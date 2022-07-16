编程和开发技能是目前就业市场上最需要的技能之一。因此，你有兴趣学习更多关于后端和前端开发的知识，这并不奇怪。

前端和后端：有什么区别？

简单地说，前端是用户与网站、应用程序或程序互动时看到的东西。而后端则是程序员创建流程，使这些互动发生、运作和顺利工作的层面。

也就是说，我们可以更好地理解前端开发是关于表面层次的设计：你负责你的网站或应用程序的外观，风格，在We-pages中的元素的优化，等等。

后端开发处理隐藏的框架进程，使网站、应用程序或程序能够运作。此外，后端开发人员还将负责他们所从事的网站或应用程序的服务器和数据库上发生的事情。

编程语言



现在我们知道了前端和后端之间的区别，我们可以继续了解你如何在这两个世界里迈出第一步。当然，你首先需要知道什么编程语言最常被用于前端和后端框架。

如果你想成为一名后端或前端工程师，你可以从我们即将讨论的编程语言开始学习。如果你想成为一个全栈开发者，这仍然是你需要开始的地方。如果你不知道全栈是什么意思，它是开发人员用来指后端和前端开发领域的术语。例如，一个全栈开发人员是指能够同时兼顾网站或应用程序的两个方面的人。

前端编程语言



HTML



HTML是你能学到的最基本的编程语言。它是超文本标记语言的缩写，是我们最古老的编程语言之一。这是基本的，但HTML允许你使用标签和属性来创建章节、段落和链接。它也是最容易学习的编程语言之一（孩子们在学校学习它！）。

当然，虽然HTML是每个前端工程师的基础，但只使用HTML进行前端开发是不合适的。HTML实在是太基本了，而用户已经习惯了更复杂的框架和界面。一个几乎纯HTML的网站或应用程序的例子？维基百科!那个网站是一个巨大的超文本，而且它几乎是HTML。然而，你需要一个比维基百科的超文本更有色彩、更有吸引力、更有互动性的界面。出于这个原因，HTML只是一个开始：你需要继续前进，学习更复杂、更高级的前端开发编程语言。当然，HTML也是全栈开发的需要。

学习HTML：你可以从哪里开始？



学习HTML并不特别难。如果你能自学一些东西，那肯定就是HTML。你可以在网上找到大量的免费资源--而且它们会是免费的!如果你想在一个地方拥有任何东西，并花费大约20美元左右，你可以购买一本HTML手册。如果你需要一个指南，你可以订阅许多在线课程中的一个：你不会有任何困难找到一个适合你的技能水平和预算。

CSS



CSS是层叠样式表（Cascading Style Sheets）的缩写，除了HTML之外，它是前端开发时最知名和最常用的编程语言（全栈开发也需要）。有了CSS，你可以创造出漂亮的网页。

它比HTML更复杂，如果你想开始学习CSS，你至少应该知道一些HTML，并有一些关于文件工作的基本知识。但是，你能用CSS做什么呢？简单地说，通过CSS，你可以准确地控制HTML元素在浏览器中的外观，也就是说，在你的网页上。CSS是一种前端开发编程语言，因为它规定了文件和细节如何呈现给用户。

你可以将CSS用于非常基本的样式设计，例如，改变字体和段落的颜色和大小，但也可以用于更复杂的目的：你可以用它来创建一个有主要内容区和相关信息的侧栏的布局，例如，添加动画和效果，等等...

学习CSS：从何入手



关于CSS的资源也不缺乏：就像HTML一样，有大量的网站专门用于学习CSS，但你总是可以选择手册，或者如果你有更多的预算，可以选择针对前端工程师的特定课程。

JavaScript



一旦你熟悉了HTML和CSS，你就可以继续学习JavaScript了。当你开始学习JavaScript时，需要关于HTML和CSS的基本知识。

虽然HTML是基础，CSS有助于改善网站或应用程序的外观，但你可以用Javascript在网页上实现复杂的功能。使用Javascript，你并不局限于在网页上显示静态信息。不过，你还是可以创建不断动态更新的互动平台，当然，用户也可以与之互动。

学习JavaScript：从哪里开始



正如我们所提到的，如果你至少不熟悉HTML和CSS，你就不应该接触Javascript。自学JavaScript会比前两种前端开发编程语言更难。不过，好消息是，你可以很容易地找到在线课程（比亲自上阵的前端开发课程更便宜），其中包括每一种前端开发编程语言的教学。HTML, CSS, 和 JavaScript。如果你选择其中的一个，你可以节省很多钱，并优化你的学习过程!

