FFDC 2024 总结：纽约 FlutterFlow 开发者大会的重要见解

2024 年 FlutterFlow 开发者大会 (FFDC) 于 9 月 17 日至 18 日在纽约市时代中心举行，科技爱好者和开发者齐聚一堂，进行了为期两天的应用开发创新和交流。此次活动现已结束，提供了宝贵的见解，介绍了 FlutterFlow 等可视化开发平台如何改变高质量移动和 Web 应用程序的创建。

会议亮点

独家公告： 与会者将率先收到有关新功能和性能的更新，这些功能和性能有望进一步增强 FlutterFlow 平台，提供更快、更高效的应用开发流程。

与会者将率先收到有关新功能和性能的更新，这些功能和性能有望进一步增强 平台，提供更快、更高效的应用开发流程。 最佳实践： 专家主导的会议涵盖了优化使用 FlutterFlow 的高级技术和技巧，帮助开发者在其项目中充分发挥该平台的潜力。

专家主导的会议涵盖了优化使用 的高级技术和技巧，帮助开发者在其项目中充分发挥该平台的潜力。 交流机会：此次活动促进了开发者、行业领袖和专家之间的联系，为在技术社区内建立宝贵的关系和合作创造了环境。

行业领袖和组织者

此次大会邀请了科技行业的重要人物。FlutterFlow 增长主管 Erica Hanson 与 Tidalforce 的 Ralph Yozzo、GDG 组织者 Anna Nerezova、大都会运输署的 Bhavik Chopra 和摩根大通产品执行总监 Shivika Arora 等知名组织者共同主持了此次活动。

拓展无代码开发视野

AppMaster 有机会参加此次活动，与其他行业领导者交流见解，讨论无代码开发领域的主要趋势和挑战。这种协作环境允许就应用开发的未来进行有意义的对话。