن في وضع أفضل. تعد الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أداة مهمة للتطوير المستمر ، وزيادة تواجدك في السوق ، وتطوير طرق جديدة للتفاعل مع الموظفين والعملاء.

عيوب عدم وجود كود:

هناك اعتقاد بأنه نظرًا لأن العملاء لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى أدوات الترميز بدون تعليمات برمجية ، فإن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تفرض قيودًا على المرونة وقابلية التوسع. قد لا تتمكن من منع بعض التهديدات الأمنية بسبب هذا. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتسبب ذلك في فجوة أمنية في نظامك تؤثر على كل من النظام والتطبيقات التي تستخدمه.

يجب أن تكون الشركات الكبيرة حذرة عند اختيار نظام أساسي بدون رمز لمنع مثل هذه المشكلات. يضمن استخدام حل آمن سلامة النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز ويسمح لك باستخدام أحدث التقنيات بشكل كامل.

كيف يمكنني تعلم عدم البرمجة؟

لإنشاء منتجات رقمية جديدة ، لطالما كان الترميز هو القاعدة. هل ترغب في بناء موقع على شبكة الإنترنت؟ تعلم JavaScript و CSS و HTML. يتحول الاتجاه نحو عدم وجود رمز ، وهي طريقة مرئية لإنشاء تطبيقات لا تتطلب معرفة تقنية. ومع ذلك ، يتم حاليًا استخدام العديد من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية مختلفة لإنشاء المنتجات. سيتعين عليك الحصول على اسم المجال والاستضافة ، وتصميم صفحة مقصودة ، وربما استخدام واجهات برمجة التطبيقات ، وإنشاء بوابة دفع ، ومراقبة نشاط المستخدم ، وربما أكثر من ذلك بكثير.

يتكون "المكدس بدون رمز" من كل هذه التقنيات ، والتي ، على الرغم من أنها أقل تكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً من الترميز التقليدي ، إلا أنها ليست بالضرورة قطعة من الكعكة. يمكن أن تساعد الدورات التدريبية بدون رمز في هذا الموقف من خلال إرشاد رواد الأعمال الطموحين حول كيفية إنشاء سلع وخدمات بدون رمز. فيما يلي 7 احتمالات مدرجة في أي ترتيب محدد.

لا يوجد كود MBA

يوجد أكثر من 100 درس في برنامج No Code MBA ، بما في ذلك:

إنشاء موقع Webflow للتصويت الإيجابي مشابه لـ Product Hunt

جعل لوحة وظائف Webflow مشابهة لـ إنديد

تقوم Glide بإنشاء خدمة مواعدة مطابقة مماثلة لخدمة Tinder.

هناك العديد من المقابلات مع أصحاب الأعمال المزدهرة بدون كود أيضًا. سيبدأ قريباً برنامج MVP Bootcamp لمدة 6 أسابيع من No Code MBA وسيشمل فصولاً مباشرة أسبوعية وتحديد نطاق المنتج وتصميم نموذج العمل وإطلاق MVP والمزيد.

لا يوجد كود HQ

No Code HQ هي أداة لاكتشاف كيفية إنشاء موقع ويب أو تطبيق Bootcamp دون معرفة كيفية البرمجة.

إنه منتدى للمطورين الذين لا يملكون كودًا حيث يمكنهم عرض أحدث أعمالهم وتبادل المعلومات والأفكار والتفاعل مع بعضهم البعض وتثقيفهم. ستتلقى أدلة وقوالب وأدوات لبدء مشروعك بدون رمز.

العقدة

أكثر من 5000 مطور ومتخصص بدون كود هم أعضاء في هذا المجتمع. إنهم ينقلون المعرفة ، ويتبادلون القصص ، ويظهرون تطوير المنتجات التي لا تحتوي على كود.

منشئو لا كود

يمكن للمتخصصين بدون رمز المشاركة وتبادل الأفكار والعمل معًا في هذا المنتدى مع أعضاء آخرين في مجتمع بدون رمز ومنشئي المحتوى. غالبًا ما يقدمون تحديثات المجتمع بالأخبار المتعلقة بالموارد والمواجهات التي لا تحتوي على رمز.

ينكدين التعليم

نظرًا لكوني معجبًا كبيرًا بـ LinkedIn Learning ، فقد كنت متحمسًا للعثور على دورة تدريبية جديدة حول إنشاء موقع ويب بدون رمز. ستتعرف على إستراتيجية الموقع والرسومات والألوان والخطوط واختيار النظام والمزيد في هذه الدورة الموجزة التي تستغرق 1.5 ساعة. ستكون هذه الدورة التدريبية مفيدة في فهم النظام الأساسي الذي يلبي احتياجاتك على أفضل وجه ، بالنظر إلى النطاق الواسع من منصات بناء المواقع المتاحة ، مثل Wix و WordPress و Squarespace و Weebly والعديد من الأنظمة الأخرى.

