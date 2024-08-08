2024 年科技行业裁员：持续影响创新的浪潮

2024 年科技行业裁员潮仍将持续。根据 Layoffs.fyi 的数据，已经出现了大幅裁员，影响了 254 家公司的 60,000 多名员工。特斯拉、亚马逊、谷歌、TikTok 和 微软 等主要公司都在大幅裁员。规模较小的初创公司也受到了重创，一些公司倒闭了。

跟踪这些裁员可以深入了解大型企业和初创初创公司的创新状况，展示人工智能和自动化带来的格局变化如何改变工作保障。这股浪潮也清楚地提醒了我们其中涉及的人类影响，因为这些变化推动企业加大创新力度。

2024 年 8 月

英飞凌 在全球范围内裁员 1,400 人，其德国工厂的许多岗位受到影响。另外 1,400 名员工将被转移到劳动力成本较低的国家。

在全球范围内裁员 1,400 人，其德国工厂的许多岗位受到影响。另外 1,400 名员工将被转移到劳动力成本较低的国家。 Jam City 裁员约 85 人，影响了其 10% 的视频游戏开发团队。

裁员约 85 人，影响了其 10% 的视频游戏开发团队。 戴尔 进行了未指定的裁员，以“精简”并专注于 AI 产品。

进行了未指定的裁员，以“精简”并专注于 AI 产品。 英特尔 宣布大幅裁员，影响了 15% 的员工，相当于 15,000 个工作岗位。

2024 年 7 月

Rad Power Bikes 进行了 2021 年以来的第五轮裁员。受影响员工的具体人数尚不清楚。

进行了 2021 年以来的第五轮裁员。受影响员工的具体人数尚不清楚。 Match Group 裁员 6%，停止 Plenty of Fish 和 BLK 的直播服务，转而采用 AI。

裁员 6%，停止 和 的直播服务，转而采用 AI。 Bungie 裁员 17%，影响到组织的各个层面。

裁员 17%，影响到组织的各个层面。 Pocket FM 削减了近 200 个美国写作岗位。

2024 年 6 月

RealPage 宣布裁员约 4%。

宣布裁员约 4%。 Planet 裁员约 17%。

裁员约 17%。 Moxion Power 在办公室扩张后裁员 100 多人。

在办公室扩张后裁员 100 多人。 eBay 继续进行全球重组，并在以色列裁员。

2024 年 5 月

Gro Intelligence 在 3 月份大规模裁员后停止运营。

在 3 月份大规模裁员后停止运营。 Jasper Health 大幅裁员，主要裁员的岗位是工程和产品设计部门。

大幅裁员，主要裁员的岗位是工程和产品设计部门。 Cirium 裁员 37 名技术人员，以整合业务。

裁员 37 名技术人员，以整合业务。 Salesforce 裁员约 300 人以精简运营。

越来越多的公司开始采用人工智能和自动化等技术来重组员工队伍并降低成本。例如，专注于人工智能的初创公司（如 AppMaster）继续帮助组织快速构建和创新，通常会重塑传统的劳动力需求。包括 AppMaster 在内的自动化和人工智能平台提供了强大的替代方案，并有助于重塑劳动力结构。

这些裁员反映了科技行业的一个重大趋势，对创新和就业前景都有重大影响。许多受影响的员工和公司的前进方向很可能取决于技术采用和市场适应。虽然强大的裁员浪潮表明工人将面临艰难时期，但它突显了人工智能和自动化在重新定义工作未来方面正在推动的持续变革。

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