后端编程语言



JavaScript



后端开发人员也使用一种被称为Node.js的JavaScript。这是一个初学者广泛使用的开源框架，但它也被Netflix等巨大公司使用。正如你所猜测的那样，它具有高度的可扩展性，尽管它很简单，但允许建立能够同时处理许多用户请求的应用程序。

正如你所看到的，Javascript是每一个开发人员，前端、后端和全栈开发人员的重要编程语言。我们已经在上一段中谈到了你可以在哪里学习JavaScript；正如你所看到的，你应该遵循的学习路径是从前端开发开始的，因为如果你不熟悉HTML或CSS，你就无法接近Node.js。因为JavaScript既用于前端开发，也用于后端开发，如果你的目标是全栈开发，学习它是最基本的。

Python



Python对任何计算机开发人员都非常重要，因为它可以用来做很多事情。正如他们所说，Python可以为任何计算机问题提供一个框架解决方案，而且编写代码并不难，也不费时。一旦你写好了代码，它几乎可以在任何计算机上运行，而无需改变程序。它可以用于处理文本、数字、图像、数据等。它被用于非常流行的网站，如谷歌、YouTube、NASA网站等。Python的用途非常广泛，任何前端工程师或全栈开发专家都知道它。

学习Python：可以从哪里开始？



关于Python有大量的文档，因为它可能是当今许多领域中最流行和最常用的编程语言。当你开始学习Python时，你可能会感到不知所措，因为有太多的东西需要理解和学习。一本手册永远不足以理解这个框架的全部潜力。那么，该从哪里开始呢？

我们的建议是考虑你的目标：你想为什么学习Python？你想创建一个网站或一个应用程序吗？你想让你的工作流程中的一些任务自动化吗？你想为你的客户创建一个移动应用程序吗？知道你的目标可以帮助你缩小领域，至少在开始的时候，这样你的学习过程就更有针对性，你就不会觉得有太多的东西要学。

前端和后端：从哪一个开始？



比方说，你是一个完全的初学者，想学习开发知识。你对前端或后端并不特别感兴趣。你只是想开始学习编程：你应该从哪里开始？前端还是后端？

前端和后端开发人员建议，如果你对学习前端和后端开发都感兴趣，你应该从前端部门开始。这是因为，通过了解网站和应用程序的前端是如何建立和工作的，你可以更快了解它们在幕后的工作方式。当你转到后端开发学习时，你会得到促进。

前端和后端开发。常见问题



前端开发比后端开发容易吗？



前端是我们可以看到的东西。即使你第一次听到谈论它，你也能很快了解它是怎么回事，开发人员处理什么，以及如果你想成为一名前端工程师，需要什么技能和编程语言。这就产生了一个想法，即前端开发比后端容易：这是真的吗？

前端开发比后端开发更容易只是一种错觉：这根本不是真的!网站或应用程序开发的两个方面都有各自的复杂性。不过，前端开发仍然可以被认为是更加复杂和具有挑战性的，因为它变化更频繁，需要持续的更新和维护。如果它有什么问题，用户会在第一时间注意到它!由于这些原因，如果我们想说在前端开发和后端之间什么更容易，答案实际上是后端。

知道这一点比你想象的更重要：因为很多人认为前端开发很容易，他们可能倾向于低估学习过程的复杂性。此外，认为后端开发更难，会造成一种错觉：如果你先学习后端开发，就可以得到更多的报酬。

是否有其他的开发途径？



尽管很多人不知道，学习编程语言并不是成为后端开发专家、全栈或前端工程师的唯一途径，也不是创建网站、移动应用或网络应用的唯一途径。是的，多年来这一直是唯一可用的途径，但现在已经不是这样了!今天，有一些工具，即所谓的无代码工具，允许开发者在不需要编写任何代码的情况下创建移动和网络应用。

AppMaster是一个无代码编程工具的完美例子。它为你提供了一个平台，通过这个平台，你可以建立起你的框架和完整的工作应用或网络应用，而无需编写任何代码。这并不意味着，当你用AppMaster开发时，编码、前端和后端都不存在。它只是意味着你不需要直接或通过编程语言来管理它们。

前端和后端框架是自动创建的，使用AppMaster，它们甚至可以被导出。即使你已经对前端或后端开发的编程语言有很深的了解，你也可以用AppMaster这样的工具来改善你的工作流程：框架开发过程变得更容易，更少压力，更快。