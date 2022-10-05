移动应用市场呈指数级增长。而且其增长没有放缓的迹象：根据Allied Market Research的分析，“2018 年全球移动应用市场规模为 1062.7 亿美元”，预计到 2026 年将达到“4073.1 亿美元”。移动应用市场预计在 6-7 年内增长 18.6%，是 2022 年投资者最看好的市场之一。

这些数据并不是最令人震惊的：我们的亲身经历向我们展示了手机如何成为我们日常生活的一部分，并且在家中、学校、工作和空闲时间无处不在。我们已经习惯于通过智能手机管理我们生活的方方面面，以至于当我们无法做到时，我们会嗤之以鼻。对于投资者和程序员来说，这一切都转化为一个巨大的机会：应用程序开发已经成为增加公司收入、寻找新客户、留住老客户、管理客户支持甚至完全基于推出新业务的一种方式。新的移动应用程序。

然而，当谈到应用程序开发时，存在一个强烈的误解：许多用户认为开发 Android 应用程序比开发 iOS 应用程序更容易、更便宜。特别是，人们认为开发 iOS 应用程序所需的编码技能更加复杂，在 Apple App Store 上启动应用程序比在 Google App Store 上启动应用程序更具挑战性。

正如我们在本文中所讨论的，这不是 100% 正确的：我们今天拥有的开发工具使我们能够比以前更轻松地成为 iOS 应用程序创建者。这些“开发工具”中最重要的是无代码平台。有了这些，即使是非技术用户也可以设法开发具有高级功能的 iOS 移动应用程序并在 App Store 上启动它。让我们深入了解更多细节！

我可以开发自己的 iOS 应用程序吗？

在本段中，我们想解决我们上面提到的误解。许多缺乏经验的应用程序构建者认为您可以创建自己的 Android 移动应用程序（例如，您可以使用它来自动化您的业务中的某些流程），但您不能在 iOS 上做同样的事情。同样，他们认为开发 Android 移动应用程序并在应用程序商店中发布它们比在 Apple 环境中做同样的事情更容易。

这些想法尽管是错误的，但有一定的根据：在 Apple App Store 上发布应用程序确实更具挑战性，因为 Apple 会对应用程序进行仔细检查，只有运行良好且安全的应用程序才能最终出现在应用程序商店中。也就是说，如果您开发功能强大且安全的 iOS 移动应用程序，那么在 Apple App Store 上启动它们就像在 Google App Store 上启动它们一样简单。

iOS 开发的第二个主题是编码技巧。开发 iOS 应用程序是否需要更复杂的编码技能？不，不是。此外，正如我们即将发现的那样，使用无代码平台，您实际上可以在不编写任何代码的情况下开发 iOS 应用程序。

创建 iPhone 应用程序的好处

我们已经提到移动应用程序市场规模正在广泛增长，但您应该成为 iOS 应用程序开发者还有其他原因。在接下来的段落中讨论如何实现之前，我们想先介绍创建自己的应用程序的所有好处。

将应用程序创建为商业模式

您应该为 iOS（以及 Android）创建应用程序的第 1 个原因是，一旦它们在不同系统的应用程序商店中可用，您就可以从它们那里赚很多钱。您可以围绕一个应用程序或多个应用程序创建整个业务。当您开发移动应用程序并将它们放在主要应用程序商店之一时，应用程序本身就是您的公司向用户提供的产品（或服务）。那是你的收入来源，收入可能相当高。

移动应用程序趋势将继续存在。

当您想到应用程序创意或商业创意时，您需要考虑未来。现在一个成功的想法可以在未来 2 年、5 年或 10 年继续赚钱吗？

移动应用程序将继续存在（请参阅移动应用程序的市场规模），这就是为什么它们是新业务的绝佳创意。请不要只考虑手机，因为今天，我们在平板电脑、电脑、汽车、智能家居设备以及任何有应用商店的设备上使用原生移动应用。

这很简单

为 Apple 的 App Store 创建原生应用程序比您想象的要容易。您可以从本文中学到的主要内容是使用无代码平台开发 iOS 移动应用程序是多么容易。当然，您需要选择正确的无代码平台（我们会向您推荐最好的！），但是，您可以创建具有用户需要的所有功能的移动应用程序，并在 App Store 上启动它们，而无需编写单行代码。

定制

当您需要将您的设备用于特定目的时，您一直在做的事情，以及我们都在做的事情）就是在 App Store 中搜索最合适的应用程序。从这个意义上说，移动应用程序是为用户提供的预先构建的服务，我们必须适应它们的功能。

当您需要管理业务时，找到完美的应用程序来管理和优化您的工作流程更为重要。但是，有时，任何可用的应用商店中都不存在满足您需求的完美移动应用。这就是能够创建自己的移动应用程序变得重要的地方。