ما هو أفضل برنامج Bootcamp مجاني؟

تتراوح مدة البرامج في معسكرات التدريب على البرمجة من بضعة أسابيع إلى عدة أشهر ، وهي تعلمك مفاهيم البرمجة الأساسية والقدرات المطلوبة للعمل في مجال التكنولوجيا. من خلال مشاريع العالم الواقعي والتعليمات العملية ومجموعة متنوعة من لغات البرمجة ، تغطي دورات البرمجة المجانية هذه قدرًا كبيرًا من المواد وتتطلب الكثير من العمل.

أكاديمية التطبيقات مفتوحة

توفر App Academy مدرسة برمجة مجانية عبر الإنترنت من خلال برنامج App Academy Open. يمكن للطلاب الوصول إلى منهج التطوير الكامل لأكاديمية التطبيقات من خلال هذا البرنامج عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن التعليم المنظم والذي يقوده المدرب والذي يأتي مع الخيار المتميز ، لا يحظى بإعجاب التلاميذ بشكل خاص. فيما يتعلق ببرمجة معسكرات تدريب المستجدين لتطوير الويب ، فإن App Academy من بين الأفضل.

مقدمة في دورات مدرسة فلاتيرون

معسكر تدريب البرمجة الشهير Flatiron School هو. يمكن للطلاب التسجيل في دورات البرمجة عبر الإنترنت أو شخصيًا في مواقع في لندن ونيويورك وواشنطن العاصمة. يقدم المعسكر التدريبي دورات في برمجة الويب ، والأمن السيبراني ، وعلوم الكمبيوتر ، والتصميم الجرافيكي ، وموضوعات أخرى.

FreeCodeCamp

تقدم مدرسة البرمجة المجانية عبر الإنترنت بيانات اعتماد ترميز تطوير ويب أمامية وكاملة. تحتوي هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت على منهج JS مدته 1600 ساعة وهي ذاتية السرعة. الخصائص الديمغرافية لـ freeCodeCamp فريدة من نوعها. إنه مكان ممتاز للحصول على تدريب مجاني على الترميز للبالغين لأن حوالي 80٪ من مجتمع البرمجة لديهم أكثر من 25 عامًا.

ماذا يمكننا أن نبني بدون كود؟

باستخدام تقنية عدم وجود رمز ، قد يتم تطوير تطبيقات بدون رمز على مستوى المؤسسات ، ويمكن تحديث الأنظمة القديمة ، ويمكن تطوير عمليات جديدة ، وتغيير الحلول بسرعة لتلبية متطلبات السوق أو الصناعة في بلد معين ، إلخ.

نوصي بحضور معسكر تدريب بدون تعليمات برمجية ، أو حضور دورات عبر الإنترنت ، أو جامعة مرموقة لتلقي تدريب رسمي على الترميز ، مما سيساعدك على فهم علوم الكمبيوتر بشكل أفضل. أثناء عملك من خلال المشكلات الصعبة في مجموعة متنوعة من تطبيقات علوم الكمبيوتر ، ستقوم بتطوير مهاراتك المستقلة في عدم وجود رمز. إذا اخترت Bootcamp ، فتأكد من تعلم كتب حول الترميز للاستعداد لها. بالإضافة إلى ذلك ، ننصحك بتعلم الكود في المزيد من الدورات التدريبية على مواقع الويب مثل Coursera التي تركز على علوم الكمبيوتر ، وقواعد البيانات ، والتدفقات ، وما إلى ذلك. الدورات التدريبية المكثفة عبر الإنترنت ، أو MOOCs ، تحظى بإعجاب كبير على Udacity أو Coursera. بعض الكليات لديها شراكات مع هذه المعسكرات التدريبية التي لا تحتوي على كود.

استنتاج

الطريق إلى أن تصبح مطورًا هو طريق مفتوح. يتمتع كل شخص بقدرات ومواهب فريدة ، بالإضافة إلى رؤيتك للطريق إلى أن تصبح مبرمجًا. ما يهم هو نوع مطور البرامج الذي تريده. هل ترغب في الوصول إلى الواجهة الأمامية؟ وهذا يستلزم تحولًا في التركيز من مفاهيم تطوير التطبيقات عالية المستوى إلى أدوات وتقنيات الويب. الطريق إلى أن تصبح مهندس برمجيات طويل. لا يقتصر التعليم على الكلية أو المعسكر التدريبي.

ومع ذلك ، فإن فريق AppMaster واثق من أن عدم وجود كود يبدو أنه طريق المستقبل للتطوير عبر الإنترنت. إذا كنت تهدف إلى تعلم الشفرة من الأساسيات ، فقد أعد AppMaster دورة ممتعة لك ، والتي ستنشئ بها تطبيقك الأول.