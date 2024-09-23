Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

FFDC 2024 总结：纽约 FlutterFlow 开发者大会的重要见解

Sep 23, 2024 1 最小值
FFDC 2024 总结：纽约 FlutterFlow 开发者大会的重要见解
内容

2024 年 FlutterFlow 开发者大会 (FFDC) 于 9 月 17 日至 18 日在纽约市时代中心举行，科技爱好者和开发者齐聚一堂，进行了为期两天的应用开发创新和交流。此次活动现已结束，提供了宝贵的见解，介绍了 FlutterFlow 等可视化开发平台如何改变高质量移动和 Web 应用程序的创建。

会议亮点

  • 独家公告：与会者将率先收到有关新功能和性能的更新，这些功能和性能有望进一步增强 FlutterFlow 平台，提供更快、更高效的应用开发流程。
  • 最佳实践：专家主导的会议涵盖了优化使用 FlutterFlow 的高级技术和技巧，帮助开发者在其项目中充分发挥该平台的潜力。
  • 交流机会：此次活动促进了开发者、行业领袖和专家之间的联系，为在技术社区内建立宝贵的关系和合作创造了环境。

行业领袖和组织者

此次大会邀请了科技行业的重要人物。FlutterFlow 增长主管 Erica Hanson 与 Tidalforce 的 Ralph Yozzo、GDG 组织者 Anna Nerezova、大都会运输署的 Bhavik Chopra 和摩根大通产品执行总监 Shivika Arora 等知名组织者共同主持了此次活动。

拓展无代码开发视野

AppMaster 有机会参加此次活动，与其他行业领导者交流见解，讨论无代码开发领域的主要趋势和挑战。这种协作环境允许就应用开发的未来进行有意义的对话。

相关帖子

AppMaster 出席 BubbleCon 2024：探索无代码趋势
date Oct 04, 2024 clock 3 最小值
AppMaster 出席 BubbleCon 2024：探索无代码趋势
AppMaster 参加了在纽约举行的 BubbleCon 2024，获得了见解，扩展了网络，并探索了推动无代码开发领域创新的机会。
2024 年科技行业裁员：持续影响创新的浪潮
date Aug 08, 2024
2024 年科技行业裁员：持续影响创新的浪潮
包括特斯拉和亚马逊等巨头在内的 254 家公司将裁员 60,000 人，2024 年科技裁员浪潮将继续，重塑创新格局。
Software IT Low-code Web App App Builder
在人力资源技术需求旺盛的背景下，SmartHR 获得 1.4 亿美元 E 轮融资
date Jun 30, 2024
在人力资源技术需求旺盛的背景下，SmartHR 获得 1.4 亿美元 E 轮融资
SmartHR 在 E 轮融资中筹集了 1.4 亿美元，反映出人力资源技术领域的强劲需求和显著的 ARR 增长。
Business
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实