借助无代码平台，您可以创建具有运行业务所需的所有或多或少高级功能的移动应用程序，并与您的合作者和员工共享。此外，如果您意识到您的自定义应用程序可能对其他业务有用，您还可以通过货币化并为您的业务创造额外的收入来源。

如何创建 iOS 移动应用程序？

当您决定成为应用程序制造商并构建原生移动应用程序时，您有两种主要途径可供选择：

第一条路径是最传统的路径：您学习所有您需要的编程语言和编码技能（注意专攻那些针对 iOS 应用程序制造商编码进行优化的语言），然后继续为您的应用编写每一行代码应用程序，运行测试，让同事检查您的代码，让 Apple 检查您的代码，然后最终在应用商店上启动您的移动应用程序。 您使用无代码平台：一个直观的应用程序构建器，为您提供模板和拖放预构建的应用程序元素以进行组装。在这种情况下，代码将由无代码平台本身自动生成，并且在应用商店的启动阶段也为您提供支持。

如何使用无代码平台创建 iOS 移动应用

使用无代码应用程序构建器创建新的移动应用程序具有使应用程序开发过程更容易、更快和更高效的优势；在某些情况下，它使不具备高级编码技能的应用程序构建者的过程成为可能。但是，您如何使用无代码平台创建移动应用程序？

无代码平台很多，它们之间存在一些差异。但是，基本的应用程序开发过程始终是相同的，看起来像这样：

应用程序模板。无代码应用程序开发过程的第一步要求您在无代码应用程序制造商中可用的模板之间选择一个应用程序模板。移动应用程序或 Web 应用程序模板具有一些可自定义、添加或删除的预加载功能和选项卡。 自定义模板。在这个阶段，您可以使用颜色、 字体、方案、徽标以及所有其他可以使其具有吸引力并代表您的品牌标识的功能来自定义您的移动应用程序模板。 编辑。使用预构建应用程序的开发元素，您可以组装您想要的移动应用程序（或 Web 应用程序）。您可以添加推送通知功能、支付模块、 数据库等。应用程序和界面的定制是通过拖放机制进行的，这使得应用程序开发过程非常直观。 发射。最后一步是启动您的应用程序。直观的无代码应用程序构建器可以使启动过程更加直接。

您应该选择哪个无代码应用程序构建器？

找到一个允许用户在不编码的情况下创建应用程序的应用程序制造商软件相当容易。找到合适的可能具有挑战性。那么，您的无代码应用程序构建器应该具有什么样的功能或高级功能？

您选择的应用程序构建器应该有一个直观的界面，允许用户自定义您的模板并添加您需要的高级功能，即使您没有任何编程知识。

您的应用程序构建器还应提供模板和预构建的应用程序块。这样，它不会以任何方式限制您的编程技能和创造力。相反，它增强了它们！

即使不需要任何编码，您的应用程序构建器也应该保证安全性。安全功能应包含在应用程序构建器提供的功能中。

您的应用程序构建器应提供对其自动生成的后端代码的访问权限。只有这样，您才能确保您对正在创建的移动应用程序或 Web 应用程序拥有完整的财产。访问源代码还允许具有技术专业知识的用户编辑和导出代码，以便他们可以根据需要进行更深层次的定制。

您的应用程序构建器应该允许您创建任意数量的应用程序。

您的应用构建器应该允许用户创建原生应用。如果您为 iOS 设备创建移动应用程序，这一点尤其重要：您需要使用无代码应用程序来创建本机 iOS 移动应用程序（有关更多详细信息，请参阅下一段）。

您可以在不编码的情况下为 iOS 创建应用程序吗？

正如我们刚刚看到的，是的，完全有可能在不编码的情况下创建 iOS 移动应用程序。如果没有代码应用程序制造商，从最初创建您的开发者帐户到最终在 Apple App Store 上发布您的移动应用程序，整个过程将变成无代码。

在这方面，区分低代码和无代码应用程序构建器很重要。对于低代码应用程序制造商，您需要进行一些编码：为您提供了一些模板化和预构建块，但仍有一些编码需要完成。没有代码应用程序制造商，您可以从头开始创建整个移动应用程序而无需任何编码。了解这一点很重要，因为当您选择应用程序制造商时，您希望确保它根本不需要编码，而不是一些编码。

我需要原生 iOS 应用吗？

本机应用程序是为特定操作系统创建的应用程序。例如，原生 iOS 移动应用是专门为 iOS 设备创建的应用。原生应用程序在控制设备传感器方面更高效，推送通知更有效（与接收和发送推送通知相关的问题较少出现），并且应用程序的整体性能得到增强。

iOS和Android都有本机应用程序；有时，相同的移动应用程序存在两个版本：分别适用于 iOS 和 Android。在本文中，我们将讨论如何创建 Apple 的应用程序。如果你想优化你的应用程序性能，是的，你需要为 iOS 系统创建一个原生应用程序。

如何为 iOS 创建原生应用程序？

最好的无代码应用程序构建器可让您为 iOS 和 Android 创建本机应用程序，这意味着它们具有特定设置，您需要在其中指定要为其创建移动应用程序的操作系统。这就是使用无代码应用程序构建器构建本机应用程序所需要做的一切；应用程序构建器本身会完成其余的工作。

为 iOS 创建移动应用程序需要多少钱？

与 iOS 移动应用程序开发过程相关的成本可能因许多方面而异。例如，您自己的编码知识会产生巨大的影响：如果您可以自己处理所需的编码，您可以节省一些钱，但如果您需要聘请专业的应用程序制造商或开发人员，成本可能会变得非常高.

特别是，当您需要雇佣的不是单个应用程序开发人员而是整个开发人员团队时，成本会变得最高。基于这些变量，据估计开发 iOS 移动应用程序的成本可能从 40,000 美元到高达 730,000 美元不等！

我可以免费创建 iOS 应用吗？

从头开始创建移动应用程序永远不能被视为零成本过程。即使您拥有所有必需的编码技能和知识，即使您不需要支付使用无代码服务或应用程序制造商的费用，您也应该在任何情况下考虑您所使用的工具和设备的成本使用。

此外，从头开始构建移动应用程序并逐行编写所需的代码是一个非常耗时的过程，如果时间就是金钱，那么，不，从头开始创建应用程序永远不会免费。有一种方法降低成本并处理预算限制（如果有的话）：到目前为止，我们讨论的解决方案是不使用代码应用程序制造商。

当然，使用无代码应用程序制造商会产生成本（通常，无代码应用程序制造商需要付费计划）。尽管如此，与传统苹果应用程序开发的极高成本相比，这几乎是微不足道的。这是依赖无代码应用程序制造商的另一个原因。

为什么选择 AppMaster iPhone 应用程序创建者

我们在本文中多次强调了为您的目的选择正确的无代码应用程序构建器的重要性。这就是为什么我们想通过推荐 AppMaster 作为您的 iPhone 应用程序创建者来结束本指南关于创建 iPhone 应用程序的原因。

我们已经讨论了您应该在您的移动应用程序制造商中寻求的功能，AppMaster 满足了所有这些功能。然而，AppMaster 的特性和特点却远不止于此。

AppMaster 是一个直观的应用程序构建器，允许用户创建任意数量的应用程序，并且它们都可以是特定设备（在本例中为 Apple 设备）的原生应用程序。如果您需要为 iOS 和 Android 开发移动应用程序，您可以完全在这个平台上完成，因为它允许用户为 Android 或 iOS 操作系统创建多个应用程序。

为 iOS 创建一个原生应用程序比看起来更重要：特别是 AppMaster，它的功能和高级特性允许用户控制 Apple 设备的硬件。例如，您可以使用 AppMaster 为特定 iPhone 的 NFC 传感器配置控件和功能，而不是控制 NFC 传感器。这同样适用于相机、BLE 传感器和 Face ID。

您可能已经知道，与 Android 设备相比，Apple 设备的优势之一是创建硬件的同一家公司也创建了控制它的软件。这样，软件始终是专门为这些组件创建的（而在 Android 中，您有一个软件应该能够控制和适应安装在不同设备上的不同组件）。使用 AppMaster，您拥有相同的优势：您可以创建一个应用程序（软件）来控制和使用该特定硬件组件，从而优化应用程序的性能。

AppMaster对开发者的优势还有以下几点：

它提供了一种服务器驱动的方法，让您可以实时更新您正在使用的专业网络应用程序或移动应用程序。在当今世界，网络不断变化，平台不断发展，避免使用静态软件工具非常重要，无论它们是 Web 应用程序还是移动应用程序。相反，作为程序员，您需要能够实时更新、更改和编辑您已启动的软件。这样，您就可以为您的观众提供最好的服务，从而赢得竞争。

使用 AppMaster 创建的应用程序不仅更易于启动，而且更易于推向市场。这是因为 AppMaster 本身为您的移动应用程序、网络应用程序和网站提供了一些营销工具。 AppMaster 的团队计算出，通过利用 AppMaster 的营销功能，您可以在比其他无代码工具短十倍的时间内到达目标受众。

最后但同样重要的是，AppMaster 与许多其他平台很好地集成在一起。通过集成您喜欢的工具，您可以接收推送通知并自定义您的推送通知，还可以为您的移动应用程序或项目创建社交媒体报告和身份验证。 Zoom、Discord 和 Microsoft Azure 只是 AppMaster 支持的部分集成。

结论

通过本文，您已经了解了有关如何创建 iPhone 移动应用程序并在应用程序商店中启动它们的所有知识。无代码方法和 AppMaster 作为您的无代码应用程序构建器是您应该考虑的主要资源，以增强创意和开发过程、降低成本并更快地实现您的目标。